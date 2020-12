Metrorex anunță un nou sistem de taxare în 2021. Mai multe linii de metrou vor fi modernizate și extinse

Metrorex anunță că vrea să modernizeze și să extindă mai multe linii de metrou, iar de anul viitor va fi implementat și sistemul nou de taxare. În plus, călătorii ar putea circula în noi garnituri de tren.

Reprezentanţii Metrorex spun că sistemul modern de acces integrat la nivelul fiecărei porţi de acces va permite mai multe modalităţi alternative de acces, respectiv cu cartela magnetică, cu cardul bancar contactless şi cu noul card contactless Metrorex.

Din ianuarie 2021, cardurile contactless vor putea fi procurate de elevi şi studenţi de la casele speciale, urmând ca până la sfârşitul primului trimestru toate categoriile de călători să beneficieze de noul card prin intermediul tuturor casieriilor din reţeaua de metrou.

"Lucrările de modernizare a sistemului de taxare s-au terminat la final de an, astfel încât am început imprimarea cartelelor contactless creând premisele unei integrări depline cu STB şi alţi operatori de transport, după ce în prima parte a anului a fost implementată plata cu cardul bancar", a afirmat directorul general al Metrorex, Gabriel Daniel Mocanu.

Conducerea companiei intenționează să extindă sau să modernizeze mai multe magistrale.

„Sigur că trebuie să fim mai exigenți cu noi pentru a oferi servicii de calitate și pentru a implementa mai rapid proiectele de realizare a Magistralei 6 (pentru care s-au depus 4 oferte la lotul 1- lucrări de structură și pentru care s-a finalizat și încărcat în SICAP documentația de achiziție pentru lotul 2-lucrări de structură), precum și pentru continuarea Magistralei 5 până la Piața Iancului, a Magistralei 4 între Gara de Nord 2 și Gara Progresul, achiziția de noi trenuri, modernizarea Magistralelor 1, 2, 3 și realizarea de extensii spre Mogoșoaia, Berceni, Pantelimon, Tunari etc. Totodată, împreună cu specialiștii din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și consultanți ai UE, se urmărește realizarea proiectelor pentru Bragadiru – Voluntari (Magistrala 7) și a semiinelului Crângași – Dristor 2 (Magistrala 8)”, a precizat Daniel Mocanu.

Anul acesta au fost finalizate Magistrala 5 de metrou pe secțiunea Râul Doamnei – Eroilor, inclusiv stația, galeria de legătură și depoul Valea Ialomiței, și extensia sistemului de control trafic al Magistralei 4 - Laminorului - Depou Străulești. De asemenea, s-a încheiat modernizarea sistemului de taxare și a fost semnat contractul pentru achiziția a 13 trenuri noi.

„La final de an s-au terminat și lucrările de modernizare a sistemului de taxare, astfel încât am început imprimarea cartelelor contactless creând premisele unei integrări depline cu STB și alți operatori de transport. Aceasta, după ce în prima parte a anului a fost implementată plata cu cardul bancar. Tot pe final de an s-a semnat contractul pentru achiziția a 13 trenuri noi de metrou dedicate Magistralei 5, cu posibilitatea de extensie cu încă 17 trenuri”, a mai spus directorul companiei.

