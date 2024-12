Care ar fi cauza prăbușirii avionului sud-coreean. Martorii spun că au auzit o explozie puternică

Apar primele ipoteze în legătură cu prăbușirea avionului sud-coreean în timpul încercării de a ateriza pe aeroportul Muan. Accidentul pare să fi fost cauzat de contactul cu păsările, care a dus la o defecţiune a trenului de aterizare, a relatat agenţia de presă sud-coreeană Yonhap.

Avionul, care avea la bord 181 de persoane, a lansat un apel de urgenţă la scurt timp după ce turnul de control a avertizat în legătură cu prezenţa păsărilor în zonă, conform unui briefing al Ministerului Transporturilor.

Avionul a încercat iniţial să aterizeze pe pista nr. 01, când turnul de control a avertizat că în zonă se află păsări şi există posibilitatea unei coliziuni. Aproximativ un minut mai târziu, pilotul a lansat un apel de urgenţă către turn.

Turnul de control a instruit avionul să aterizeze în direcţia opusă, pe pista nr. 19. Pilotul a urmat instrucţiunile.

Tentativa de aterizare a avut loc la aproximativ două minute după apelul de urgență. Avionul a aterizat pe burtă şi a luat foc când a lovit un gard la capătul pistei.

Martorii spun că au văzut scântei și au auzit o explozie, înainte de accident.

Yoo Jae-yong, 41 de ani, care se afla aproape de aeroport, a spus pentru agenția Yonhap că a văzut o scânteie pe aripa dreaptă a avionului, cu puțin timp înainte de accident.

Kim Yong-cheol, în vârstă de 70 de ani, a spus că avionul a ratat aterizarea, apoi s-a întors pentru a face o nouă aterizare. El a spus că a văzut un „fum negru care se ridica spre cer” după ce a auzit o „explozie puternică”.

„Am văzut avionul coborând și am crezut că era pe cale să aterizeze când am observat o lumină”, adaugă un alt martor, pe nume Cho. „Apoi s-a auzit o bubuitură puternică, urmată de fum, apoi am auzit o serie de explozii”, a adăugat el.

167 de oameni au murit în acest accident aviatic, iar doi au supraviețuit. Este cea mai mare tragedie aviatică din istoria Corneei de Sud.

