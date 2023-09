Soţia premierului britanic a sosit vineri la summitul G20 alături de Rishi Sunak şi, de atunci, sunt văzuți aproape tot timpul împreună la New Dehli. În absența primei doamne Jill Biden și în contextul în care Justin Trudeau s-a despărţit de Sophie Grégoire Trudeau, Akshata Murty este o prezență feminină importantă la summitul din India, notează POLITICO, preluat de News.ro.

Pentru echipa de la Downing Street care doreşte ca prima călătorie a lui Rishi Sunak în India să fie un succes, Akshata Murty este o armă diplomatică puternică. Sursa citată precizează că galeria oficială de pe site-ul Downing Street este plină de poze cu Akshata Murty.

Vineri după-amiază, ea s-a alăturat lui Rishi Sunak pentru a se întâlni cu elevii de la British Council, unde i-a impresionat pe oficialii britanici dându-şi jos pantofii ca să joace fotbal.

Seara, Murty şi Sunak au fost fotografiaţi mergând de braţ la cină, după ce o recepţie cu liderii indieni din mediul de afaceri a fost anulată.

Pe conturile oficiale de Instagram ale cuplului, urmăritorii pot găsi o fotografie în care Akshata Murty îşi ajută soţul să îşi aranjeze cravata înainte de a coborî din avion.

Părinţii soției lui Sunak, magnatul miliardar din domeniul IT N. R. Narayana Murty şi soţia sa Sudha, sunt figuri publice proeminente în India. Comentatorul politic Sanjaya Baru spune că percepţia publică asupra soţilor Murty este "în general pozitivă", deoarece aceştia reprezintă "o mare poveste de succes a clasei de mijloc".

Sunak a declarat reporterilor care îl însoțesc că această călătorie este "evident specială", având în vedere originea sa indiană şi legăturile de familie. "Am văzut undeva că am fost numit "ginerele Indiei", ceea ce sper că s-a spus cu afecţiune. Sunt încântat să mă întorc şi este plăcut să o am pe Akshata aici cu mine", a mărturisit el.

În weekend, Akshata Murty va lua parte la programul dedicat partenerilor liderilor care participă la G20, care include o vizită la câmpurile de mei şi un tur de 45 de minute al Galeriei Naţionale de Artă Modernă. Dar ea şi-a stabilit, totodată, angajamente care se aliniază și cu propriile interese, vizitând din nou sâmbătă British Council, care promovează legăturile culturale şi educaţionale, pentru a se întâlni cu tinere creatoare de modă.

Akshata Murty a sosit vineri la New Delhi alături de Rishi Sunak şi sunt văzuți aproape tot timpul împreună. Sursa foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

Akshata a condus cândva propriul brand de modă şi a fost desemnată în acest an de către revista de lux Tatler drept persoana care se îmbracă cel mai bine din Marea Britanie. Deja în timpul acestei călătorii, Murty a fost pe prima pagină a ziarelor locale pentru alegerile sale vestimentare, Indian Express a descris stilul ei ca fiind "o fuziune a sensibilităţilor vestimentare indiene şi occidentale".

Soţia premierului britanic va fi cu atât mai vizibilă în acest weekend, cu cât sunt absente alte două soţii de lideri politici de profil înalt.

Prima-doamnă a SUA, Jill Biden, lipseşte de la summitul din India. Ea nici nu a intenţionat să vină, din cauza programului său de la catedra unde predă, dar chiar dacă ar fi plănuit să meargă, tot n-ar fi putut, întrucât la începutul acestei săptămâni a ieşit pozitivă la un test COVID.

Pe de altă parte, summitul G20 din acest an marchează primul sejur oficial solo al premierului canadian Justin Trudeau care a anunţat că s-a despărţit de Sophie Grégoire Trudeau după 18 ani de căsătorie. Vestea că cel mai cunoscut cuplu politic din Canada s-a despărţit a ţinut prima pagină a ziarelor din capitalele străine, inclusiv la Londra, pe care cei doi au vizitat-o primăvara trecută pentru încoronarea Regelui Charles, şi la Washington, unde au fost găzduiţi de familia Obama la un strălucitor dineu de stat în lunile de după ce Trudeau a ajuns la putere în 2015.

S-ar putea să mai fie ceva de spus despre o vizită discretă soţilor Trudeau la New Delhi, având în vedere că încă se vorbeşte despre "acea călătorie în India", în 2018, o expediţie diplomatică eşuată în care familia Trudeau ar fi fost îmbrăcată în "adevărate bling-bling-uri în stil Bollywood", notează POLITICO.

Editor : M.I.