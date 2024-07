Nicuşor Dan: Până la finalul mandatului vor fi achiziţionate încă 250 de tramvaie noi

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, estimează că până la finalul celui de-al doilea mandat al său vor fi achiziţionate 250 de tramvaie noi, care se vor adăuga celor 100 cumpărate deja.

El a menţionat că în acest fel se va ajunge ca toate tramvaiele din Capitală să fie dotate cu aer condiţionat. Potrivit edilului general, în prezent aproximativ 5% dintre autobuze, 50% dintre troleibuze şi 50% dintre tramvaie nu au aer condiţionat.

"Noi am reuşit cu aceste 100 de tramvaie, 100 de autobuze electrice, 100 de troleibuze care au schimbat alte vehicule similare, să ajungem - global, la nivelul tuturor vehiculelor - de la 52% la 74% (în ce priveşte dotarea cu aer condiţionat). Au fost nişte experimente făcute în mandatul trecut... în primul rând e foarte scump să pui aer condiţionat pe un tramvai - cam 100.000 de euro - şi n-a funcţionat. Două au luat foc, instalaţiile sunt grele, nu poţi să le pui decât în plafon... Flota noastră de troleibuze este de aproximativ 200, iar acum am mai adus 100. O să avem 300 din care o să începem încet, încet să casăm. Pe tramvaie e durerea noastră, pentru că sunt foarte scumpe: 2 - 3 milioane de euro/bucata. Am adus primele 100 cumpărate după 1989 şi vrem să mai cumpărăm 250 în acest mandat. Avem studiu de oportunitate, avem o direcţie de finanţare. În momentul în care o să avem 350 de tramvaie noi în Bucureşti, o să fie rezolvată şi problema aerului condiţionat pe tramvaie", a declarat Nicuşor Dan la Euronews, citat de Agerpres.

El a arătat că pentru achiziţionarea tramvaielor, Primăria va cere finanţare prin Programul Operaţional Regional, dar şi împrumuturi de la Banca Europeană de Investiţii şi de la bănci comerciale.

"Miza noastră este pe tramvaie, avem Programul Operaţional. Costul celor 250 de tramvaie este undeva la 850 - 900 de milioane de euro. (...) Până la finalul mandatului vom avea aceste 350 de tramvaie noi: 100 + 250. (...) În octombrie anul acesta se vor lansa apelurile în cadrul Programului Operaţional Regional 2021-2027. Avem documentaţia tehnică pregătită pentru a aplica şi pentru tramvaie, şi pentru liniile de tramvai care sunt deja contractate. Odată ce vom avea această finanţare, vom putea să ieşim în piaţă - am vorbit deja cu BEI şi cu bănci comerciale - pentru a ne împrumuta până la diferenţă. Tot cam atunci o să începem procedura de achiziţie", a menţionat Nicuşor Dan.

Edilul general a spus şi că în Bucureşti şi în oraşele mari se înregistrează cu câteva grade în plus, comparativ cu restul zonelor, ca urmare a defrişărilor. El a comparat zonele fără spaţiu verde cu "o mare de beton". Edilul general a estimat că în Capitală există între 7-9 metri pătraţi de spaţiu verde/locuitor. În acest sens, a subliniat importanţa păstrării spaţiului verde actual şi a recuperării unor terenuri

"Noi am pierdut, după nişte calcule, 1.400 - 1.600 de hectare de spaţiu verde şi continuă presiunea de a construi pe spaţiile verzi care au mai rămas, pe două mecanisme. Unu - în anii 2000 s-au retrocedat inclusiv spaţii verzi, iar oameni care, cei mai mulţi, au cumpărat drepturi litigioase se duc în instanţă împotriva primăriei ca să construiască. Nu am privit cu foarte multă atenţie lucrurile acestea; acum am început să câştigăm, pentru că există noţiunea aceasta de spaţiu verde privat. Mai există un pericol care vine şi din Codul urbanismului, şi din Legea spaţiilor verzi urbane - au fost chiar nişte şedinţe şi nişte acte oficiale în care grupul deputaţilor PSD a venit cu nişte amendamente total ireale, care spuneau că nu mai există noţiunea de spaţiu verde privat sau că poţi să muţi de la centru la periferie spaţiul verde", a spus edilul general.

Nicuşor Dan a mai menţionat că, în contextul caniculei, au fost distribuite sticle cu apă operatorilor sociali, jandarmilor şi operatorilor de la Salvare. Totodată, Primăria Capitalei a refăcut cişmelele din parcurile pe care le administrează. El a mai precizat că în acest an nu au fost amenajate corturi anti-caniculă, dar că acestea vor fi prevăzute în bugetele pentru anii viitori.

Editor : A.P.