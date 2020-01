În timp ce Orban promitea infrastructura, Ştefan Mandachi a organizat un protest la primul metru de autostradă din Moldova

Ştefan Mandachi, anteprenorul care a construit primul metru de autostradă din Moldova, a organizat de Ziua Unirii un protest în localitatea suceveană Cumpărătura. Omul de afaceri a dezvelit o bornă înaltă de peste 4 metri, care conține o cutie poștală, potrivit Mediafax.

Anteprenorul s-a declarat surprins de numărul mare de persoane care au răspuns invitației sale.

Mandachi le-a spus celor prezenți că s-a săturat de hore, de discursuri, de prezentări și „termene mincinoase”.

„Am făcut o bornă de 4 metri și 20 de centimetri, ca simbol al neputinței clasei politice. Va fi o cutie poștală pentru cei care se adresează Guvernului și nu primesc răspunsuri”, a spus omul de afaceri.

Cei prezenți au strigat „Vrem autostradă / Și eu”, „Ne-am săturat de scuze”, „Nu vrem metri, vrem kilometri” sau ”Ne-am săturat de voi”.

Recent, Ştefan Mandachi l-a întrebat, într-o scrisoare, pe premierul Ludovic Orban când începe şi când se finalizează autostrada Moldovei, insistând că vrea să afle anul, luna şi ziua, dar nu a primit răspuns la scrisoare. Drept urmare, antreprenorul a postat un mesaj pe Facebook, în care a anunțat că pe 24 ianuarie, de Mica Unire, va fi „la datorie”, adică la primul metru de autostradă din Suceava, Cumpărătura.

„Am întrebat Guvernul dacă are ceva noutăți cu privire la autostrada de la noi și m-a pus pe silent. Poate își imaginează că ne-am mutat cumva din Moldova… Dar noi tot aici stăm, n-am plecat. Recunosc, sunt și nervos deoarece mi-e tot mai clar că peticul ăsta de beton va rămâne singura autostradă a Moldovei (cea mai săracă regiune a României). Probabil că de la București nu se vede suficient de clar borna «kilometrică» de la metrul de autostradă, așa că m-am gândit ca vineri să facem borna… un picuț mai vizibilă. Ce facem acolo? Fiecare face ce vrea… (eu de pildă, încă mă mai gândesc…) dar ceilalți pot să scrie o scrisoare pt. guvern, poate lor le răspunde… Foi și pixuri aduc eu. Aaa, și cutie poștală, era să uit : ))) Mă rog, important e să fim acolo. Nu facem hore patriotice de Ziua Unirii. Doar ne întrebăm retoric ce-ar zice Cuza dacă ar vedea că după 162 ani, Moldova e conectată cu Țara Românească prin aceeași rețea de drumuri ca-n 1859… Și mai am o curiozitate personală: dacă mai există muritori care încă vor autostradă?! Dacă da, le strâng mâna, facem o poză și plecăm acasă. Atâta, câteva minute, nimic mai mult”, a scris Mandachi.

Din mulțime s-a mai scandat „Nu mai vrem paradă, vrem autostradă!”. „Moldovenii schimbă placa! Ieșenii au pregătit o primire ostilă președintelui Iohannis și premierului Orban, semn că nu mai acceptă promisiuni și autostrăzi pe hârtie. Bannerele afișate de ieșeni amintesc de mult așteptata autostradă a Unirii, Iași-Târgu Mureș, în privința căreia se bate pasul pe loc: „Hora la Iași, banii la București!”, „Bine ați venit la circ/Vă dăm noi pâinea!”. În fața acestor mesaje și a rumorii din public, Iohannis și Orban au fost nevoiți să-și adapteze discursurile. Ieșenii au arătat azi că vor altfel de politică, așteaptă fapte și soluții concrete și că sunt pregătiți oricând să schimbe ... plăcuța!”, au scris pe Facebook și reprezentanții organizației civice Reset.

Ludovic Orban şi-a abandonat discursul pregătit şi s-a lansat într-o serie de promisiuni pentru Moldova

Premierul Ludovic Orban a susţinut un discurs plin de promisiuni, la Iaşi, unde a subliniat că Moldova a fost nedreptăţită în ultimii 25 de ani şi că investiţiile aici nu au fost niciodată suficiente. Principala promisiune a vizat Autostrada Unirii, despre care a spus că va fi finanțată prin exercițiul financiar multianual 2021-2027 al UE.

Editor web: Liviu Cojan