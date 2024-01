În Africa de Sud există unul dintre cele mai inedite hoteluri din lume. Un tren care nu merge nicăieri este atracția vedetă a țării și a fost transformat într-un complex de lux, transmite CNN.

Deschide galeria foto

Kruger Shalati: The Train on the Bridge este un hotel din Skukuza, Parcul Național Kruger, una dintre cele mai mari rezervații naturale din Africa și parte a Patrimoniului Mondial UNESCO. Cuprinde mai multe vagoane care au fost transformate în 24 de apartamente moderne cu balcoane și o piscină cu vedere la râul Sabie.

Jerry Mabena, CEO al Motsamayi Tourism Group, care deține hotelul, spune că aventura datează din primele zile ale parcului, când trenurile cu aburi treceau prin Kruger în anii 1920 pe linia de cale ferată Selati.

Trenurile au fost odată vitale pentru turiștii care voiau să ajungă Kruger și chiar parcau peste noapte pe același pod unde se află hotelul astăzi. O nouă linie de cale ferată construită la marginea Kruger în anii 1970 i-a făcut pe oameni să nu mai folosească linia și podul, dar în 2016 zona a fost readusă la viață printr-o idee inedită.

Atracția principală este fauna sălbatică

„Ideea pentru noi a fost să reconstituim experiența într-o formă sau alta. Când am avut ocazia să cumpărăm vagoanele vechi nu am putut spune nu ideii”, spune Mabena.

Vagoanele au fost renovate într-un stil modern, iar atracția principală este fauna sălbatică, ceea ce înseamnă că oaspeții pot petrece toată ziua relaxându-se pe balcoane sau înotând în piscină, în timp ce admiră peisajul.

După întârzieri cauzate de pandemia de Covid-19, hotelul a fost deschis în decembrie 2020 și acesta este al patrulea sezon în care își întâmpină oaspeții.

