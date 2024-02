Ambasadoarea SUA la București: Lucrăm la programul Visa Waiver. Până atunci, nu este atât de greu să obții o viză

Ce vor românii de la americani? Mai multă prezenţă militară pentru apărarea României şi ridicarea obligativităţii vizelor. La ambele se lucrează. Dar sunt și întrebări care preocupă întreaga lume democratică: ce se va întâmpla dacă SUA nu se mai implică în apărarea democraţiilor? Dar dacă cineva din America va decide să se retragă din NATO? Kathleen Kavalec, ambasadorul Statelor Unite la Bucureşti, a răspuns la aceste întrebări la Digi24, la Paşaport diplomatic.

O lume nedorită de democraţii

Cristina Cileacu: Dnă Ambasador, toată lumea urmărește Statele Unite anul acesta pentru că aveți alegeri și posibilitatea de a avea o lume în care SUA este mai puțin implicată în sprijinirea democrațiilor este, de asemenea, pe masă. Cum ar arăta lumea noastră cu America mai puțin implicată?

Kathleen Kavalec: În primul rând, așteptăm cu nerăbdare alegerile din Statele Unite. Am organizat alegeri, alegeri prezidențiale, din 1788. Acesta este întotdeauna un moment minunat de sărbătoare a democrației noastre. Dar nu cred că Statele Unite s-ar retrage vreodată din lume, din afacerile mondiale. Suntem cea mai mare economie din lume. 15% din populația noastră este născută în afara Statelor Unite. Suntem interconectați cu restul lumii și vom fi întotdeauna, și în special cu Europa, unul dintre cei mai apropiați parteneri și aliați ai noștri. Și cred că asta va continua. Este doar natura lumii în zilele noastre, suntem interconectați și vom face întotdeauna tranzacții, vom avea schimburi culturale. Deci, nu prevăd în niciun caz că SUA s-ar retrage din afacerile internaţionale și, desigur, parteneriatul nostru cu Europa devine tot mai puternic. Așa că vom fi mereu implicaţi.

SUA şi NATO, relaţie greu de schimbat

Cristina Cileacu: Dar chiar și când vine vorba de securitate - pentru că, sunt sigură că știți, toată lumea, în special în Europa, își face planuri cu privire la ceea ce va fi dacă Statele Unite decide să arate mai puţină susţinere în privinţa apărării.

Kathleen Kavalec: Cred că este un sprijin foarte puternic pentru alianța noastră, NATO, în Congres. Nu văd că se va schimba asta. Așa cum spun, aceste lucruri sunt foarte puternice în Statele Unite: parteneriatul, credința în Alianță, deci nu văd asta schimbându-se.

Cristina Cileacu: Deci, faptul că toată lumea își face planuri, ceea ce s-ar putea întâmpla dacă Statele Unite va fi mai puțin angajată, nu este un plan pe care Statele Unite îl face.

Kathleen Kavalec: După cum știi, în alegeri vom auzi tot felul de retorici. Dar cred că dacă te uiți la fundamentele relației, fundamentele interesului nostru, nu mă aștept ca acestea să se schimbe, indiferent de rezultatele alegerilor.

Ce este o colonie?

Cristina Cileacu: Din moment ce ai menționat cuvântul, retorică, desigur, când vine vorba de retorică, avem problemele noastre, aici în această parte a lumii, în România. Este această retorică că România este de fapt o colonie a Statelor Unite și a Uniunii Europene. Uneori ambele, uneori sau mai ales a Statelor Unite. Ce le răspundeţi acestor ameni, care cred că suntem o colonie condusă de Statele Unite și că facem orice ne dictează Statele Unite?

