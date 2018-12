Cazul din SUA care a uimit lumea medicală. Ce a eliminat un pacient prin tuse: „Este o anomalie peste orice imaginație”

Revista științifică The New England Journal of Medicine a publicat un caz medical care a surprins doctori din toată lumea. Iar asta pentru că exista o foarte mică posibilitate ca o astfel de poveste să se întâmple în realitate.

Foto: GEORG WIESELTHALER / THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE

Materialul din The New England Journal of Medicine a fost însoțit și de o fotografie, preluată de publicații din toată lumea. În imagine putem vedea o structură de un roșu-aprins, ciudată, care seamănă cu un copac sau un coral. Multe publicații care au preluat poza au scris, în mod greșit, că ar fi o parte dintr-un plămân, pe care un pacient a eliminat-o prin tuse. Lucru imposibil să se întâmple.

De fapt, ciudata structură este… un cheag de sânge, eliminat într-adevăr prin tuse de un pacient care a ajuns la spital în stare critică, cu inima la un pas să cedeze. Acesta a fost internat la terapie intensivă și, după mai multe zile în care a eliminat din plămâni mici cheaguri, bărbatul a reușit să-i uimească pe medicii spitalului. Și asta pentru că probabilitate ca acest cheag uriaș să fie eliminat fără să se rupă era foarte mică.

Pacientul de 36 de ani a eliminat cheagul într-un ghem, au povestit medicii care s-au ocupat de caz. Iar atunci când doctorii au început, cu mare grijă, să-l desfacă, au observat că era atât de detaliat încât au putut stabili că s-a format în arborele bronșic drept și i-a luat forma.

Pacientul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită de medici, s-a aflat în grija chirurgului specializat în transplant și probleme pulmonare Georg Wieselthaler, din San Francisco, California.

„Am fost uluiți. Este o anomalie peste orice imaginație. Este foarte, foarte, foarte rar”, a mărturisit Wieselthaler.

Din fericire, pacientul a supraviețuit problemelor cardiace severe.

