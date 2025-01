Criză la metroul din București. Au fost scoase trenuri din circulație. Angajații Metrorex amenință cu greva din cauza restructurărilor

Este o situație de criză la metroul din București. Potrivit surselor Digi24, trenurile Metrorex circulă la intervale mai mari de timp din lipsă de personal. Un număr mai mic de trenuri circulau miercuri după-amiază, din cauza lipsei de personal. Liderul sindicatului, Marian Artimon, a reclamat, miercuri, la Digi 24, că restructurările din companie prevăzute de ordonanța trenuleț vor duce la o lipsă de personal care poate genera riscuri de siguranță. Astfel, angajații Metrorex vor intra în grevă japoneză începând cu 3 februarie, iar dacă nu vor ajunge la un acord cu Guvernul, vor intra în grevă generală de pe 10 februarie.

Surse Digi 24 susțin că, din 23 de trenuri, doar 18 circulau miercuri după-amiază, creând aglomerație la metrou. Aceleași surse au declarat că se circulă la un interval mare de timp. Acest lucru se întâmplă din cauza lipsei de personal. Sunt foarte mulți angajați care au ieșit la pensie iar în locul lor nu au mai venit alți angajați. În același timp, sunt și foarte puțini mecanici, care nu reușesc să facă față numărului de trenuri.

De cealaltă parte, Metrorex a comunicat oficial că totul merge conform planului, că trenurile circulau miercuri după-amiază conform programului.

Lider sindical: Pe 3 februarie intrăm în grevă japoneză

„Este o situație de criză generată de ordonanța trenuleț care interzice la Metrorex să mai facem angajări. Față de anul trecut, am pierdut 208 posturi, pentru că în ultimul trimestru s-au pensionat foarte mulți salariați care au ieșit pe vechea lege a pensiilor la pensie. Dacă nu ieșeau, pierdeau 35% din valoarea pensiei.

Era și un examen de 40 de mecanici ajutor, dar deficitul care, față de 2020 este de 920 de persoane, se acutizează și nu mai există personal care să tragă trenurile, cum se spune la noi în Metrorex.

Pe lângă acest deficit, pentru faptul că sunt 10.000 de zile de concediu de odihnă rostogolite, ore suplimentare rostogolite, un mecanic care are dreptul la 8 zile libere nu primește decât 4 zile libere pe lună. Oboseala se cronicizează și duce la boli. Totodată, conduce și la concedii medicale. Și din această situație au început să fie anulate trenuri în circulație.

Chiar și astăzi a fost anulat un tren pe Magistrala doi, cea mai aglomerată, Pipera-Berceni. Crește intervalul dintre trenuri și e mai mare aglomerație în trenuri”, a declarat Marian Artimon.

Marian Artimon: Deja avem un deficit de 20% din personal. Se mai vorbește de vreo 300 de persoane

Liderul sindical subliniază că ordonanța trenuleț interzice angajările și prevede interzicerea memorandumurilor, inclusiv renunțarea la încă 300 de posturi.

„Soluția ține de Guvern, care trebuie să aprobe memorandul. Deja avem un deficit de 20% din personal. Se mai vorbește de vreo 300 de persoane. Ar însemna blocarea totală”, susține Artimon.

Totodată, potrivit acestuia sindicaliștii vor intra într-o grevă japoneză de pe 3 februarie pentru a „atenționa publicul călător și toți cei care sunt factori de decizie că situația nu poate continua”.

Totodată, liderul sindicatului Metrorex spune că, dacă nu sunt luate în seamă avertismentele angajaților de la metrou, vor intra într-o grevă generală de pe 10 februarie.

„Iar de pe 10 februarie, dacă nu suntem ascultați și nu suntem respectați, vom face o grevă de exces de zel. Nu vom mai face treaba de la niciun fel de instrucție de serviciu, ca să se învârtă roata.

Deja am avut un pichet săptămâna trecută în fața Ministerului de Finanțe. N-a avut niciun rezultat. În Guvern ne-a primit consilierul domnului prim-ministru și secretarul de stat pe feroviar al ministrului Transporturilor, domnul Săvoiu. Am mai avut o întâlnire la Ministerul Transporturilor luni. Ieri am avut consiliul de administrație. În cadrul consiliului de administrație, neoficial vă spun, membru al consiliului este și domnul director general de la CFR Călători, care a spus că la dânsul s-au anulat trenurile. Are peste 200 de trenuri anulate pe săptămână la CFR Călători”.

El avertizează că o lipsă de personal poate duce la accidente iar angajații nu-și doresc asemenea responsabilități.

„Dacă nu am toate acele condiții să pot să ies cu trenul în trafic, nu-și mai asumă nimeni riscul ca să...Doamne ferește... incidente, accidente, procuratură...cazuri penale etc.

