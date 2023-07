Azil clandestin în București, descoperit de Digi24. Deși a fost închis de ANPC, bătrânii au rămas în camere

Încă un cămin de bătrâni clandestin a fost găsit în București. De această dată, descoperirea a fost făcută de jurnalistul Digi24, Isabella Neagu, care a mers într-un azil închis pe hârtie de Protecția Consumatorului. În realitate însă, bătrânii au rămas în camere și patronii și-au continuat afacerea ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.

Jurnaliștii Digi24 au stat de vorbă cu managerul azilului și au filmat cu camera ascunsă întreaga discuție.

- Nu am cum, momentan. Mai durează vreo trei săptămâni. Locuri am. Nu pot să vă spun că nu am. Am locuri libere, numai că eu zugrăvesc, că este una dintre măsurile date, înlocuiesc gresie.

-Cu nebunia asta.

-Exact. Eu oricum trebuia să zugrăvesc și am prins momentul, că am locuri libere și atunci mut pacienții dintr-o parte. Să veniți să mi-o aduceți acum... Eu nu am unde să o pun.

-Într-o altă cameră?

-Nu am! Ei zugrăvesc câte două-trei camere și, pe măsură ce termină, eu mut pacienții, mut pacienții.

-V-au luat pacienții?

-Nu! Cum să îmi ia pacienții?! Eu funcționez! Am pacienți. Cum să ia pacienții?! Nu e centrul gol. Eu de asta mut pacienții, ca să pot să zugrăvesc. Nu mi-au închis activitatea.

La sesizarea Digi24, autoritățile se află în control la azilul din Sectorul 3 din București.

Isabella Neagu, jurnalist Digi24: În spatele meu se află azilul care funcționează clandestin pentru că în urma controalelor făcute la începutul acestei luni, ANPC a decis ca funcționarea acestuia să fie oprită temporar. Și asta pentru că în urma controalelor au fost descoperite mai multe nereguli, în special referitoare la igienă. În urmă cu scurt timp au venit echipe de la ANPC, AJPIS, dar și echipaje de poliție. Cu o cameră ascunsă, am stat de vorbă cu managerul de aici, am încercat să cazăm o persoană în vârstă la căminul lor, chiar dacă pe afișul de pe poarta acestui azil scrie clar faptul că în această unitate reprezentanții ANPC au dispus măsura de oprire temporară. Am bătut la poartă, ne-a răspuns un manager care ne-a invitat în interior. Înăuntru am putut vedea mai multe paturi cu oameni vârstinic care sunt în continuare cazați aici. Am stat în fața azilului mai bine de două ore și am văzut că există activitate, chiar și o firmă de catering a furnizat cutii cu mâncare.

Managerul azilului a refuzat să comenteze acuzațiile.

