Activista de mediu Greta Thunberg a ținut marți un discurs chiar lângă Scottish Event Campus, locul de desfășurare al COP26, în care s-a adresat liderilor mondiali, stingând alături de membrii organizației Extinction Rebellion „puteți să vă băgați criza climatică în fund” pe melodia „She’ll Be Coming 'Round the Mountain”, scrie publicația The Huffington Post.

Greta Thunberg a spus despre liderii mondiali care au participat la COP26 în primele zile ale summitului că sunt „doar politicieni care se prefac că ne iau viitorul în serios și pretind că iau în serios prezentul și cazurile oamenilor care sunt deja afectați de criza climatică”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Schimbarea nu va veni de acolo din interior”, a continuat activista de mediu, în vârstă de 18 ani. De altfel, Greta Thunberg a mai participat luni la o altă adunare climatică din Glasgow, pledând pentru luarea de măsuri suplimentare împotriva schimbărilor climatice.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Activista de mediu a spus că „nu trebuie să mai spunem bla bla bla, nu trebuie să mai exploatăm oamenii, natura și planeta. Gata cu exploatarea. Gata cu bla bla bla. Gata cu ce naiba ar face ei acolo înăuntru”.

„Bla bla bla”-ul Gretei Thunberg a devenit recent o zicală faimoasă. Aceasta a folosit-o pentru prima dată atunci când a ridiculizat angajamentele premierului britanic Boris Johnson în privința climei, în luna septembrie.

Potrivit The New York Times, la protestul de marți, Greta Thunberg a coordonat mulțimea pentru a evoca anumite mesaje. În momentul în care aceasta striga „Ce vrem?”, activiștii răspândeau în cor: „justiție climatică!”. Apoi, când Greta striga „Când vrem asta?”, mulțimea răspundea: „Acum!”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Greta Thunberg a mai vorbit zilele acestea cu presa internațională aflată la COP26, subliniind că „în acest moment, liderii mondiali se întâlnesc pentru discuții istorice despre climă, dar angajamentele lor nu se transpun într-o acțiune reală”.

„Suntem catastrofal departe de obiectivul crucial de limitare a încălzirii globale la sub 1,5 grade Celsius față de perioada preindustrială și, totuși, guvernele de pretutindeni accelerează în continuare criza climatică, cheltuind miliarde pe combustibili fosili”, a spus activista de mediu.

Acesta a mai subliniat într-un interviu pentru BBC News, că „schimbarea este posibilă” la summit COP26, doar dacă se menține presiunea asupra politicienilor.

Impactul vorbelor Gretei Thunberg s-au simțit în sălile conferinței ONU pentru schimbări climatice, unde prim-ministrul Marii Britanii a împrumutat din acuzațiile care au fost inițial îndreptate chiar spre persoana sa, spunându-le liderilor mondiali că „toate promisiunile de aici nu vor fi altceva decât bla, bla, bla, dacă nu devenim în mod real angajați în combaterea problemelor de mediu”.

Greta Thunberg nu a fost invitată oficial să vorbească la COP26, care se termină pe data de 12 noiembrie. Activista din Suedia, ale cărei greve pentru climă au contribuit la alimentarea unei mișcări globale a tinerilor împotriva schimbărilor climatice, a fost primită în orașul scoțian care găzduiește anul acesta dezbaterile despre problemele de mediu ca o adevărată vedetă, fiind rapid înconjurată de o mulțime zgomotoasă de tineri în momentul în care a ieșit pe poarta principală a Garii Centrale din Glasgow, potrivit videoclipurilor postate pe rețelele de socializare.

Citește și: Secretarul general al ONU, la summit-ul pentru climă: „Ne săpăm singuri groapa. Să nu ne sinucidem cu carbon!”

Editor : Marco Badea