"Am un tatuaj cu fulgerul lui David Bowie și m-au întrebat: Acela este Azov?". Experiența trăită de un ucrainean interogat de ruși

Ucrainenii încearcă să scape din zonele ocupate de ruși. Pentru cei care vor să fugă din Herson, este tot mai dificil să facă asta, deoarece drumurile care duc spre zone mai sigure ale țării au fost acum închise cu totul. Singura rută disponibilă este prin Crimeea, ceea ce înseamnă o călătoria pe teritoriul Rusiei, pe care mulți ucraineni spun că se tem să o facă. Unul dintre cei care a avut curajul să plece este Maxim. A simțit că aceasta era singura lui cale către o viață mai sigură. A trebuit să facă față însă unui interogatoriu din partea rușilor care l-au oprit la graniță. "Am fost îngrozit", a povestit el.

Maxim a plecat singur din Herson, familia i-a rămas în oraș, temându-se de o călătorie plină de pericole.

La graniță, bărbatul a povestit că a fost supus unui lung interogatoriu, deoarece un soldat l-a verificat pe tot corpul ca să vadă dacă are tatuaje.

"A fost ca un film. Stai pe o valiză sub soarele arzător pentru a fi interogat. Nu mi-aș fi imaginat niciodată că va trebui să trec prin asta. Am fost foarte îngrozit, pentru că este înfricoșător - oameni cu mitraliere trec pe lângă tine. Îmi puneau aceleași întrebări repetitiv. Am un tatuaj cu fulgerul lui David Bowie și m-au întrebat <Acela este Azov> (batalionul Azov – n.r.)?", a povestit bărbatul.

Maxim spune că multe dintre mașinile care așteptau în coloană aveau numere de înmatriculare în Herson. După ce a trecut granița, el a călătorit în siguranță prin Georgia și mai departe în Europa.

"A ajunge în Georgia a fost ca și cum te-ai fi eliberat din închisoare. Simți că ți-ai recuperat drepturile", a adăugat Maxim, pentru BBC.

Verificarea tatuajelor este una dintre măsurile pe care rușii le iau față de ucraineni. Autoritățile ucrainene au spus că oamenii au parte de un tratament similar cu cel al prizonierilor de război. Mai mulți oameni au povestit că la punctele de control, rușii îi întreabă cu privire la atitudinea față de Rusia și dacă au rude în Regimentul Azov sau în armata ucraineană.

Editor : G.M.