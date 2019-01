DigiVOX. Cum arată anvelopele unei mașini după ce a intrat într-o groapă de pe A1

Un telespectator Digi24 susține că pe autostrada A1 București-Pitești există la kilometrul 80 o groapă periculoasă în care au intrat cel puțin zece mașini și au făcut pană. Absurdul nu se oprește însă aici. Telespectatorul ne-a trimis pe Facebook fotografii, dar și o relatare a aventurii sale „halucinante” pe care a avut-o ulterior cu poliția. El spune că vrea să-i avertizeze în felul acesta pe ceilalți șoferi. Iată mesajul și fotografiile:

„Pe A1-Bucureșți-Pitești este o groapă în care cel puțin 10 mașini au intrat și au făcut pană. Noi ne-am tăiat două anvelope și am avut nevoie de platformă. Am mers cu o platforma trimisă de poliția de la autostradă care ne-a văzut și pentru care am plătit 150 de RON, iar când am ajuns în Pitești și am sunat să fac sesizare mi s-a zis să iau o altă platformă și să mă duc la km 80 unde avusese loc avaria și să aștept un echipaj de poliție.

Le-am explicat că nu pot face asta, întrucât de-abia ajunsesem în Pitești și nu am anvelope pentru a continua deplasarea, iar răspunsul lor a fost că nu îi interesează, că toate dovezile pe care le am pot să fie trucate, chiar dacă am explicat că am fost luați de o platformă trimisă chiar de secția Birou autostrăzi - localitatea Ionești.

Bineînțeles că nu au recunoscut că ei informează astfel de firme de tractări și nici nu s-au sesizat să pună un indicator.

Este absolut halucinant că poliția rutieră știe de astfel de evenimente și nu face nimic, doar trimite colaboratori pentru care trebuie să plătești! Total cost: 1.400 Ron plus un cost similar pentru alte câteva 10 mașini și asta într-o țară în care plătești taxe, nu se construiește 1 km de autostradă și în plus, când vrei să faci o sesizare, mai mult pentru a evita alte accidente (la recuperara costului nu aveam speranțe), ți se închide telefonul...

Atașez probele doveditoare, pe care poliția rutieră nu le consideră relevante. Trimit acest mesaj cu intenția de a avertiza și alți participanți la trafic de pericolele de pe A1.

Tot pe A1 am aflat de la domnul cu platforma că un accident cu patru mașini implicate a avut loc din cauza unei gropi, același lucru ce se putea întâmpla și la noi”.