Kathleen Kavalec: Suntem aliați puternici și parteneri cu România, noi, Statele Unite. Și, ca parteneri și aliați, relația merge în ambele sensuri. Investim în România, dar şi România investește în Statele Unite. Beneficiem de expertiza românilor în țara noastră și invers. Fiica mea merge la o universitate unde studiază biologia într-un departament fondat de un român, George Palade. Și fiul meu a urmat Universitatea Berkeley, unde cel mai bun profesor de securitate cibernetică este o româncă, Raluca Ada Popa. Deci, știi, este o relație, este o prietenie, este un parteneriat și este în beneficiul ambelor țări. Împărtășim parteneriatul pentru securitate și prosperitate economică și împărtășim un parteneriat mai ales în relaţiile dintre oameni și schimburile culturale.

Scenariile militare şi populaţia civilă

Cristina Cileacu: Alte scenarii pe care le vedem, nu doar scenarii ci și avertismente foarte serioase, vin din partea militarilor de vârf, de la aliații noștri, din toată NATO. Statele Unite au același avertisment în privinţa pregătirii pentru un nou război?

Kathleen Kavalec: Avem NATO, iar scopul acestei alianțe este descurajarea și apărarea. Și cel mai bun mod de a evita războiul este să te pregătești pentru a te putea apăra. Și asta servește ca un factor de descurajare. Cred că faptul că avem o Alianță puternică, în care suntem membri, atât România, cât și Statele Unite, alături de ceilalți aliați ai noștri, servește ca un factor de descurajare pentru război. Desigur, pentru ca acest factor de descurajare să fie credibil, cu toții trebuie să investim în securitatea noastră, să ne modernizăm armata și să facem tot ce trebuie pentru a avea o apărare credibilă. Dar cred că faptul că avem NATO este cea mai bună protecție și ne face pe toți să fim în siguranță.

Marea Neagră, vizibilă pentru SUA

Cristina Cileacu: Marea Neagră este în cele din urmă vizibilă pentru cei care se ocupă de securitate. Și, recent, a fost o vizită a tuturor ambasadorilor SUA din regiunea Mării Negre, în România, precum și a adjunctul secretarului de stat al SUA, James O'Brien. La București. Despre ce este vorba? Și care este planul pentru Marea Neagră, de ce atât de mulți ambasadori americani și Departamentul de Stat al SUA, aici?

Kathleen Kavalec: Da, ai dreptate. Am găzduit recent o conferință aici, la ambasada SUA, la care i-am invitat pe omologii mei din țările Mării Negre, precum și pe adjunctul secretarului de stat, James O'Brien, de la Washington, dar și pe generalul Cavoli (n.r. Comandantul Suprem Aliat în Europa - SACEUR), care ni s-au alăturat pentru o zi de discuții despre regiunea Mării Negre. Acest lucru este, în mare măsură, în concordanță cu noua strategie a Mării Negre adoptată de Congresul nostru și reflectă o recunoaștere a importanței acestei regiuni. Este un centru vital de transport între Europa și Orientul Mijlociu și Asia Centrală. Și, cu siguranță, cu războiul de alături, cu rușii, care creează toate aceste probleme de securitate, este vital pentru noi toți să vorbim despre ce putem face pentru a face regiunea mai sigură, pentru a proteja transportul maritim și comerțul, pentru a ne asigura că aceasta rămâne o zonă stabilă.

Cristina Cileacu: Și sunt câteva planuri pentru regiune? La ce ar trebui să ne așteptăm în viitorul apropiat?

Kathleen Kavalec: Multe planuri sunt deja în curs, de exemplu, în ceea ce privește sprijinul pentru energie, îmbunătățirea domeniului energiei în zonă, pentru că atunci când vorbim despre Marea Neagră, strategie și securitate, nu este vorba doar de armată și apărare, ci şi despre energie, transport, investiții. Ce am încercat să facem a fost să analizăm multe proiecte, care sunt deja în curs de desfășurare și să vedem cum putem lucra împreună și cum putem valorifica toate lucrurile pe care le facem în regiune.

Rusia, pericol constant în vecinătate

Cristina Cileacu: Și Rusia este luată în considerare în această regiune, pentru că Rusia este la Marea Neagră și creează deja o mulțime de probleme.

