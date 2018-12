Contract semnat pentru 5,35 de kilometri de autostradă. Va fi construită lângă granița cu Ungaria

Contractul pentru porțiunea de autostradă între Borș și Biharia a fost parafat joi, la Oradea, în prezența directorului Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. O firmă locală, asociată cu un constructor slovac, se va ocupa de proiectarea și execuția a ceva mai mult de 5 din cei peste 60 de kilometri de drum de mare viteză dintre granița de vest și Suplacu de Barcău. Trebuie să termine totul în 19 luni și va primi în schimb 134 de milioane de lei.

Narcis Neaga, directorul CNAIR: Dumneavoastră semnați aici și aici.

Beniamin Rus, patronul firmei constructoare: Aici semnează domnul!

Ioan Mang, vicepreședinte CJ Bihor: Vom bate palma cu ungurii la graniță.

"De data aceasta avem de-a face cu o firmă românească, pe care dumneavoastră o cunoașteți și pe plan local. Lucrează foarte bine, noi am avut o experiență foarte bună pe DN76, începând de la Deva încoace", a declarat Narcis Neaga, directorul CNAIR.

"Noi ne-am pregătit, putem să spunem că am luat-o puțin înainte, am și mers pe lucrare, am făcut studiul geo, am făcut ridicări topo, pentru că semnarea contractului era o certitudine și am demarat. Deja ne pregătim pentru instalarea utilajelor și a echipamentelor acolo", a anunțat Beniamin Rus, patronul firmei constructoare.

"Lungimea acestui tronson de autostradă este de 5,35 de kilometri și se întinde între localitățile Biharia și Borș, se desfășoară într-o zonă de câmpie, între localitățile Biharia, Satu Nou și granița româno-maghiară. Această construcție presupune realizarea unui nod rutier, respectiv nodul Biharia, cu cinci bretele și trei pasaje. În apropierea acestui nod rutier se traversează calea ferată Oradea-Satu Mare", a explicat Horia Nicolae, director de achiziții în cadrul CNAIR.

Porțiunea care va fi realizată de constructorul orădean face parte din segmentul Borș - Suplacu de Barcău al Autostrăzii Transilvania, care trebuia realizat, potrivit unui contract din 2015, de o asociere de firme din Spania.

"Firma cu care semnaserăm atunci contractul, am ajuns la concluzia, după vreo patru-cinci luni de zile că au avut un singur scop, acela de a-și lua avansul pentru lucrare. Nu le-am dat, am reziliat contractul și suntem din nou la un moment zero", a detaliat directorul CNAIR.

"În situația în care lucrurile merg și ar trebui să meargă bine, nu avem nicio emoție să terminăm nu numai acest tronson, ci și celălalt tronson care este încă în faza de contestație", a declarat Beniamin Rus, patronul firmei constructoare.

Constructorul susține că are nevoie de ajutor din partea statului pentru a aduce înapoi muncitori români care au plecat la muncă în străinătate: "Avem mare nevoie să fim ajutați. Dacă va fi scăderea aia substanțială de taxe putem să aducem oameni care au plecat din firme și lucrează prin alte țări. Altă variantă ar fi să aducem muncitori din Asia sau din altă parte, dar preferăm să îi aducem pe cei pe care îi cunoaștem."

Situația este diferită în ceea ce privește celelalte loturi din Bihor ale Autostrăzii Transilvania. Vineri ar putea fi semnat contractul pentru segmentul de 28 de kilometri între Chiribiș și Biharia, câștigat de aceeași firmă. Condiția este ca rezultatul licitației să nu fie contestat din nou de firma austrică Strabag. Cealaltă porțiune de 26 de kilometri între Chiribiș și Suplacu de Barcău ar putea fi dată în lucru abia anul viitor.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Florin Lucuța

Etichete:

,

,

,

,

,