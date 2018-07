Expediţia "Diagonal" | 1040 de kilometri, pe jos, în 28 de zile

1040 de kilometri la pas și sute de povești adunate pe drum. Totul în fix 28 de zile. Este bilanțul expediției "Diagonal", începută de trei cercetași pe 15 iunie, la Mangalia, și încheiată, joi seara, la Negrești-Oaș. Adi, Silviu și Iustinian au fost întâmpinați, la linia de finiș, de zeci de cercetași. Bucuria reușitei a șters, pentru câteva clipe, toată oboseală strânsă; însă visul îndeplinit le-a adus și un mare regret - acela că întreaga expediție s-a terminat prea repede.

28 de zile și un vis de peste 1000 de kilometri, la pas, în diagonală prin România, îndeplinit. Joi seara, puțin înainte de ora 19, Adi, Silviu și Iustinian au ajuns la linia de finiș, în Negrești-Oaș.

"Cercetași, gata oricând! Cercetași, gata oricând! Bravo, băieți! Mulțumim!"

Peste 70 de cercetași din Țara Oașului i-au întâmpinat în urale, cu tort, șampanie și sute de fotografii.

"- Diagonal, sunteți cei mai tari!

- Cercetași, suntem cei mai tari!

- Cercetași, suntem cei mai tari!"

"Am vrut și eu să văd cum este să întâmpini pe cineva care vine de departe și să văd bucuria de pe fețele lor când, în sfârșit, au ajuns și s-au oprit din atâta mers", spune Flavia, cercetaș.

"1.040 de kilometri făcuti la picior, e un sentiment extraordinar! Nu se poate descrie în cuvinte. E ce am visat un an de zile! În primul rând este mândrie, fericire, bucurie. În același timp este și puțină tristețe pentru că nu ne așteptam să treacă atât de repede toată expediția", a spus Adrian Grigorescu, cercetaș.

Și dacă tot au ajuns în Țara Oașului, nu se putea ca primirea oficială, din fața Primăriei Negrești-Oaș, să fie lipsită de tradiție.

"Cum suntem toți în spiritul cercetașilor, așa ne-a venit tuturor să mergem să îi întâmpinăm cu pancarte, cu pâine cu sare, cum e tradiția aici și așa, a venit din inima noastră", explică Andreea, cercetaș.

"Eu sunt foarte emoționat, nu cred că am mai fost așa emoționat în viața mea. Sunt foarte bucuros că mi-am atins obiectivul, am dus la final cei 1040 de kilometri și, cu ajutorul meu, a lui Iustin, a lui Adi și a tuturor celor care ne-au urmărit, am promovat cercetașia în țară", a declarat Silviu Timofte, cercetaș.

"Au venit cercetași din Negrești să ne însoțească de acum 10 kilometri. Pur și simplu picioarele aproape că îmi cădeau. Abia acum am simțit că picioarele parcă nu o mai duc, dar erau doar de emoții, de data aceasta. A fost foarte fain. Nu realizez, pur și simplu, câte zile au trecut și câtă lume am întâlnit, câte locuri, cât de fain a fost", îşi aminteşte Iustinian Potoroacă, cercetaș.

Despre toate Adi, Silviu și Iustinian le-au vorbit micilor cercetași, curioși să le descopere poveștile.

"La început mi s-a părut o idee foarte nebunatică, nici nu i-am dat sorți de izbândă. Mi se pare și acum efortul lor, 1040 de kilometri până la Negrești, imens", consideră Rodica Bud, de la Centrul Local "Cetatea Nordului" Negrești-Oaș.

"- Le-ați urmărit expediția pe Facebook?

- În fiecare zi, în fiecare zi. Toate interviurile, toate postările, absolut tot și am foarte bucuros și de experiențele pe care ei ni le-au împărtășit", susţine Vlad, cercetaș.

De la Negrești-Oaș, cei trei tineri cercetași vor lua trenul direct spre mare, pentru o binemeritată vacanță.

