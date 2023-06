Dan Air va continua să zboare de pe Aeroportul Brașov. Ce spune ROMATSA despre programul zborurilor

Dan Air va continua să opereze zboruri de pe Aeroportul Braşov, programul fiind adaptat condiţiilor oferite în prezent de infrastructura locală, a decis, marţi, boardul companiei.

„Având în vedere situaţia creată până la acest moment ca urmare a problemelor ivite, respectiv lipsa aparaturii pentru îndepărtat păsările de pe raza aerodromului, lipsa organizaţiilor de întreţinere precum şi refuzul extinderii programului operare de către controlorii de trafic, în situaţii de nevoie operaţională cum au fost întâmpinate în săptămânile anterioare, Dan Air a luat următoarea hotărâre: prioritare fiind siguranţa pasagerilor noştri, ne asumăm pierderile adiţionale şi greutăţi întâmpinate şi vă anunţăm că ne vom continua programul de zbor adaptat condiţiilor oferite în prezent de către Aeroportul din Braşov.

Menţionăm că, în urma solicitărilor noastre, Aeroportul Braşov ne-a transmis în cursul acestei zile o comunicare potrivit căreia problema logisticii pentru îndepărtarea păsărilor din zona aeroportului din Ghimbav a fost rezolvată. Cu privire la lipsa organizaţiilor de întreţinere arătam ca suntem încă în aşteptarea unui răspuns”, se menţionează într-un comunicat al companiei.

Anterior, într-o conferinţă de presă, directorul general al companiei, Matt Ian David, a afirmat că se ia în calcul posibilitatea ca operatorul aerian să îşi suspende operaţiunile pe Aeroportul Braşov, cu relocarea lor pe Aeroportul Otopeni. În această situaţie, pasagerii urmau să fie transportaţi de la Bucureşti la Braşov cu autocarul, gratuit.

„În momentul de faţă, ne vedem nevoiţi să facem această conferinţă de presă pentru a ridica nişte probleme de siguranţă care pe noi, la Dan Air, ne pun în imposibilitatea de a continua operarea pe Braşov. Colegii mei din board-ul de siguranţă deliberează asupra situaţiei, având în vedere informaţiile recente pe care autorităţile au început să le trimită de aseară. Se încearcă şi la această oră să se facă ce nu s-a făcut în doi ani”, a spus Matt Ian David.

El a menţionat care au fost problemele care au adus compania în faţa acestei decizii.

„În ultimele zile, chiar în zile consecutive, vineri, 23 iunie, am avut un incident, am lovit acea pasăre pe Aeroportul Braşov şi ne-am văzut puşi în situaţia în care zborul a trebuit să fie întârziat cu peste 15 ore, zbor care a fost operat indiferent de întârzierea cea mare, pentru că Aeroportul Braşov nu pune la dispoziţie infrastructura necesară pentru a putea asigura o intervenţie rapidă la aeronavă sau pentru a putea minimiza aceste incidente de coliziune cu păsările. Ne-am văzut nevoiţi să aducem echipe tehnice de la Bucureşti şi de la Craiova pentru a face o inspecţie care s-ar fi putut face într-o oră, maximum două, şi ca atare întârzierea ar fi fost mult mai mică.

Al doilea incident a fost decizia controlorilor de trafic aerian de a întârzia în data de 24 iunie aterizarea zborului nostru care venea de la Madrid, într-adevăr cu o întârziere de aproape 2 ore. Se ştia de 3 zile cel puţin că în Europa vremea este foarte problematică, se ocoleşte foarte mult în aer, pentru a evita fronturile. Aceeaşi situaţie era şi pentru aeronava Dan Air, care a ocolit prin nordul Bulgariei, apoi s-a îndreptat către Braşov, ca să fie pusă în aşteptare pentru ca o altă aeronavă să decoleze, contrar reglementărilor. Aeronava noastră a fost pusă în pericol, pentru că a fost forţată să intre într-o procedură de aşteptare într-o zonă unde fronturile sunt destul de periculoase, deci marja de siguranţă a fost substanţial redusă, doar ca să permită unei aeronave care se afla la sol să decoleze, cu toate că colegii de la ROMATSA aveau suficiente proceduri ca să permită ca ambele aeronave, a noastră să aterizeze, cealaltă să decoleze şi a noastră să decoleze ulterior. (...) Se putea cere o extindere de slot de către ambele părţi”, a susţinut directorul general al companiei.

