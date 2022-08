„Am vrut să ne plimbăm pe malul apei și apa nu mai era acolo”. Cel mai mare lac din Italia a scăzut până la un nivel record

În mijlocul unei veri secetoase care a dus temperaturile la maxime istorice în întreaga Europă, cel mai mare lac din Italia a scăzut până la un nivel record, relatează Euronews.

Turiștii care au als să își petreacă weekend-ul pe malul celui mai mare lac din Italia, au găsit un peisaj total diferit de cel din anii trecuți. Lacul Garda a scăzut până aproape de cel mai mic nivel al său înregistrat vreodată, apele retrase lăsând la vedere o plajă de pietre.

Mai mult decât atât, temperatura apei a crescut atât de mult încât a ajuns să fie similară cu cea a apelor din Caraibe.

„Am venit anul trecut, ne-a plăcut şi am revenit în acest an. Am găsit, însă, un peisaj care s-a schimbat enorm. Suntem puțin şocaţi, pentru că am vrut să ne plimbăm pe malul apei şi apa nu mai era acolo”, a declarat o turistă.

Nordul Italiei se confruntă cu o secetă istorică generată de schimbările climatice, precipitaţiile fiind aproape absente, iar temperaturile în creştere.

Italia nu este singura ţară din Europa care se confruntă cu seceta, despre care experţii susţin că este cea mai gravă din ultimii 500 de ani. Multe alte state europene, printre care Spania, Germania, Portugalia, Franţa, Ţările de Jos şi Marea Britanie au înregistrat secetă fără precedent în această vară, ceea ce a afectat masiv fermierii şi a determinat autorităţile să adopte măsuri de urgenţă.

Potrivit estimărilor, seceta se va înrăutăţi în Europa, afectând aproximativ 47% din continent.

