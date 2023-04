Grindeanu și Szijjarto anunță o nouă legătură între Ungaria și România pe drum express

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și ministrul maghiar de Externe Peter Szijjarto au anunțat astăzi, la București, un acord privind deschiderea unei noi legături pe drum expres între Ungaria şi România.

Este vorba despre drumul Expres Salonta (România) și Békéscsaba – Méhkerék (Ungaria).

Pe partea română, proiectul ar urma să fie scos la licitație în acest an, cu termen de finalizare 2026, a spus Grindeanu.

„Pe baza obiectivelor stabilite anterior, la fiecare cinci ani va fi deschisă o nouă legătură expres între cele două ţări. Am reuşit să facem acest lucru în 2015 şi în 2020. Acum pregătim succesul din 2025, când cele două părţi vor conecta autostrada M3 din Ungaria cu reţeaua de drumuri expres din zona oraşului Satu Mare Mare. Astăzi am asigurat deja succesul anului 2030, deoarece am convenit asupra celei de-a patra legături de drum expres”, a spus și Szijjarto.

Cei doi oficiali au discutat și despre dezvoltarea continuă a cooperării dintre Ungaria şi România, care reprezintă „un interes strategic deosebit”.

Cifra de afaceri a comerţului bilateral a depăşit anul trecut 12 miliarde de euro, o sumă record, România devenind astfel a treia piaţă de export a Ungariei, a spus Szijjarto.

„Dezvoltarea cooperării este de neconceput fără îmbunătăţirea legăturilor fizice între cele două ţări”, a subliniat el.

Grindeanu a mulţumit Ungariei pentru sprijinul acordat României pentru aderarea la spațiul Schengen.

