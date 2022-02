Atac sângeros în estul Republicii Democrate Congo. Peste 60 de persoane au fost ucise

Cel puțin 60 de persoane au fost ucise într-un atac al miliției miercuri dimineață într-o tabără de persoane strămutate din estul Republicii Democrate Congo, a anunțat șeful unui grup umanitar local, potrivit Reuters.

Sursa a declarat că miliția CODECO (o asociație liberă a diferitelor grupuri de miliție care operează în Republica Democrată Congo - n. red.) a fost responsabilă pentru masacru, care a avut loc în jurul orei 02:00 GMT în tabăra Savo din provincia Ituri.

Luptătorii CODECO au ucis sute de civili în Ituri în ultimii ani și au forțat mii de oameni să-și părăsească casele, potrivit ONU. Atacurile recente au vizat și taberele de persoane strămutate.

„Am auzit prima dată strigăte când eram încă în pat. Apoi, după câteva minute am auzit împușcături. Imediat am fugit și am văzut torțe și oameni care strigau după ajutor. Atunci mi-am dat seama că milițienii CODECO au pătruns în locuințele noastre", a declarat Lokana Bale Lussa, un rezident al taberei.

„Am numărat peste 60 de morți și mai răniți într-un mod grav”, a adăugat acesta.

Charite Banza Bavi, președintele grupului umanitar local pentru zona Bahema-Nord, a estimat numărul morților la 63.

Tabăra de persoane strămutate din estul Republicii Democrate Congo, denumită Savo, găzduia aproximativ 4.000 de persoane în decembrie, potrivit Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați.

Luptătorii CODECO sunt atrași în principal din comunitatea de fermieri Lendu, care este de mult timp în conflict cu păstorii Hema.

De altfel, Zona Djugu, care se învecinează cu Lacul Albert și Uganda, care se află la est, este teatrul unei dispute sângeroase și de lungă durată între comunitățile Lendu și Hema.

Luptele dintre cele două grupuri au izbucnit în 1999 și până în 2003 au condus la zeci de mii de victime ânainte de a fi înăbușite de o forță de menținere a păcii a Uniunii Europene, care s-a numit Artemis.

Violențele au reapărut în 2017, odată cu apariția CODECO, care pretinde că îi apără pe fermieri Lendu.

Atacurile asupra taberelor pentru persoane strămutate de la sfârșitul anului trecut, care au durat aproximativ opt zile, au provocat 123 de morți, scrie publicația Gulf Today.

Editor : M.D.B.