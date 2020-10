Alegeri prezidențiale SUA: O femeie de 94 de ani a străbătut 1.000 de kilometri pentru a merge la vot

În 94 de ani de viață, Mildred Madison și-a exercitat întotdeauna dreptul la vot. Femeia, care locuiește în Detroit, Statele Unite, s-a mutat la fiul ei, tocmai în Illinois, întrucât a avut ceva probleme de sănătate. Aflată la o distanță de aproape 1.000 de kilometri de casă, Mildred a ținut neapărat să-și exprime spiritul civic și a solicitat trimiterea unui buletin de vot prin poștă.

Pentru că nu a primit niciun răspuns de la autorități, femeia n-a stat pe gânduri și i-a cerut ajutorul fiului său, Julian, care a condus până în Detroit, ca mama sa să poată vota, scrie CNN.

Povestea a început atunci când Mildred nu s-a simtit bine și a mers să stea câteva zile la fiul său. Ea a decis să rămână departe de casă în timpul pandemiei, pentru a fi alături de cei dragi. N-a uitat însă de vot și a solicitat trimiterea unui buletin în Illinois. Deși nu l-a primit, femeia nu s-a descurajat.

"Am spus că ar fi bine să mă întorc la Detroit și să mă asigur că votez", a declarat Madison luni pentru CNN.

Peste 28 de milioane de voturi pentru alegerile generale au fost exprimate începând de luni, potrivit unui sondaj efectuat de oficialii electorali de CNN, Edison Research și Catalist. În Michigan, peste 1,3 milioane de oameni și-au exprimat deja voturile, potrivit datelor Catalist. Conform legii electorale din SUA, pe lângă votul prin corespondenţă, se poate vota înainte de vreme şi la secţiile de votare.

În timp ce există încă șanse ca buletinul de vot să vină prin poștă până la data alegerilor, întrucât biroul electorat ar fi trimis foaia către adresa indicată de Madison, femeia n-a vrut să riște. Mama și fiul au plecat spre Detroit în jurul orei 6:30 dimineața și au ajuns la Primăria orașului Detroit chiar înainte de prânz. Purtând o mască neagră pe față, imprimată cu textul „vot”, Madison a sosit gata să voteze. Fiul ei a ajutat-o și a așezat-o în scaunul cu rotile pentru a o până la secție.

”Am reușit”, ar fi spus Madison râzând, la ieșirea de la vot. "Am reușit și am votat pentru oamenii pe care am vrut să îi votez și sper să câștige. Dar m-am simțit mulțumită că nu voi rata votul".

Să lipsească de la vot era o mare problemă pentru Madison

"Am votat la fiecare alegere, indiferent dacă a fost oraș, stat, județ sau național în ultimii 72 de ani", a spus ea.

Fiul ei a susținut-o întru totul, povestindu-le jurnaliștilor de la CNN că toată familia lor își exercită dreptul la vot.

"Am patru copii, toți votează. Toți nepoții mamei mele votează", a spus el. „Acesta a fost ceva care a fost înrădăcinat în noi toți, să fim activi politic și să votăm”, a spus bărbatul.

Alegeri prezidenţiale SUA: Peste 22 de milioane de americani au votat deja anticipat

Peste 22 de milioane de americani au votat deja anticipat până vineri, 16 octombrie, pentru alegerile prezidenţiale din SUA programate a avea loc pe 3 noiembrie. Cei care au votat au făcut-o fie la secţiile de votare fie prin email, conform datelor comunicate de autorităţile electorale americane, informează BBC.

Conform legii electorale din SUA, pe lângă votul prin corespondenţă, se poate vota înainte de vreme şi la secţiile de votare. Zilele trecute s-au înregistrat cozi la care cetăţenii au trebuit să aştepte şi 11 ore pentru a vota, dovadă că americanii iau foarte în serios bătălia pentru Casa Albă dintre actualul preşedinte republican Donald Trump şi candidatul Partidului Democrat, Joe Biden.