Kathleen Kavalec: Tocmai de aceea trebuie să privim mai atent această regiune, din cauza pericolelor și riscurilor pe care Rusia le-a creat din cauza atacului său oribil asupra Ucrainei. Toate acestea devin mult mai vitale. De aceea ne-am reunit, ambasadorii SUA care servesc în aceste țări.

Cristina Cileacu: Războiul din Ucraina, războiul pe care Rusia l-a început în Ucraina este ceva ce nimeni nu-și dorește pentru propriile țări. Dar vedem că sprijinul pentru Ucraina este în scădere. Și dacă vorbim de sprijinul care vine de la Statele Unite către Ucraina, se bloct, sperăm că doar pentru moment. De ce Occidentul nu își poate permite să piardă Ucraina?

Kathleen Kavalec: Cred că este important să ne amintim cine a început războiul? Rusia a atacat Ucraina. A creat un dezastru umanitar îngrozitor și niciunul dintre noi nu vrea să vadă un astfel de atac în altă parte. Prin urmare, ajutând Ucraina, ne ajutăm pe noi înșine. Noi ajutăm la protejarea Europei. Deci este important să fim uniţi. Și cred că ieri am văzut, de exemplu, cum Uniunea Europeană s-a reunit în sprijinul Ucrainei și sunt încrezătoare că ajutorul va continua și din partea Statelor Unite. Lucrăm în democrații, iar democrațiile pot fi uneori lente. Dar, cred că sprijinul este acolo și va continua. România a jucat un rol foarte important ca stat de primă linie. Ați experimentat războiul de aproape, pentru că este chiar peste graniță. Ați avut impactul tuturor refugiaților care au venit de peste graniță. Aţi dat o mână de ajutor. România s-a ridicat și a făcut ceea ce trebuie în acel moment, pentru a ajuta Ucraina, lucru care este foarte apreciat de ucraineni, de Statele Unite, de Europa. Dar s-a ajutat și pe sine însăşi, pentru că tot sprijinul acordat Ucrainei este de asemenea ajutor pentru România. Când ajutați Ucraina, de exemplu, permiteţi ca grânele să tranziteze România pentru a merge pe piețele alimentare mondiale, investiția în această infrastructură ajută și afacerile românești și îmbunătățește infrastructura din această țară. Prin urmare, ajutând Ucraina, ne ajutăm pe noi înșine și apreciem cu adevărat acest lucru. România a făcut parte din acest efort. Și știu că și ucrainenii apreciază acest lucru. Am vorbit odată cu un refugiat din Ucraina care mi-a spus că românii sunt îngerii lor păzitori. I-aţi primit și i-aţi ajutat la acel moment și asta nu va fi uitat.

Cum profită extremiştii de emoţii

Cristina Cileacu: În partea română, pe de altă parte, și nu numai în partea română, partea emoțională a acestui război se estompează sau s-a estompat deja, pentru că la nivelul populației, încă nu este clar de ce ar trebui să sprijinim în continuare Ucraina. Cum putem face față acestui impact emoțional, pentru că, acest lucru este folosit și de extremiști ca să promoveze mai multe idei rusești, spun că este vina Ucrainei, nu mai este vina Rusiei și așa mai departe.

Kathleen Kavalec: Cred că jurnaliștii, cum eşti tu, joacă un rol important în continuarea prezentării lucrurilor, astfel încât oamenii să înțeleagă impactul a ceea ce se întâmplă în Ucraina. Nimeni, nici o familie nu ar vrea să sufere ceea ce trăiesc acum ucrainenii. Și este adevărat că oamenii obosesc și speră că războiul se va termina în curând. Dar acesta este momentul în care este important să fii hotărât și decis și de aceea trebuie să fim uniți și să ne asigurăm că ne amintim ce este în joc, atât pentru noi, cât și pentru Ucraina.

