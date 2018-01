VIDEO. BNR a crescut dobânda de politică monetară la 2%

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a crescut, luni, rata dobânzii de politică monetară de la 1,75% la 2% pe an, începând cu data de 9 ianuarie.

”Majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1 la sută pe an de la 0,75 la sută pe an, iar rata dobânzii aferente facilităţii de creditare la 3 la sută pe an de la 2,75 la sută pe an începând cu data de 9 ianuarie 2018”, se arată în comunicat.

BNR a decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Dobânda de politică monetară a fost diminuată ultima dată în luna mai 2015, cu 0,25 puncte, de la 2% la 1,75%, nivel minim istoric. Tot atunci au fost reduse şi ratele RMO pentru pasivele în lei cu două puncte procentuale, de la 10% la 8%. Măsura luată luni de către BNR duce, teoretic, la creșterea dobânzilor plătite de bănci la depozitele populației, dar și la cea a dobânzilor la creditele acordate de bănci.