Barajele rupte de viituri în orașul Derna erau fisurate de 25 de ani, arată un raport al autorităților libiene. Un deșert transformat în mare în doar câteva secunde – așa descriu oamenii din Libia tragedia care a avut loc în estul țării în urmă cu o săptămână. Cifrele oficiale vorbesc despre mai bine de 11.000 de morți, dar e foarte posibil ca numărul să fie de două ori mai mare.

Inundațiile masive au lăsat în urmă un peisaj cutremurător, cu clădiri făcute una cu pământul și mii de cadavre care plutesc pe apă sau se descompun sub dărâmături.

Supraviețuitor din Sousse: Eram împreună cu familia, la parter, când a venit apa. M-am întrebat ce ar trebui să fac... Soția și copiii au început să strige. Am strigat către vecinul meu. Amândoi am început să strigăm "Doamne, să salvăm copiii!". Am început să îi dau copiii unul câte unul, am doi fii și două fiice. Când eram pe acoperiș, am văzut cum vine valul de apă către noi. Am văzut oamenii, trupurile și mașinile care pluteau în apă. Eram la etajul trei. Când am ieșit din garaj, am simțit suflul morții pentru că inundatiile ajunseseră până la mine. Au luat pe sus mașina și magazinul. Slavă Domnului că am supraviețuit! Dumnezeu ne va ajuta să înlocuim totul!

Bilanţul victimelor a urcat la aproape 11.300 de morţi doar în cel mai puternic lovit oraş, Darna, conform unui anunţ făcut de Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA). OCHA a anunţat şi că alte 10.100 de persoane sunt în continuare dispărute la Derna, în timp ce în alte părţi din estul Libiei şi-au pierdut viaţa, conform estimărilor, 170 de persoane.

"Ne aşteptăm ca numărul să crească pe măsură ce echipele de salvatori continuă să caute supravieţuitori", conform comunicatului OCHA.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a anunţat la rândul său că aproape 4.000 de persoane decedate în aceste inundaţii au fost identificate. Totodată, OMS a cerut autorităților din Libia să nu mai îngroape victimele în gropi comune.

Inundaţiile au distrus complet cel puţin 891 de clădiri din oraşul port Derna din Libia, conform informaţiilor prezentate duminică de presa libiană, transmite Reuters. Alte 211 clădiri au fost doar parţial afectate şi 398 de imobile au fost îngropate de aluviuni.

În total, un sfert din clădirile din oraşul Derna au fost afectate de inundaţiile devastatoare produse de furtuna Daniel.

Puternica furtună Daniel a lovit Libia duminică, 10 septembrie, după ce a afectat anterior Grecia, Bulgaria şi Turcia. Două diguri au fost sparte în munţii de deasupra portului Derna, viitura rezultată distrugând părţi extinse din oraşul cu 100.000 de locuitori.