O altă problemă ridicată de reprezentanţii Dan Air este cea a programului de funcţionare a aeroportului, de doar 12 ore, respectiv de la 7:00 la 19:00.

„Suntem acuzaţi deschis de ROMATSA că ştiam de la început de programul Aeroportului Braşov, că este de la 7:00 la 19:00, că asta a solicitat Aeroportul Braşov. Eu am vorbit cu toate instituţiile implicate, absolut toate care sunt care ţin de operaţionalizarea Aeroportului Braşov. Toată lumea poate să extindă programul la 24 de ore. Singura care nu poate să extindă programul este ROMATSA. De ce? Lipsă de controlori. Ei sunt doar cinci. (...) Programul Aeroportului Braşov este o consecinţă a imposibilităţii date de ROMATSA de a controla aeroportul, nicidecum că aeroportul şi-ar fi dorit şi atât a vrut el, 12 ore, pentru că dacă deschizi un aeroport care funcţionează doar 12 h/zi nu este profitabil”, a continuat David.

El a susţinut că o soluţie ar fi aterizarea necontrolată după ora 19:00, dând asigurări că pasagerii sunt în siguranţă 100%, întrucât „se aplică regulile de separare la vedere”.

Potrivit acestuia, în luna aprilie, când Dan Air a semnat contractul cu Aeroportul Braşov, nu exista nicio informaţie cu privire la programul pe care acesta îl va avea.

„Noi am semnat contractul în luna aprilie, nu exista nicio informaţie oficială cu privire la programul acesta, 7:00 - 19:00. Noi am semnat un contract de operare cu Aeroportul Braşov, care prevede funcţionalitate non-stop, deci nicidecum n-aveam informaţia în aprilie că aeroportul avea un astfel de program, noi n-am fost niciodată chemaţi la consultările ROMATSA, aşa cum se susţine că există minute semnate de Dan Air. Într-adevăr, a fost o singură invitaţie primită din partea ROMATSA la care nu am putut să participăm, ca atare nu ni s-a comunicat sau vag îmi amintesc că s-a comunicat minuta şedinţei, dar din câte îmi amintesc nu se preciza nimic de programul aeroportului. Informal, într-adevăr, circula informaţia că aeroportul ar fi deschis doar până la ora 19:00 (...)

Am fost asiguraţi până în ultima zi că aeroportul va fi operaţional. Când am aflat în mod oficial că aeroportul nu va fi operaţional? Pe data de 14 iunie, deci cu o zi înainte de deschiderea aeroportului, dată la care a fost semnat certificatul de aerodrom de către autoritate (Autoritatea Aeronautică Civilă Română - n. r.) unde se consacra că programul aeroportului este de la 7:00 la 19:00. Vă daţi seama că şi eu şi colegii mei am intrat în panică pentru că una ni s-a promis, alta ni s-a livrat. Noi am făcut toate eforturile, diligenţele la aeroporturile externe pentru a obţine sloturi - după cum vedeţi, cursele noastre aterizează doar pe aeroporturi principale şi pe aeroporturi congestionate, cum este Londra-Gatwick, unde este aproape imposibil să obţii un slot, noi l-am obţinut, pe Munchen la fel, deci nu ducem pasagerii noştri pe aeroporturi secundare, nu suntem companie low-cost, şi asta am vrut să oferim braşovenilor: calitate”, a adăugat reprezentantul operatorului aerian.

