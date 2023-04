Situația de pe frontul din Ucraina nu cunoaște evoluții spectaculoase, însă luptele în zonele cele mai fierbinți continuă cu aceeași intensitate. Bahmut, oraș pe care ucrainenii refuză să-l cedeze, este atacat în valuri de forțele ruse, care după mai multe luni de asalturi neîncetate nu au reușit să-l preia sub control. Ceasiv Iar, situat în imediata apropiere a Bahmutului, este văzut ca o „poartă spre iadul din Bahmut”, locul în care trupele sunt pregătite înainte de a fi trimise în luptă. Bombardamente au loc și în alte părți ale Ucrainei: în regiunea Harkov, o rachetă a explodat în curtea unui localnic din satul Kotliary, producând pagube importante.

O rachetă a explodat în curtea unei case din Kotliary

O rachetă a explodat, sâmbătă seară, în curtea unei case din satul Kotliary din regiunea harkov, în nord-estul Ucrainei, distrugând două locuinţe şi avariind alte zece.

Potrivit localnicilor, nicio persoană nu a fost ucisă sau rănită, însă pagubele materiale sunt foarte mari.

Proprietarul casei în curtea căreia a căzut racheta S-3000, Victor Pavlovici, citea, la momentul respectiv, o carte, iar suflul exploziei l-a aruncat din scaun direct pe podea. Atât el, cât şi fiul său, soţia şi copilul acestuia au scăpat cu viaţă.

„Eram în faţa geamului şi citeam o carte, la ora 10,00 seara. Citeam «12 scaune» şi m-am gândit «De ce stau în faţa geamului? Dacă, fereşte Dumnezeu, cade o rachetă...». Doar m-am gândit la asta şi peste zece minute am auzit o explozie puternică, nu glumă. Geamul cade peste mine, eu cad din fotoliu şi mă prăbuşesc pe podea. S-a întrerupt lumina. Am vrut să ies din casă, dar toate uşile erau sub picioarele mele. Am căzut, m-am lovit la genunchi şi, deodată, m-am gândit la familie - «Unde sunt ai mei?». Eram cu nepotul în casă şi îl aud strigând: «Bunicule, eşti viu?», i-am răspuns: «Sunt viu». I-am spus să fugă repede la părinţi, care au scăpat şi ei cu viaţă”, a declarat bărbatul de 85 de ani, potrivti trimisului special Agerpres în Ucraina.

În curte se aflau şi patru autoturisme, care au fost complet distruse.

„Prin aceste lansări de rachetă, ruşii nu fac decât să creeze frică şi să producă panică în oameni”, a declarat fiul bătrânului.

Armata rusă a lansat, sâmbătă seară, cinci rachete asupra regiunii Harkov. Una dintre ele a explodat în aer deasupra unei fabrici de conserve de legume, serele şi mai multe clădiri fiind avariate.

Harkovul, aflat la frontiera cu Rusia, este al doilea oraş ca mărime din Ucraina, după Kiev.

Un mercenar Wagner este eliminat de ucraineni în tranșeele de la Bahmut

Imagini de o duritate ieșită din comun au apărut pe rețelele sociale, din timpul luptelor din tranșee în Ucraina.

O înregistrare surprinsă din dronă arată confruntarea dintre un mercenar Wagner și doi militari ucraineni, care reușesc să-l elimine pe soldatul rus.

Ceasiv Iar - poarta de intrare în „iadul” Bahmut

Ceasiv Iar se află la doar 15 kilometri de Bahmut şi joacă un rol logistic extrem de important în războiul de pe frontiera de est. Orăşelul Ceasiv Iar este „poarta” de intrare şi ieşire din „iad” pentru soldaţii ucraineni angrenaţi în apărarea Bahmutului. Militarii care intră în luptă trec mai întâi pe aici, pentru a cunoaşte de la camarazii lor situaţia din teren. Tot pe aici trec şi cei care au norocul să se întoarcă de pe front, scrie trimisul special Agerpres într-o reltare de pe front.

Prin Ceasiv Iar sunt evacuaţi răniţii din luptele urbane de la Bahmut, dar şi militarii care îşi pierd viaţa în crâncenele lupte contra inamicilor ruşi.

De fapt, micul oraş din estul Ucrainei nu este decât o mare unitate militară.

Blocurile locuite cândva de peste 16.000 de oameni s-au transformat în cămine de garnizoană, iar parcările în care erau aşezate autoturismele localnicilor sunt acum locuri de staţionare pentru tancuri, transportoare blindate sau alte maşini militare.

Sunt cel puţin patru căi de acces către localitatea Ceasiv Iar, însă doar una dintre ele, care se află într-o stare deplorabilă, este sigură pentru maşinile militare ucrainene, pentru că este mai greu vizibilă şi, implicit, mai greu atacabilă de trupele ruse, aflate la mică distanţă.

Spre şi dinspre oraş circulă acum doar maşinile armatei, în condiţiile în care întreaga populaţie civilă a părăsit localitatea.

„Mai sunt trei drumuri spre Ceasiv Iar, dar doar pe acesta îl folosim. Celelalte trei sunt observabile dinspre teritoriile ocupate de ruşi şi orice vehicul poate fi atacat”, a declarat, pentru Agerpres, unul dintre ofiţerii ucraineni care coordonează activitatea trupelor de la Bahmut.

