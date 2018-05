Imagini care dau fiori. Podurile cu picioare de lut ale României

Podurile din România sunt într-o stare jalnică. 150 au nevoie de reparaţii, însă bani ajung doar pentru o treime din ele. Restul mai aşteaptă alţi ani, alţi bani. Însă riscă să se prăbuşească sub noi.

Aşa arată podul peste râul Prahova de pe cel mai circulat drum al ţării: DN1, la intrarea în Azuga.

„Aia o să cadă destul de curând. Mai este ţinută doar în firele alea”, constată jurnalistul.

Multe dintre plăcile care ar fi trebuit să protejeze structura podului de intemperii s-au desprins deja. Lăsat în bătaia vântului şi a ploii fierul a început şi el să ruginească, iar cimentul să se fărâmiţeze.

Cristina Sbîrn, jurnalist Digi24: „Nu trebuie să-i faci mare lucru şi uitaţi cum cad bucăţi din pod”.

Podul de 51 de metri a fost construit în perioada interbelică şi consolidat ultima oară acum 39 de ani. Şefii de la Drumuri spun că starea lui este una precară.

„Încercăm să menţinem circulaţia pe acel pod făcând anual lucrări de întreţinere, dar acest pod va trebui să intre în reparaţii capitale. Mizăm pe faptul că în anul 2019 dacă vom avea fonduri vom putea să începem operaţiuni mai ample de reparaţii”, spune Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.

De astfel de lucrări ar avea nevoie şi podul peste râul Teleajăn, la intrare în comuna Blejoi. Din piloni s-au desprins bucăţi întregi de ciment, iar fierul care îi îmbracă este atât de ruginit, încât se fărâmiţează în mână.

DN10 Braşov-Buzău - alt drum, alt pod, alte promisiuni.





Silviu Boboc, jurnalist Digi24: „Aşa arată pe dedesupt podul de la Teliu. Grinzile sunt într-o stare avansată de degradare, iar Compania de Drumuri estimează costurile de reabilitare la peste 10 milioane de lei”.

„Cred că nu a fost reparat niciodată, la structura de rezistenţă mă refer, nu la partea de asfalt. E praf. Eu sunt de copil aici şi ştiu cum a arătat şi cum e acuma”, spune un localnic.

Şoferii se plâng şi de podurile peste Oituz de pe drumul naţional 10, unde în lipsa lucrărilor de reparaţii au fost introduse restricţii de viteză la 30 de km la oră.

„În momentul de față, podurile sunt utilizabile, dar nu sunt la standarde nu pot sa spun europene, dar nu sunt nici la standarde naționale pentru a putea oferi o protecție și o circulație fluentă și sigură”, recunoaște primarul comunei Oituz, din jud. Bacău, Gheorghe Bodea.

Intervenţii urgente ar trebui şi la podurile de pe Autostrada Soarelui de la Feteşti şi Cernavodă.

În total, pentru 150 de poduri de pe drumurile naţionale şi autostrăzi sunt încadrate în clasele tehnice 3, 4 şi 5.

„Podurile aflate în clasa tehnică 3 şi 4 necesită reabilitări şi chiar reparaţii capitale. Când ajungem la clasa 5, deja nu mai este practicabil, reprezintă un risc pentru circulaţie”, explică Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Podurile se şubrezesc şi pentru că de la an la an banii alocaţi pentru lucrări de întreţinere sunt cu mult sub necesar.

De exemplu, anul acesta ar fi nevoie de peste 158 de milioane de lei. Banii alocaţi pentru astfel de lucrări sunt de trei ori mai puţini.

„Unde sunt banii, taxă dupa taxă, rovinetă, rovinetă tot, tot, unde sunt banii noștri?” - se întreabă un șofer.

Urmăriți mai jos reportajul Digi24: