Bărbat arestat la Tokyo după ce a lovit cu mașina o barieră de lângă ambasada israeliană. Un polițist a fost rănit

Poliţia japoneză a arestat joi un bărbat, după ce o maşină s-a izbit de o barieră lângă ambasada israeliană de la Tokyo, iar un poliţist a fost rănit în incident, au relatat mai multe instituţii media locale.

Imagini de televiziune au arătat o maşină de culoare închisă care a intrat într-o barieră la o intersecţie aflată la aproximativ 100 de metri de ambasada israeliană.

Persoana arestată la faţa locului este un bărbat în vârstă de 50 de ani, despre care se crede că este membru al unui grup de extremă dreapta, au relatat unele mass-media japoneze.

Un purtător de cuvânt al pompierilor a declarat pentru AFP că a primit "un apel de urgenţă" pentru o ambulanţă la ora 11.57 (0257 GMT).

"Am auzit un zgomot foarte puternic şi am ieşit afară pentru a verifica", a mărturisit un angajat al unui restaurant din apropiere, intervievat de postul public de televiziune NHK. "Am văzut apoi un poliţist rănit şi suferind lângă o barieră de trafic. Părea să sângereze", a adăugat el.

Poliţia a refuzat să comenteze, iar ambasada israeliană nu a putut fi contactată imediat.

Editor : G.M.