Ajutoarele umanitare pentru Gaza ar putea să sosească de vineri. ONU: "E nevoie de 100 de camioane pe zi". Biden se va adresa națiunii

Gaza are nevoie de 100 de camioane cu ajutoare pe zi, spune coordonatorul ONU pentru afaceri umanitare. În momentul în care punctul de frontieră cu Egiptul de la Rafah se va deschide, traficul trebuie să fie intens. "Trebuie să începem cu un număr semnificativ de camioane şi trebuie să ajungem la 100 pe zi, ceea ce era anterior programul de ajutor pentru Gaza", a declarat oficialul Națiunilor Unite. Într-o discuție cu jurnaliștii, în Air Force One, Joe Biden a dezvăluit că a discutat cu președintele egiptean despre ajutoarele umanitare pentru Fâșia Gaza. A obținut acordul pentru trecerea a 20 de camioane. Astăzi, Joe Biden va adresa un mesaj poporului american, din Biroul Oval.

Joe Biden, președintele Statelor Unite: "El (președintele Egiptului, n.red.) a fost de acord să lase să treacă 20 de camioane (cu ajutoare umanitare, n.red.). Probabil ele nu vor trece până vineri. Am avut negocieri foarte directe și am vrut să fac posibilă trecerea cât mai multor camioane. Am fost foarte direct în privința nevoii de a trimite ajutoare umanitare în Gaza. Dacă ai ocazia să alini durerea, trebuie s-o faci. Dacă nu o faci, îți pierzi credibilitatea la nivel internațional. Dacă Hamas confiscă transportul sau nu-l lasă să treacă, atunci totul se va termina, pentru că nu trimitem ajutoare umanitare către Hamas."

Biden se va adresa americanilor în legătură cu sprijinul pentru Israel şi Ucraina (Casa Albă)

Joe Biden se va adresa americanilor joi seară din Biroul Oval în legătură cu "răspunsul (Statelor Unite) la atacurile teroriste ale Hamas împotriva Israelului şi agresiunea brutală a Ucrainei de către Rusia", a transmis miercuri purtătoarea sa de cuvânt, Karine Jean-Pierre, scrie AFP, citată de Agerpres. Acest mesaj către naţiune este programat la ora 20.00 (miezul nopţii GMT).

Preşedintele american a vizitat Israelul miercuri pentru a asigura această ţară de sprijinul său în urma atacului sângeros al Hamas pe teritoriul său în 7 octombrie.

La întoarcere în Statele Unite, el se va strădui să creeze un consens politic legând sprijinul pentru Israel de ajutorul acordat Ucrainei. Potrivit unei surse apropiate discuţiilor întrebată marţi de AFP, Casa Albă va cere Congresului un pachet comun de 100 de miliarde de dolari pentru Ucraina, Israel, Taiwan şi criza migranţilor de la frontiera dintre Statele Unite şi Mexic. Or, dacă adversarii republicani ai lui Joe Biden ezită în privinţa ajutorului militar acordat Ucrainei, ei sunt, dimpotrivă, primii care cer sprijin în forţă pentru Israel, o poziţie mai hotărâtă în privinţa imigraţiei şi o atitudine foarte fermă faţă de China.

Ambiţia preşedintelui democrat ar putea, însă, să se confrunte cu haosul instituţional pe care îl traversează Congresul, alcătuit din Senat, cu majoritate democrată, şi Camera Reprezentanţilor, sub control republican.

Miercuri, dreapta dură a eşuat din nou să impună un membru al său în această poziţie strategică. Acest impas reînvie şi îngrijorările cu privire la riscul unei paralizii a statului federal, dacă Congresul nu reuşeşte să voteze un buget anual înainte de 17 noiembrie.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a mers în Congresul SUA în septembrie pentru a încerca să convingă Statele Unite să-l ajute să ajungă la "linia de sosire" înaintea Rusiei.



"Suntem Statele Unite ale Americii, pentru numele lui Dumnezeu, cea mai puternică naţiune (...) din istoria lumii. Putem avea grijă" de Ucraina şi de Israel în acelaşi timp, a afirmat preşedintele Joe Biden duminică la CBS.

