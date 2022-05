Ambuscade, poduri distruse, trenuri deraiate: Partizanii ucraineni, tot mai activi în zonele aflate sub ocupaţia armatei ruse

Mişcările de partizani încep să devină tot mai active în regiunile şi oraşele din Ucraina aflate în prezent sub ocupaţie militară rusă. Direcţia de Informaţii Militare a armatei ucrainene a precizat, conform BBC, că, în perioada 20 martie - 12 aprilie, partizanii ucraineni au ucis 70 de soldaţi ruşi „aflaţi în misiuni de patrulare pe timpul nopţii”.

Cele mai multe astfel de acţiuni de gherilă au fost semnalate în zona oraşului Melitopol. În urmă cu o săptămână, partizanii ucraineni au provocat deraierea unui tren blindat al armatei ruse, plin cu muniţii, după ce au amplasat explozibil pe şinele de cale ferată.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Spre finalul lunii aprilie, partizanii au aruncat în aer - tot lângă Melitopol - un pod folosit de armata rusă pentru a transporta armament, muniţii şi combustibil din Crimeea.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Asta e o treabă pe care partizanii o realizează în comun cu membrii serviciilor secrete şi militarii noştri”, a declarat, pentru BBC, primarul Melitopolului, Ivan Fedorov.

Fedorov a fost răpit pe 11 martie de militarii ruşi după ce trupele Moscovei au ocupat oraşul Melitopol şi a fost acuzat de terorism. Kievul a anunţat apoi eliberarea sa în urma unui schimb de prizonieri.

„Au fost șase zile periculoase pentru că am înțeles că pentru ruși viața mea și cea a civililor valorează zero”, a declarat Ivan Fedorov, la o lună după eliberare.

„Colaboraţioniştii” Moscovei - printre ţintele partizanilor ucrainenei

Rapoartele zilnice ale Institutului pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War - ISW) le redactează zilnic cuprind inclusiv informaţii despre activităţile partizanilor sau unităţilor de gherilă ucrainene care acţionează în spatele liniilor ruseşti, în zonele şi oraşele ucrainene aflate sub controlul Moscovei.

ISW menţionează într-un astfel de raport acţiuni în care partizanii ucraineni au vizat „colaboraţioniştii locali” dar şi sistemele de artilerie ale armatei ruse.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În raportul publicat pe 24 mai, ISW a semnalat existenţa unor acţiuni ale partizanilor în regiunea Zaporoje, care continuă să pună presiune pe forţele de ocupaţie ruse.

Editor : Mihnea Lazăr