Atacul israelian asupra clădirii municipale libaneze din Nabatieh: 16 morți, inclusiv primarul orașului, și peste 50 de răniți

Primarul unui oraș important din sudul Libanului se numără printre cele 16 persoane ucise când un atac aerian israelian a distrus sediul municipalității, în cel mai mare atac asupra unei clădiri oficiale a statului libanez de la începutul campaniei aeriene israeliene, scrie Reuters. Oficialii libanezi au denunțat incidentul, care a rănit, de asemenea, peste 50 de persoane în Nabatieh, o capitală de provincie, afirmând că este o dovadă a faptului că acțiunile Israelului împotriva grupului armat Hezbollah se îndreaptă acum către statul libanez.

Israelienii „au vizat în mod intenționat o reuniune a consiliului municipal pentru a discuta situația serviciilor și a ajutoarelor din oraș” pentru a ajuta persoanele strămutate de campania israeliană, a declarat prim-ministrul interimar Najib Mikati.

Israelul și-a lansat campania terestră și aeriană în Liban pentru a dezmembra Hezbollah, după un an în care grupul militant susținut de Iran a tras peste graniță în sprijinul militanților palestinieni Hamas din Gaza.

Comisarul Uniunii Europene pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarcic, a declarat că „răspunsul brutal” al Israelului la atacul Hamas care a declanșat războiul a dus la o criză umanitară devastatoare în Gaza, care continuă acum în Liban.

„Lucrătorii umanitari au fost vizați și uciși, sute dintre ei. Nu există securitate și siguranță pentru ca munca umanitară să fie organizată într-un mod satisfăcător”, a declarat el pentru Reuters în marja unui eveniment ASEAN la Jakarta, descriind furnizarea de provizii umanitare ca fiind „extrem de insuficientă”.

Temerile privind un conflict regional au crescut după ce Israelul a promis să riposteze la un atac cu rachete iranian la 1 octombrie.

Statele Unite au declarat miercuri că au lovit cinci depozite subterane de arme în zonele din Yemen controlate de Houthi, acesta fiind cel mai recent din cele peste o duzină de atacuri americane asupra țintelor legate de Houthi din această lună.

Luptătorii Houthi din Yemen aliniați Iranului, care spun că acționează în solidaritate cu palestinienii din războiul de un an al Israelului în Gaza, au efectuat aproape 100 de atacuri asupra navelor care traversează Marea Roșie începând din noiembrie.

Israelul a lansat, de asemenea, atacuri asupra orașului Latakia, port mediteranean din Siria, la începutul zilei de joi, a raportat presa de stat siriană.

Aviz de evacuare

Israelul a emis primul aviz de evacuare pentru Nabatieh, un oraș cu zeci de mii de locuitori, la 3 octombrie. La acea dată, primarul orașului, Ahmed Kahil, a declarat pentru Reuters că nu va pleca.

Întrebat despre atacul israelian asupra Nabatieh, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Matthew Miller, a refuzat să comenteze circumstanțele atacurilor specifice, dar a declarat că SUA înțeleg că Hezbollah operează din locuri care includ case civile și a susținut atacuri limitate pentru a viza grupul.

„Evident, nu am vrea să vedem sate întregi distruse. Nu vrem să vedem case civile distruse”, a declarat Miller.

Israelul a declarat miercuri că a lovit zeci de ținte ale Hezbollah în zona Nabatieh, iar marina sa a lovit, de asemenea, zeci de ținte în sudul Libanului.

Israelul a declarat că a dezmembrat o rețea de tuneluri folosită de forțele de elită Radwan ale Hezbollah în inima unui oraș din apropierea graniței cu Israelul, publicând un videoclip care arată explozii multiple care zguduie un grup de clădiri. Oficialii libanezi au declarat că este vorba de orășelul Mhaibib.

Operațiunile israeliene din Liban au ucis cel puțin 2.350 de persoane în ultimul an, potrivit Ministerului Sănătății, iar peste 1,2 milioane de oameni au fost strămutați. Bilanțul morților nu face distincție între civili și combatanți, dar include sute de femei și copii.

Aproximativ 50 de israelieni, atât soldați, cât și civili, au fost uciși în aceeași perioadă, potrivit Israelului.

Forțele de menținere a păcii raportează mai multe focuri de armă

Misiunea ONU în Liban (UNIFIL) a declarat că forțele sale de menținere a păcii au observat miercuri dimineață un tanc israelian trăgând în turnul lor de supraveghere de lângă Kfar Kela din sudul Libanului. Două camere au fost distruse, iar turnul a fost avariat, a declarat UNIFIL.

Armata israeliană a declarat că incidentul, cel mai recent dintr-o serie de atacuri despre care UNIFIL spune că au vizat trupele sale, este în curs de investigare.

„Site-urile de infrastructură și forțele UNIFIL nu sunt o țintă și fiecare incident neregulamentar va fi examinat în detaliu”, a declarat armata, adăugând că Hezbollah a operat din „site-uri care au fost construite în interiorul și în apropierea posturilor UNIFIL de mulți ani”.

Israelul a solicitat anterior Națiunilor Unite să mute membrii forței de menținere a păcii UNIFIL din sudul Libanului în afara zonei de luptă pentru siguranța lor.

Ministrul israelian al apărării, Yoav Gallant, aflat într-o vizită în nordul Israelului, în apropierea frontierei, a declarat că Israelul nu își va opri asaltul asupra Hezbollah pentru a permite negocieri.

„Vom purta negocieri doar sub foc. Am spus acest lucru în prima zi, am spus-o în Gaza și o spun aici”, a declarat el, potrivit unui comunicat al biroului său.

Șeful Pentagonului, Lloyd Austin, a vorbit miercuri cu Gallant și „a întărit importanța luării tuturor măsurilor necesare pentru a asigura siguranța și securitatea forțelor UNIFIL și a forțelor armate libaneze”, potrivit Departamentului Apărării.

