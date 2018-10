Petiție publică pentru construirea autostrăzii „Unirii”. „Strigăt de disperare” al Moldovei

Organizatorii petiției cer ca aceasta să fie realizată prin fonduri europene, nu prin concesiune.

Biroul Executiv al PNL a decis lansarea unei petiţii publice privind construcţia autostrăzii "Unirii" prin care cere Guvernului ca acest obiectiv de investiţii să devină prioritate zero şi să fie realizat din bani europeni, a declarat vicepreşedintele liberal Laurenţiu Leoreanu, potrivit Agerpres.ro.



"Astăzi în şedinţa Biroului Executiv al PNL s-a luat decizia lansării petiţiei publice 'Demaraţi construcţia autostrăzii Unirii: Ungheni - Iaşi - Târgu Neamţ - Târgu Mureş', obiectiv de importanţă majoră pentru această regiune istorică şi care trebuie să devină prioritate zero a Guvernului actual, care se pare că a trecut acest obiectiv în spatele master planului, pentru că această autostradă este parte a master planului pe infrastructură rutieră în România şi face parte din reţeaua europeană. Este foarte important pentru dezvoltarea Moldovei acest obiectiv, fără de care transferul rapid de persoane, de mărfuri, de investiţii, se va face la fel de greu ca şi până în prezent şi mereu vom asista la o zonă rămasă în urmă. (...) Guvernul PSD-ALDE vine cu soluţii false, anunţă mecanisme de tipul parteneriatului public-privat care sunt nerealizabile pentru acest obiectiv, pentru că înseamnă o contribuţie majoră din partea bugetului de stat în cadrul unui astfel de mecanism pentru realizarea acestui obiectiv ", a declarat Laurenţiu Leoreanu, luni, la finalul BEx al PNL.



Vicepreşedintele PNL a reamintit că pe acest subiect comisarul european Corina Creţu a spus că "există bani la Comisia Europeană pentru acest obiectiv, dar nu există depusă nicio intenţie".



"Şi a anunţat foarte clar că există şi un parcurs pe care putem să-l urmăm, astfel încât până în 2020 să avem deja un studiu de fezabilitate pentru autostrada Unirii, iar din 2021 să poată fi lansată construcţia efectivă a acestei autostrăzi", a spus Leoreanu.



Vicepreşedintele PNL a adăugat că acest "strigăt de disperare" al Moldovei trebuie auzit odată şi de "ministrul Transporturilor şi de prim-ministru".



"Şi să pună pe harta fizică a României acele autostrăzi, acele obiective importante care, din păcate, au rămas scrise pe o foaie de hârtie într-un studio de televiziune din timpul campaniei electorale. (...) Solicităm, aşadar, şi prin această petiţie publică, care va fi urmată şi de alte acţiuni ale PNL, ca acest obiectiv să devină prioritate zero a Guvernului actual", a mai spus Leoreanu.