La sfârşitul acestei săptămâni, traficul spre şi dinspre Ceasiv Iar a fost mai intens pentru că aici a avut loc rotaţia batalioanelor de luptă. Noi trupe de soldaţi au fost aduse în zonă, pentru a-i înlocui pe cei deja obosiţi după trei luni de luptă continuă.

„Nu are cine să facă asta în afară de noi”

Printre ei s-a aflat şi Mihai, un tânăr militar ucrainean din Transcarpatia. Are 38 de ani şi a plecat de la peste 1.000 de kilometri distanţă de casă, din vestul Ucrainei, pentru a-şi apăra ţara.

„Sunt din Transcarpatia, din vestul Ucrainei. Sunt pe frontiera de est de un an şi o lună. Data trecută, nu am fost în Bahmut, am fost în Sloveansk. Sunt pentru prima dată în Bahmut. În comparaţie cu ce am văzut înainte, aici este mult mai multă cruzime, însă vom încerca să facem faţă. Suntem ucraineni şi trebuie să facem acest lucru. Sincer să vă spun îmi este frică, însă cu timpul înţelegem că nu are cine să facă asta în afară de noi. Nu avem de ales. Trebuie să rezistăm şi totul va fi bine. Acasă am două fete mici, de nouă şi şapte ani. Vorbim doar prin mesaje, o dată la trei - patru zile. Uneori, o săptămână - două nu avem posibilitatea să comunicăm”, a mărturisit Mihai, care urmează să ajungă în câteva zile la Bahmut.

Odată cu el, la Ceasiv Iar a ajuns şi Vasîli, un militar de 32 de ani, care a înţeles de ce trebuie să plece pentru a lupta la Bahmut.

„După părerea mea, Bahmut este strategic, dar este şi politic pentru inamicul nostru. Au încercat adeseori să ocupe oraşe mari, centre raionale, centre regionale şi nu au reuşit, iar după căderea Bahmut ar fi o cale deschisă către Sloveansk, Kramatorsk, pentru ca ei să îşi îndeplinească misiunea politică a acestui mic pitic (Vladimir Putin - n.r.). Vor să ia sub control întreg teritoriul regiunilor Doneţk şi Luhansk. Misiunea principală este de a opri înaintarea inamicului şi de a-l împinge înapoi. (...) Este o mare mândrie să lupt în Bahmut. Toată lumea şi-a îndreptat atenţia asupra Bahmut şi este extrem de onorant când tu şi subunitatea ta aperi acest oraş”, este de părere Vasîli.

Ceasiv Iar a apărut pe harta fostei Uniuni Sovietice în 1938, atunci când a început să se dezvolte şi industria sa. În oraş a funcţionat un combinat de materiale refractare, dar şi cariere pentru extracţia argilelor refractare şi nisipului de turnătorie.

Conform recensământului din 2001, populaţia oraşului era de 16.767 de persoane.

Pe 9 iulie 2022, gara şi două blocuri cu apartamente cu cinci etaje din oraş au fost parţial distruse de rachetele balistice Iskander ale armatei ruse, acest atac al ruşilor soldându-se cu circa 30 de morţi. Ulterior, numeroase obiective din oraş au fost atacate cu rachete.

Rusia dat amenzi de 259 milioane dolari pentru „informaţii interzise”

Tribunalele ruseşti au examinat 49 de cazuri în cursul anului 2022 pentru refuzul de a şterge informaţii interzise pe internet şi au impus amenzi în valoare de 21,12 miliarde de ruble (259,3 milioane de dolari), potrivit statisticilor publicate duminică de Departamentul Juridic al Curţii Supreme din Rusia, transmite EFE.

Printre cele mai amendate companii s-a numărat gigantul informatic Google, proprietar al YouTube, împotriva căruia au fost deschise 18 procese.

În plus, au mai fost aplicate amenzi contra Meta, catalogată drept extremistă în Rusia pentru că a permis postări de ură împotriva acestei ţări după începerea campaniei Moscovei în Ucraina, precum şi contra altor resurse precum Wikipedia, Twitter sau Twitch.

Potrivit lui Vadim Subbotin, director adjunct al Roskomnadzor, autoritatea rusă de reglementare a comunicaţiilor, Google, Facebook şi Twitter au refuzat să elimine aproximativ 5.500 de materiale cu informaţii interzise în Rusia.

În total, anul trecut au fost deschise 130 de cauze de acest tip, din care au fost examinate 49, trei au fost închise, două au fost trimise înapoi pentru rectificarea protocoalelor şi s-au întors la instanţe, în timp ce în 42 de cazuri tribunalele au pronunţat hotărâri.

Dintre acestea, 40 se refereau la persoane juridice iar două la funcţionari.

În patru cazuri, instanţele s-au limitat la un avertisment, dar în celelalte 38 au fost aplicate amenzi.

Din totalul amenzilor, justiţia rusă a primit 1,508 miliarde de ruble (18,5 milioane de dolari).

Rusia a aprobat în decembrie 2020 o lege care prevede responsabilităţi administrative împotriva companiilor care publică informaţii interzise, cum ar fi pornografie infantilă, instrucţiuni de fabricare a explozibililor, apeluri la proteste ale opoziţiei şi, mai recent, acţiunile armatei ruse în Ucraina.

