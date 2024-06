Biden i-a cerut scuze lui Zelenski pentru întârzierea adoptării în Congres a pachetului de ajutor pentru Ucraina

Preşedintele american Joe Biden i-a cerut scuze omologului său ucrainean Volodimir Zelenski pentru întârzierea de la începutul acestui an în adoptarea unui nou pachet de ajutor militar pentru Kiev, în valoare de 60 de miliarde de dolari, care a fost blocat din cauza opoziţiei republicane din Congres, scrie CNN.

Biden şi-a cerut scuze în timp ce a anunţat un pachet suplimentar de ajutor pentru Ucraina, în valoare de 225 de milioane de dolari, în cadrul unei întâlniri bilaterale cu Zelenski pe care a avut-o vineri în Franţa.

„Ştiţi, nu v-aţi înclinat, nu aţi cedat deloc, continuaţi să luptaţi într-un mod care este remarcabil, este remarcabil - şi nu vom pleca de lângă dumneavoastră”, i-a spus Biden preşedintelui ucrainean. „Îmi cer scuze pentru săptămânile în care nu am ştiut ce va trece în ceea ce priveşte finanţarea, pentru că am avut probleme în a obţine proiectul de lege din partea unora dintre membrii noştri foarte conservatori, care îl reţineau, dar am reuşit să îl aprobăm”, i-a spus Biden lui Zelenski.

SUA furnizează Ucrainei un nou ajutor militar

Preşedintele american a profitat de ocazie pentru a lăuda finanţarea suplimentară către Ucraina şi a anunţat un nou pachet de ajutor.

„De atunci, inclusiv astăzi, am anunţat şase pachete de finanţare semnificativă - astăzi semnez, de asemenea, un pachet suplimentar de 225 de milioane de dolari pentru a vă ajuta să reconstruiţi reţeaua electrică”, i-a spus el lui Zelenski.

Întânirea de vineri a fost prima lor discuţie faţă în faţă de la vizita lui Zelenski la Washington, în decembrie, când cei doi au încercat să convingă opoziţia republicană să aprobe în Congres ajutorul suplimentar pentru Ucraina.

Zelenski şi Biden se vor întâlni din nou săptămâna viitoare la summitul G7 din Italia, când cele mai bogate democraţii vor discuta despre utilizarea activelor ruseşti îngheţate după invadarea Ucrainei, pentru a oferi 50 de miliarde de dolari Kievului.

Zelenski a declarat luna trecută pentru Reuters că ţărilor occidentale le ia prea mult timp pentru a lua decizii cu privire la ajutor.

În remarcile făcute joi în Normandia, Biden a făcut joi o legătură între bătălia din Al Doilea Război Mondial împotriva tiraniei şi războiul Ucrainei cu Rusia, numindu-l pe preşedintele rus Vladimir Putin un „dictator”.

Noul pachet de ajutor militar în valoare de 225 de milioane de dolari anunţat vineri de Biden include, printre altele, proiectile de artilerie şi interceptoare de apărare aeriană.

Săptămâna trecută, Biden şi-a schimbat poziţia şi a decis că Ucraina poate folosi armele furnizate de SUA asupra unor ţinte militare din interiorul Rusiei care susţin ofensiva din Harkov.