Moldova este sub atacuri hibride ruse

Cristina Cileacu: Una dintre țările care este sub atac puternic legat de emoții, dezinformarea bazată pe emoții, este Republica Moldova. Și România, dar nu numai România, toată Uniunea Europeană se străduiește să mențină Moldova pe calea europeană. Majoritatea moldovenilor doresc această cale, nu toţi, trebuie să spunem și asta. Cât de bine reuşim până acum să ajutăm Moldova să nu alunece spre Rusia?

Kathleen Kavalec: Mai întâi de toate, permite-mi să spun că România a demonstrat o conducere excelentă în sprijinirea Moldovei în aspirațiile sale europene. Tocmai am fost în Moldova, la începutul acestei săptămâni, cu o misiune comercială, pentru a încerca să încurajez investițiile suplimentare în Republica Moldova. Dezinformarea este o preocupare majoră. Și am văzut multe exemple de încercare a Rusiei de a destabiliza guvernul Republicii Moldova. De aceea suntem foarte prezenți și acolo, alături de România și alți parteneri, în oferirea de sprijin, de exemplu, pentru nevoile lor energetice. Statele Unite au oferit peste 300 de milioane de dolari în asistență și intenționăm să oferim și mai mult.

Încercăm să-i ajutăm în combaterea dezinformării, ajutându-i să facă față provocărilor cu care se confruntă. Și știu că România face același lucru. Și am auzit apreciere, când am fost acolo, pentru tot ceea ce faceţi, pentru sprijinul venit din partea Occidentului. Cred că atunci când te uiți la lume, faci o alegere: în ce direcție vrei să mergi. România a făcut această alegere când a decis că vrea să adere la NATO, când a decis că vrea ai vrut să adere la UE. Ați votat pentru a merge spre vest, unde ați văzut mai multă stabilitate, pace și prosperitate. Și moldovenii, în Republica Moldova, și-ar dori același lucru. Deci, cred că toți ar trebui să lucrăm împreună pentru a-i sprijini.

Primul an de misiune în România

Cristina Cileacu: Am făcut primul nostru interviu în urmă cu un an, când tocmai începeaţi misiunea diplomatică în calitate de ambasador al SUA în România. Ce aţi făcut de atunci?

Kathleen Kavalec: Da, a trecut un an. Și aniversarea este întotdeauna un moment bun pentru a reflecta. Aș spune în linii mari, sper că am contribuit la consolidarea și aprofundarea parteneriatului nostru. Am văzut multe progrese în acest an în privinţa faptului că România este mai puternică și mai sigură datorită sprijinului pe care Statele Unite l-au oferit în domeniul securității. După cum știi, am avut și continuăm să avem trupe americane aici, împreună cu alte trupe NATO. Am asigurat livrarea de noi sisteme de apărare, de exemplu, baterii de rachete Patriot, Himars, care vor face România mai capabilă să-și apere teritoriul și oamenii, dacă va fi vreodată nevoie. Am ajutat, am lucrat împreună în exerciții de antrenament, pentru a arăta că putem coopera și la creșterea descurajării.

Pe frontul economic, sunt bucuroasă să spun că SUA a continuat, companiile SUA au continuat să investească în România. Multe dintre companiile care sunt aici s-au extins, și-au extins operațiunile, au creat mai multe locuri de muncă. De exemplu, uzina Ford din Craiova a investit aproape 500 de milioane de dolari pentru extinderea liniei de producţie și, vor începe să producă vehicule electrice. În 2023, au mai angajat 1300 de români. Și am văzut asta în timp ce am călătorit prin țară, la Iaşi, unde are sediul Amazon, care are 2000 de angajați. Avem companii americane care sunt cei mai mari angajatori, angajatori privați, la Cluj, la Oradea, pe care le-am vizitat, multe dintre marile noastre companii investesc aici, pentru că consideră că aceasta este o piață puternică, o piață cu o forță de muncă talentată și potențial de creștere. Și chiar trebuie să admirați traiectoria pozitivă pe care România a avut-o, din punct de vedere economic, în deceniile trecute. Deci, investim și în asta.

