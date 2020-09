Bogdan Aurescu s-a întâlnit cu Svetlana Tihanovskaia, lidera opoziției din Belarus: UE trebuie să susțină tranziția către democrație

Ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, s-a întâlnit luni dimineață, la Bruxelles, cu lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, în marja reuniunii şefilor diplomaţiilor din statele membre ale Uniunii Europene.

Aurescu a participat la un mic-dejun de lucru și a exprimat poziția României cu privire la situația din Belarus.

Ministrul român de externe consideră că Uniunea Europeană trebuie să sprijine efortul „de tranziție către modernizare și democrație” al Belarusului.

„Tocmai am finalizat un mic-dejun de lucru cu participarea liderului opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, și am exprimat poziția României cu privire la situația din Belarus, aprecierea pentru curajul cetățenilor din Belarus și al reprezentanților opoziției, care luptă în continuare pentru drepturile lor, în ciuda eforturilor regimului de a reprima aceste evoluții.

Credem că Belarus se află în prezent într-o etapă de tranziție către modernizare și democrație, iar Uniunea Europeană are datoria de a susține acest efort. Astfel, am exprimat susținerea României pentru societatea civilă și pentru o presă independentă în Belarus, am reamintit colegilor și doamnei Tihanovskaia că România a transferat 100 de mii de euro prin European Endowment for Democracy pentru susținerea unei prese independente și a societății civile în Belarus”, spune Bogdan Aurescu, potrivit unui comunicat al MAE.

Ministrul român a declarat, de asemenea, că România „susține adoptarea de sancțiuni”, care ar trebui luate cât mai repede.

„Am reiterat faptul ca România susține adoptarea de sancțiuni și am vrea ca acestea să fie adoptate cât mai curând posibil. De asemenea, am reamintit faptul că România a susținut activarea Mecanismului Moscova al OSCE și sprijină organizarea unei misiuni OSCE pentru medierea dialogului în Belarus. Nu în ultimul rând, am informat colegii despre importanta Declarație Comună care a fost adoptată în această dimineață și făcută public de către Președinții României, Poloniei și Lituaniei. Această declarație comună conține o propunere adresată comunității internaționale și Uniunii Europene pentru pregătirea unui pachet de asistență economică pentru un Belarus democratic. Printre altele, acest pachet ar putea include asistență pentru negocierile de aderare la OMC, asistență pentru dezvoltarea unei economii liberale, aplicarea unui regim fără vize atunci când condițiile o vor permite, cât și alte tipuri de asistență financiară din partea unor organizații financiare internaționale”, a mai spus Aurescu.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, participă luni, la Bruxelles, la reuniunea şefilor diplomaţiilor din statele membre ale UE, pe agenda discuţiilor aflându-se situaţia din Mediterana de Est, cea din Liban, relaţiile UE - China şi UE - Rusia, evoluţiile din Belarus, a informat MAE.

