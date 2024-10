Cazul Gisèle Pelicot. Ce spune eroina feministă a procesului care a șocat Franța despre obligația soției de a face sex cu soțul

Avocații lui Gisèle Pelicot spun că procesul expune problema profundă a atitudinii societății față de violența sexuală.

Zeci de acuzați neagă violul, în ciuda dovezilor video care o arată pe Gisèle Pelicot inconștientă, sforăind puternic. Luând cuvântul în cel mai mare proces de viol din Franța, Patrice N, în vârstă de 55 de ani, un electrician din orașul sudic Carpentras, a declarat că este un tip „jovial” și un tată amuzant, care a antrenat echipe de fotbal de tineret și care are un „mare respect pentru femei”. El a negat acuzațiile de viol, susținând că violul nu a fost niciodată intenția sa. „În mintea mea, a fost un joc”, a declarat el în fața instanței, scrie The Guardian.

51 de bărbați sunt aduși în fața justiției pentru viol

Patrice N este unul dintre cei 51 de bărbați judecați pentru presupusul viol și agresiune asupra lui Gisèle Pelicot, un fost manager logistic, care a devenit eroină feministă pentru că a insistat ca procesul să aibă loc în public.

Timp de nouă ani, din 2011 până în 2020, Gisèle Pelicot a fost sedată și violată fără să știe de fostul ei soț, Dominique Pelicot, care îi punea somnifere și medicamente împotriva anxietății pisate în mâncare și invita bărbați să o violeze în casa lor din pitorescul sat Mazan din Provence.

Gisèle Pelicot a declarat săptămâna aceasta în fața instanței că s-a simțit „distrusă”, dar că a fost condusă de „hotărârea de a schimba societatea” și de a demasca „cultura violului”.

După ce zeci de bărbați acuzați au declarat că nu au crezut că ceea ce s-a întâmplat a fost un viol, avocații ei au declarat că audierile în instanță au expus o „problemă profundă” în atitudinea societății față de violența sexuală.

În ciuda dovezilor video prezentate în instanță care o arată pe Gisèle Pelicot în stare de inconștiență, sforăind puternic, Patrice N a susținut că nu a observat că aceasta era sedată în noaptea de luni spre marți din februarie 2020, când a condus 20 de minute până la locuința cuplului după ce luase legătura online cu Dominique Pelicot.

Dominique Pelicot l-a condus pe Patrice N în dormitor, unde a rămas timp de aproximativ o oră cu luminile aprinse. Abia la sfârșitul vizitei, când a spus: „Soția dvs. pare că doarme cu adevărat”, Dominique Pelicot a spus că i-a dat soției sale „pastile”.

Patrice N a declarat că a întrebat dacă acest lucru se întâmpla des, la care Dominique Pelicot a răspuns că, după ce își droga soția, o ducea și pe autostrăzi și „o dădea bărbaților”. Patrice N a spus: „I-am spus că este bolnav, am ocolit patul și am plecat imediat... Nici măcar nu mi-a trimis mesaj să văd dacă am ajuns bine acasă”.

Unul dintre judecători l-a întrebat pe Patrice N: „L-ați auzit spunând că își dădea soția drogată bărbaților în locuri lăturalnice, dar nu ați făcut nimic pentru a o ajuta, nu ați raportat?”

El a răspuns: „Nu am vrut să-mi pierd timpul la secția de poliție. Sunt un modest electrician de cartier. Dacă mergeam la poliție și spuneam că este inconștientă, cine m-ar fi crezut?”

Gisèle Pelicot, privea de pe scaunul ei din tribunal și dădea din cap.

Din boxa acuzaților, Dominique Pelicot a declarat în fața instanței că nu și-a predat soția bărbaților de pe marginea drumurilor, ci a drogat-o și a violat-o el însuși într-o parcare de pe autostradă, pe drumul de întoarcere de la casa de vacanță a fiicei lor.

