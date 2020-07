Dezastru după o zi de proiect-pilot în București: Tramvaiele, blocate pe șinele distruse de autobuze. Călătorii, mai mult pe jos

O nouă problemă a îngreunat traficul din București, astăzi. Masticul turnat pe lângă şina de tramvai s-a topit, iar multe linii au fost blocate zeci de minute. De vină, spun vatmanii, ar fi autobuzele care pot circula de ieri şi pe șinele de tramvai.

Ema Stoica, jurnalist Digi24: La intersecția Dimitrov din Capitală, la ora 19:00, vedem că masticul turnat de-a lungul liniei de tramvai efectiv s-a topit din cauza temperaturilor înalte. Cei de la STB încearcă să rezolve problema, însă o linie de tramvai este cu totul blocată. Unul dintre tramvaie așteaptă pentru a fi tractat către depou.

Lucrătorii Societăţii de Transport Bucureşti au fost trimişi cu găleţi de nisip, pe care le-au pus pe liniile de tramvai, ca mijloacele de transport să nu mai alunece.

Reporter: Ce s-a întâmplat aici?

Lucrător STB: Din cauza la mastic.

Reporter: S-a topit, sau ce s-a întâmplat?

Lucrător STB: Da, s-a încălzit.

Vatmanii tramvaielor au însă altă explicaţie. De vină ar fi autobuzele care circulă din 1 iulie şi pe linia de tramvai, pentru decongestionarea traficului.

Foto: STB

Vatman: Am stat tura trecută o oră şi jumătate ca să fac trei staţii. Au băgat autobuzele pe linia de tramvai și masticul acesta nu rezistă la căldură, la 30 de grade se face plastilină, vedeți... Intră piciorul în el, și în momentul în care au trecut autobuzele, au luat masticul respectiv și l-au pus pe linie. Și aici e puțin, dar de la Vitan începând, de unde intră mașinile pe linie, așa este... Uitați!

Reporter: Deci nu este singura stație...

Vatman: Nu, nu! Sunt pe tot traseul pe care au băgat mașinile pe linia de tramvai...

Călătorii care au vrut să circule cu tramvaiul au mers mai mult pe jos, din cauza problemelor apărute pe şine.

Femeie: Ne-a spus domnul vatman că e un blocaj, că este un blocaj, sunt 10 sau 12 tramvaie în față, mi-a arătat șina, probabil din cauza căldurii. Astăzi am avut treabă în direcția de unde vin acum, același lucru s-a întamplat, am venit mai mult pe jos, am stat peste 35 de minute... Inițial am crezut că e accident.

Bărbat: Își bat joc de noi! Suntem oameni bolnavi...

Digi24 a cerut un punct de vedere şi de la Societatea de Transport Bucureşti, însă acesta nu a fost transmis deocamdată.

Editor web: Liviu Cojan