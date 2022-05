Incendiul de vegetație din New Mexico mistuie în continuare pădurile din statul american. Flăcările au pârjolit 58.000 de hectare de vegetație. Președintele Joe Biden a declarat stare de dezastru la cererea guvernatorului statului.

Incendiul din New Mexico este tot mai greu de stins, s-a format din două focare şi a mistuit până acum 58.000 de hectare. Aproximativ 200 de case au fost distruse sau afectate. Peste 1.000 de pompieri au fost trimişi să stingă incendiul.

Guvernatorul statului i-a cerut lui Joe Biden să declare stare de dezastru, iar președintele a aprobat cererea.

"Am pierdut cam 200 de acri (80 de hectare, n.red.) din terenul fermei, familia noastră deţine ferma de prin anii 1900...", spune un bărbat.

Incendiul de vegetație din New Mexico mistuie în continuare pădurile din statul american.

Peste 3.000 de oameni au fost evacuați din Las Vegas. Dintre aceștia, 200 sunt pacienții unui spital psihiatric.

"E sfâşietor să-i vezi pe toţi aceşti oameni plângând, sunt devastaţi. Aceste pământuri nu vor mai fi niciodată la fel", afirmă un bărbat.

Sezonul incendiilor din regiune debutează în mod normal în mai sau iunie, însă anul acesta a început periculos de devreme, a declarat pentru CNN meteorologul CNN Monica Garrett.

În luna aprilie, New Mexico a înregistrat o intensificare a incendiilor echivalentă cu cea dintr-un an întreg, a spus ea. Peste zece incendii mari necontrolate au mistuit aproximativ 1.000 de kilometri pătraţi în cinci state din SUA, inclusiv în New Mexico, potrivit datelor publicate marţi de Centrul Național al Pompierilor.

Incendiile de vegetaţie au devenit o ameninţare pe tot parcursul anului în vestul SUA, afectat de secetă, acestea răspândindu-se mai rapid şi cu o intensitate mai mare ca niciodată pe fondul schimbărilor climatice, conform unei relatări ABC News care citează oameni de ştiinţă şi experţi în incendii.

Editor : G.M.