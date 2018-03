Ar trebui să fie România îngrijorată de amenințările lui Putin? Răspunsul unui expert în securitate

Hari Bucur Marcu, expert în securitate, a declarat, în direct la Digi24, că prezentarea noilor rachete ale Rusiei de către președintele Vladimir Putin este o modalitate prin care acesta încearcă să își prezinte realizările din timpul mandatului și este o parte din campania sa electorală, fără să reprezinte un pericol real la adresa niciunui stat.

„Discursul lui Putin este un discurs electoral, dovada fiind că vrea să se proiecteze ca un lider modial capabil să-și impună voința asupra oricărui alt lider din lume, pe acest considerent că ar avea cea mai puternică armă din lume. Nimeni nu a fost impresionat de ce spune în afara Federației Ruse, americanii au spus că e vorba de o confirmare a ceea ce știau de mult: că Rusia, în afară de această cursă a înarmării, nu are alte argumente de a se situa ca lider mondial.

În aceste condiții, Putin a fost practic obligat să-și arate o listă de realizari a mandatului care se încheie și să justifice de ce ar fi nevoie de el în viitor. Este un lider care vrea să-și impună voința.

Realitatea este că sunt vreo trei paliere despre care putem vorbi: acesta e cel al campaniei electorale, altul important strategic, în care Rusia de 10 ani propune schimbarea aranjamentelor de securitate la nivel mondial. Rusia propune schimbarea ordinii de securitate mondială”, a afirmat Hari Bucur Marcu.

România va fi afectată?

„Nu. Ce ne-a spus Vladimir Putin are aceeași valoare ca și cum ar fi spus: noi până acum puteam să distrugem planeta de trei ori, acum avem o armă s-o distrugem de patru ori. Asta spune. Nu are nicio semnificație. În momentul în care va folosi o armă nucleară, oricine de pe planeta asta, în momentul ăla intrăm într-o altă eră. Aici este, de fapt, vorba despre o retorică electorală. Faptul că Rusia dezvoltă în continuare arme noi este un fel de marketing pentru piața de armament mondial”, crede acesta.