Și, desigur, continuăm să ne consolidăm schimburile la nivelul oamenilor. Am extins programul Fulbright pentru schimburi academice, am susținut guvernul român în eforturile sale de a respecta minoritățile, de exemplu, prin introducerea educației Holocaustului în licee. Statele Unite sprijină acest lucru. Colaborăm cu multe ministere și instituții pentru consolidarea statului de drept prin asistență tehnică, oferind informații despre sisteme mai bune de achiziții publice. Așadar, cred că în ultimul an, am luat o relație deja puternică și am făcut-o și mai puternică, mai practică, cu mai multă securitate, mai multe locuri de muncă și investiții și legături mai strânse între țările noastre, bazate pe valori democratice comune.

Ce vor românii de la americani

Cristina Cileacu: La nivelul oamenilor de pe stradă, românii, cetăţenii sunt preocupaţi de două teme, când vine vorba de Statele Unite. Primul este apărarea. Ar trebui să ne așteptăm la mai multe investiții în privinţa apărării, din Statele Unite, în România. Și al doilea subiect, cred că îl știți, este programul de renunțare la vize. Așadar, spuneţi-ne la ce să ne așteptăm anul acesta, pe aceste două teme?

Kathleen Kavalec: Da, cu siguranță. Avem companii americane interesate să investească în România în domeniul apărării. De exemplu, muniția este foarte importantă acum pentru războiul din Ucraina, dar şi pentru apărarea generală în Europa. Deci, cred că vom vedea mai multe investiții în acest domeniu.

Și continuăm să lucrăm împreună cu România, cu guvernul, să aducem România în programul de scutire de vize. Am făcut progrese, dar trebuie să continuăm și vreau să profit de această ocazie pentru a invita pe toți să ne ajute în efortul nostru, prin reînnoirea vizei, dacă au deja una. Puteți face acest lucru simplu, online, fără a fi nevoie să mergeți la ambasadă. Și, cu cât sunt mai multe reînnoiri și vize pe care le eliberăm, cu atât ne va ajuta să atingem obiectivul de reducere a ratei de refuz, astfel încât România să se califice pentru a intra în program. Lucrăm îndeaproape ca să facem acest lucru.

Sunt mulți oameni care și-au reînnoit vizele, prim-ministrul a fost aici săptămâna trecută pentru a-și reînnoi viza. Așadar, sper că spectatorii noștri își vor reînnoi vizele, dacă le au deja, sau vor aplica, dacă plănuiesc o călătorie. Și asta ne va ajuta să atingem obiectivul pe care ambele ţări doresc să îl atingă. Și, în același timp, vreau să spun, că noi, ca prieteni ai României, suntem încântați să vedem că România a făcut progrese în Schengen, pe care l-am susținut foarte mult și îl vom susține în continuare. Așadar, vrem ca parteneri și prieteni să facem tot ce putem pentru a vă sprijini și a vă ajuta să atingeți obiectivele comune pe care le avem pentru democrațiile noastre.

Cristina Cileacu: Și putem estima perioada de timp în care acest miracol se va întâmpla, să nu mai călătorim în SUA cu vize?

Kathleen Kavalec: Nu vreau să prezic, pentru că nimic nu este garantat până nu ajungem la rezultat. Dar lucrăm pentru a încerca să facem acest lucru să se întâmple cât mai curând posibil. Între timp, sper că oamenii vor continua să călătorească. Pentru că nu este atât de greu să obții o viză. Și, întâmpinăm vizitatorii români tot timpul. Tocmai a venit unul dintre muzicienii voştri celebri, Inna şi-a luat viza și va cânta în Statele Unite. Încercăm să facem călătoritul cât mai ușor cu putinţă. Așa că sperăm la mulți vizitatori și vom încerca să facem lucrurile chiar și mai ușoare.