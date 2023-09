Martorii la tragedia de la nunta din Irak povestesc momentele de groază din timpul incendiului în care au murit aproape 100 de persoane iar 100 au fost rănite. Oamenii spun că ușa era blocată, iar când a reușit să o deschidă, a fost ca și cum s-au deschis porțile iadului.

Ghaly Nassim, în vârstă de 19 ani, era la doar câțiva metri distanță de sala de petrecere când a izbucnit incendiul, marți seara. S-a grăbit să-i ajute pe cinci dintre prietenii săi care erau prinși înăuntru. "O ușă a fost blocată, așa că am deschis-o cu forța. Din hol au ieșit flăcări masive. Era ca și cum ușile Iadului s-au deschis. Temperatura era insuportabilă. Nu pot descrie căldura extremă", a spus el.

Cel puțin 94 de persoane au fost ucise și alte 100 au fost rănite în incendiul, care a izbucnit în timpul primului dans al mirilor. Nu este clar dacă cuplul a supraviețuit, scrie BBC.

Tânărul Nassim a descris scenele drept o "adevărată tragedie". "Nu am putut face altceva decât să fug de flăcări. După ce au sosit pompierii, m-am repezit înăuntru să-mi caut prietenii. Am văzut 26 de cadavre în baie. O fetiță de 12 ani a fost arsă complet și era într-un colț", a povestit el.

Purtătorul de cuvânt al Apărării Civile din Irak, Gawdat Abdul Rahman, a declarat pentru BBC că incendiul a fost cauzat de artificiile care au fost lansate în sală. Materialele de construcție foarte inflamabile din interior s-au aprins imediat, a adăugat el.

Ghaly Nassim a menționat că el crede că lipsa unor ieșiri de urgență a înrăutățit situația, deoarece majoritatea invitaților au încercat să fugă pe la intrarea principală a sălii, ceea ce a dus la busculadă.

Tommy Uday, în vârstă de 17 ani, era la intrare când a izbucnit incendiul și a putut să fugă repede. "Am văzut un nor mare de fum negru ieșind din tavan, așa că am fugit repede", a spus el, adăugând că "întregul loc a fost distrus în doar cinci minute".

Aproximativ 50 de cadavre au fost găsite miercuri. Sunt însă persoane care încă își caută rudele.

Ghazwan a fost separat de soția sa în vârstă de 33 de ani, fiul de patru ani și fiica de 13 ani când a izbucnit incendiul. Cealaltă fiică a lui, care are 10 ani, a ieșit din sală "suferind arsuri pe aproape 98% din corp", a declarat sora lui Ghazwan, Eisan, pentru BBC.

La centrul medical specializat pentru arsuri din Mosul, dr. Waad Salem a declarat pentru BBC că aproximativ 60% dintre cei răniți au suferit arsuri grave. "Majoritatea arsurilor sunt pe față, piept și mâini", a spus el, adăugând că femeile și copiii sunt printre cei mai afectați.

Asistenta șefă Israa Mohammed a tratat răniții pe tot parcursul nopții și a spus că a îngrijit aproximativ 200 de pacienți. "Ceea ce am văzut a fost îngrozitor. Am văzut oameni cu arsuri de peste 90% din corp, erau arși complet", a spus ea, adăugând că cel puțin 50 de copii au fost declarați morți imediat ce au ajuns la spital.

Asistenta a declarat că unitatea medicală nu are provizii medicale și se luptă să facă față numărului mare de victime. Pentru supraviețuitori, imaginile trageidei vor fi imposibil de uitat.

"Nu pot descrie ce simt. Cunosc familii care au pierdut aproape pe toată lumea. Cel puțin trei familii au pierdut toate rudele în incendiu. Întreaga comunitate este tristă, nu numai în provincia Ninive, ci în tot Irakul. Întreaga țară este tristă", a spus Ghaly Nassim.