Metroul înseamnă 700.000 de călători aproape zilnic și trebuie să respectăm și să garantăm că atunci când folosesc metroul sunt în siguranță. Suntem cel mai sigur și rapid mijloc de transport public de călători. Dar dacă nu suntem ajutați cu personalul și respectarea CCM-ului, oamenii nu pot fi sclavi, să muncească, să-și asume responsabilități pentru trei funcții pe care trebuie să facă decât una. Și atunci, sunt obligați să facă trei funcții în 8 ore. E foarte clar că în 8 ore nu pot să muncești cât trei oameni. Există riscuri și pericole de accidente, incidente și atunci nu trebuie să și le asume salariații, să și le asume factorii de decizie”, a mai spus Artimon.

Câteva sute de angajaţi şi sindicalişti ai Metrorex au protestat săptămâna trecută, marţi, în faţa Ministerului de Finanţe. Ei au cerut creşterea salariilor şi finanţarea corespunzătoare a companiei.

Tarifele de călătorie cu metroul s-au majorat de la 1 ianuarie. O călătorie costă 5 lei, în creștere de la 3 lei, în timp ce abonamentul lunar costă 100 de lei.

Ce au cerut sindicaliștii

„După pichet, am intrat să depunem un document la Guvern, după care am avut surpriza să ne primească un consilier al premierului pe probleme de dialog social, domnul Ciprian Văcaru (consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului - n. r.), şi cu 2-3 oameni din echipa dumnealui, iar la un moment dat a venit şi secretarul de stat pe feroviar de la Ministerul Transporturilor, Ionuţ Săvoiu. Fiind un foarte bun cunoscător al situaţiei, pentru că a participat la negocierile din toamnă, a spus că trebuie să găsim soluţia, astfel încât să-şi respecte cuvântul Guvernul, cuvântul pe care şi l-a dat în noiembrie şi, prin ordonanţa trenuleţ, şi l-a retras.

Până săptămâna viitoare le-am dat un timp, le-am explicat şi, totodată, le-am prezentat un plan de rentabilizare a Metrorexului pentru a reduce cheltuielile şi a creşte veniturile proprii. Acum, să vedem ce se va întâmpla. Săptămâna viitoare cam ar trebui să fie lichidarea şi oamenii să-şi ia salariile mărite. Dar dacă pe 12 februarie nu se întâmplă ceea ce trebuia să se întâmple, toată lumea să-şi asume riscul şi pericolul, pentru că noi vom trece la o grevă pe stil japonez, după care la grevă de exces de zel”, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, liderul Uniunii Sindicatul Liber din Metrou (USLM), Marian Artimon.

Practic, 12 februarie ar fi termenul limită rezolvarea problemelor de natură salarială ridicate de sindicaliştii USLM.

„Dacă aprobă în şedinţă de Guvern memorandumul...n-or angaja 1.000 de oameni, dar dacă angajează pe 354 de posturi reuşim să circulăm. Şi dacă dau ceea ce au promis - 30 de lei/zi bonuri de masă la toată lumea...Noi nu am crescut valoarea cum au crescut alţii în octombrie şi acum se bucură de 800 de lei. Noi vrem să primim toţi. Să primim 600 de lei, dar să primim toţi, inclusiv cei care depăşesc 8.000 lei salariul net. Dacă am o categorie mai mare, sunt mai priceput şi am un spor de vechime mai mare, că-s bătrân în câmpul muncii, am şanse să ajung la 1.000 lei - deci, pentru asta trebuie să fiu pedepsit că-mi place munca şi mi se ia tichetul. Ai studii superioare, nu ai dreptul la mâncare.

Şi, totodată, indexarea/completarea salariului de bază lunar brut cu acea sumă convenită, care, de fapt, dacă ar fi să analizăm ceea ce spune statutul personalului feroviar, este mult mai mică decât ar trebui, dar am înţeles momentul greu şi am cerut 'domnule, dacă ai dat la femeia de serviciu într-un an de zile 1.050 lei, dă-ne şi nouă, care suntem calificaţi'. Prin statutul feroviarului se prevede că personalul cu studii medii calificat are dreptul la 6.075 de lei de bază, fără niciun fel de spor, iar cei cu studii superioare ar trebui să ajungă la un salariu minim pentru cea mai de jos categorie de aproape 8.200 lei. Am avut mai multe variante de discuţii acolo.

Eu tot sper că vom găsi soluţia că, după planul pe care eu şi colegii mei l-am prezentat, metroul are pentru prima dată şansă în istorie să fie la un profit rezonabil. Până acum, a fost numai pe pierderi, pentru că subcompensarea a dus la nefinanţare, iar fără finanţare nu poţi să faci nimic”, a susţinut liderul sindical.

Publicitate, spaţii comerciale, internalizare de activităţi şi centre fotovoltaice pentru depourile din metrou sunt doar câteva dintre propunerile făcute de delegaţia USLM la discuţia cu consilierul premierului şi cu secretarul de stat Ionuţ Săvoiu.