Referitor la extinderea programului de operare, Dan Air menţionează în comunicatul trimis că a înaintat două adrese, atât Aeroportului Braşov, cât şi ROMATSA, solicitând extinderea programului de operare, astfel încât să fie respectate cele transmise iniţial de către toate părţile implicate.

„Arătăm că până la acest moment nu am primit încă un răspuns. De asemenea, chiar şi în cazul unui răspuns nefavorabil, dar justificat, ne arătăm disponibilitatea în identificarea unor soluţii menite a rezolva problemelor pasagerilor aşa cum am specificat şi în conferinţa de presă susţinută astăzi, la sediul companiei, în vederea prestării serviciilor de transport la care ne-am obligat”, se spune în document.

Dan Air subliniază că va continua să opereze zborurile de pe Aeroportul Braşov astfel: zborurile care vor se vor derula in intervalul 7:00 - 19:00 nu vor suferi modificări, iar zborurile care se vor derula cu depăşirea acestui program orar vor fi finalizate cu ajutorul transportului terestru pus la dispoziţie de companie în mod gratuit.

„În acest fel, ne vom asigura că pasagerii vor ajunge la destinaţia prevăzută iniţial. În încheiere, facem precizarea că aceste măsuri sunt temporare, fiind încrezători că instituţiile implicate ne vor asigura sprijinul ca operaţiunile Dan Air să fie realizate conform programului de zbor stabilit şi acceptat iniţial”, se mai spune în comunicatul companiei.

ROMATSA pregătește încă 4 controlori de trafic: Aeroportul va avea tot un program de 12 ore, dar în alt interval orar

La rândul lor, reprezentanţii ROMATSA au explicat, într-o întâlnire informală cu jurnaliştii, că a fost nevoie de licenţierea controlorilor de trafic aerian pe spaţiul aerian de la Braşov, în prezent fiind doar cinci persoane pregătite, care nu pot avea un program de muncă mai mare de 12 ore. În acest moment, se mai află în curs de pregătire patru controlori de trafic, dar care vor putea intra în program peste minimum trei luni.

„Însă, cu aceşti patru controlori de trafic în plus nu vom putea asigura decât o flexibilizare a programului aeroportului şi nicidecum extinderea la 24 de ore. Adică, aeroportul va avea tot un program de 12 ore, dar în alt interval orar”, au spus reprezentanţii ROMATSA.

Ei au subliniat că, pentru o extindere a programului la 24 de ore, ar fi nevoie de 12 controlori de trafic. ROMATSA este în curs de recrutare personal pentru 58 de poziţii, cinci dintre acestea fiind alocate Aeroportului Braşov.

De asemenea, tot pentru extinderea programului aeroportului, este necesară parcurgerea unor etape legale, una fiind obţinerea unui nou certificat de aerodrom, toate acestea durând minimum 3-4 luni. Dacă se adaugă pregătirea personalului, abia peste un an şi jumătate - doi ani se va putea vorbi despre extinderea programului la 24 de ore.

În plus, reprezentanţii ROMATSA au subliniat că programul Aeroportului Braşov era cunoscut încă de anul trecut.

„În februarie 2022, la Poiana Braşov, la întâlnirea cu Asociaţia Aeroporturilor, s-a discutat foarte clar care va fi programul de operare al aeroportului din Braşov. Ulterior, la începutul lunii martie 2023, în urma mai multor discuţii, ROMATSA a semnat cu Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav acordul de furnizare de servicii în cadrul căruia e specificat foarte clar programul de operare. În 24.04.2023, aeroportul semnează cu compania Dan Air acordul de furnizare servicii, iar în data de 5 mai se publică în AIP programul de operare al aeroportului. În data de 17 mai, Dan Air a trimis programul de operare, fără a se respecta programul aeroportului”, au mai spus aceştia.

