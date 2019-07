Expediție de neuitat în Transilvania pentru un grup de tineri scoțieni: „Am ajuns să înţelegem foarte bine cum e viaţa aici”

Peste 20 de tineri cercetaşi scoţieni au descoperit Transilvania într-o expediţie de zece zile, la finalul căreia au primit distincţii din partea ambasadorului Marii Britanii la Bucureşti. Tinerilor le-a plăcut atât de mult experienţa din România, încât şi-au propus să revină.

22 de tineri cercetaşi scoţieni au explorat frumuseţea ţării noastre într-o expediţie de neuitat. Au primit şi o insignă pentru experienţa din România, care a fost cusută pe cămăşile de cercetaşi alături de celelalte.

Lewis Fitzpatrick- cercetaş: Am ajuns aici chiar la începutul lunii iulie şi am explorat o parte a ţării cu adevărat, am observat diferite aspecte ale vieţii de aici. Am ajuns să înţelegem foarte bine cum e viaţa aici, istoria şi cultura acestei ţări. A fost o experienţă foarte bună.

Tom Nichol- cercetaş: Am început expediţia din Braşov, apoi am mers la Sinaia. Grupul meu a mers chiar mai departe, până la salina din Turda. Toată acea parte a Transilvaniei este foarte, foarte frumoasă.

Au cunoscut oamenii locului, au mers pe jos zeci de kilometri, au călătorit cu trenul şi au dormit în cort. La finalul expediţiei, tinerii au fost invitaţi în reşedinţa ambasadorului Marii Britanii, unde au primit diplome şi distincţii semnate chiar de regina Angliei. Îmbrăcaţi în kilt, aceştia şi-au făcut intrarea cântând la cimpoi.

James Cumming- lider: Centura de explorator nu este despre o simplă plimbare, ci despre a învăţa cultura acelei ţări, de a experimenta, de a întâlni şi a crea legături cu oamenii din România. Călătoria, tot ceea ce au experimentat cercetaşii în ultimele zece zile în România îi va însoţi toată viaţa.

Andrew Noble- ambasadorul Marii Britanii în România: Acum 30 de ani, cercetaşii nici nu se gândeau să vină aici, să descopere zonele pitoreşti de unii singuri, să cunoască şi să interacţioneze cu români. Asta au făcut tinerii aceştia pentru zece zile şi au demonstrat că românii şi scoţienii se înţeleg foarte bine. Cred că acesta este un mare câştig.

Tinerii plănuiesc să revină în ţara noastră în următorii doi ani.