Atletul paraplegic care s-a târât prin aeroportul Luton a renunțat la procesul intentat

Atletul paraplegic care a trebuit să se târască prin terminalul de sosire din Aeroportul Luton, din Londra, a renunțat la procesul intentat aeroportului, după ce a constat că au fost îmbunătățite facilitățile pentru persoanele cu dizabilități, scrie BBC News.

Justin Levene a aterizat pe Luton în august, anul trecut, însă scaunul său cu rotile s-a pierdut pe drum. Autoritățile din aeroport i-au oferit un alt scaun, însă atletul l-a refuzat, pentru că trebuia să fie împins de o altă persoană. El a spus că acest gest îi reduce independența.

Tânărul a preferat să se târască prin terminal, apoi a dat în judecată aeroportul pentru că nu le pune la dispoziție persoanelor cu dizabilități scaune cu rotile pe care să le poată împinge singuri.

Între timp, aeroportul Luton a cumpărat 10 astfel de scaune cu rotile și și-a îmbunătățit politicile privind persoanele cu dizabilități, iar Levene a renunțat la proces.

„Sunt mulțumit dacă aeroportul Luton are acum scaune potrivite și un sistem de închiriere pentru cei ale căror scaune cu rotile sunt pierdute sau se strică. Nu am vrut niciodată să obțin bani de pe urma procesului, am vrut doar să semnalez că există o problemă. Sunt mai mult decât fericit să renunț la proces dacă facilitățile au fost îmbunătățite”, a declarat Justin Levene.

Tânărul a rămas paralizat din cauza unei operații de hernie de disc, când avea doar 20 de ani. Justin Levene spune că a învățat să fie independent, în ciuda dizabilității sale, și vrea să fie tratat cu demnitate.

„Sper ca media să le arate oamenilor că și noi, cei cu dizabilități, vrem doar să ajungem din punctul A în punctul B cu demnitate și la fel de independent ca oricare alții”, a spus tânărul.