Patrice N, la fel ca mai mulți alți bărbați acuzați de violarea lui Gisèle Pelicot, a fost susținut în instanță de mai multe femei care l-au cunoscut și care au declarat că nu îl credeau capabil de viol. O prietenă de lungă durată, care a lucrat ca expert în educație, a declarat în fața instanței că Patrice N a fost întotdeauna un „ursuleț de pluș”, „nu a fost nici măcar un vânător de fuste” și nu a fost genul care să violeze. O îngrijitoare, care în urmă cu 16 luni a devenit prietena lui Patrice N deși știa că acesta a fost acuzat de viol în cazul Pelicot, a declarat: „Mă tratează ca pe o prințesă”.

Doar trei bărbați au admis că au violat-o

Trei bărbați acuzați în instanță săptămâna aceasta au făcut pasul rar de a recunoaște violul, spunând că știau că Gisèle Pelicot fusese drogată și era inconștientă.

Abdelali D, în vârstă de 47 de ani, un fost lucrător la cantină care a suferit un accident vascular cerebral de la arestarea sa, a declarat că a mers de două ori acasă la soții Pelicot și a violat-o pe Gisèle Pelicot când aceasta era în stare comatoasă.

Prima dată, într-o noapte de ianuarie din 2018, el i-a cerut prietenei sale de atunci să îl conducă în satul familiei Pelicot și să îl aștepte o oră în mașină. Ea a declarat instanței că l-a condus pentru că era îngrijorată că ar fi putut conduce beat.

Ea a crezut că el se întâlnea cu un cuplu pentru o întâlnire sexuală, dar nu a căutat detalii. „Nu am vrut să știu”, a spus ea. Ea l-a descris pe Abdelali D drept o persoană care „bea dimineața, la prânz și seara”.

Jean-Luc L, 46 de ani, fabricant de oglinzi, a recunoscut că a violat-o pe Gisèle Pelicot de două ori în 2018 și 2019, în timp ce aceasta era inconștientă. El a crezut la început că, deoarece soțul ei consimțise pentru ea, „nu era împotriva legii”. Bărbatul a declarat unui psiholog după arestarea sa că definiția violului era în schimb ceva care „se întâmplă pe stradă” în stilul „dacă nu vrei, te lovesc”. Dar, în fața instanței, el a recunoscut că a violat-o pe Gisèle Pelicot în propriul ei dormitor.

Instanța a auzit și mărturia lui Jean-Luc L, care a fugit din Vietnam cu barca împreună cu mama sa când era copil și a trăit în tabere de refugiați înainte de a veni în Franța. A doua sa soție, cu care este împreună de 10 ani, și mama celor doi copii mai mici ai săi, era de asemenea vietnameză. Prin intermediul unui interpret, femeia a declarat instanței că, întrucât mama sa era bolnavă la momentul respectiv, nu a dorit să întrețină relații sexuale cu soțul ei. Întrebată cum s-a simțit când a aflat de acuzațiile de viol împotriva soțului său, aceasta a spus cu o voce blândă: „Am fost foarte tristă, în stare de șoc. Dar cred că pentru că l-am refuzat tot timpul, ca bărbat a trebuit să caute în altă parte”.

Avocatul lui Gisèle Pelicot, Stéphane Babonneau, a declarat în fața instanței: „Ați crezut că pentru că ați refuzat o relație sexuală, pentru că mama dvs. era foarte bolnavă și vă gândeați la alte lucruri, ați crezut că aveți un rol în ceea ce s-a întâmplat, iar Gisèle Pelicot nu a putut să nu reacționeze. Pentru ea, nu pentru că ați refuzat o relație sexuală s-a ajuns la această situație...”

„Nu există niciodată o obligație de a avea relații sexuale cu soțul dumneavoastră. Ați înțeles asta? ... Gisèle Pelicot spune că nu aveți niciun fel de responsabilitate în faptul că soțul dumneavoastră a decis să facă ceea ce a făcut.”

Instanța a aflat în timpul procesului că Dominique Pelicot i-a sugerat să o drogheze și pe soția lui Jean-Luc L, astfel încât cei doi bărbați să o poată viola. „I-am spus că mă voi gândi la asta doar pentru a-i face pe plac”, a declarat Jean-Luc L. „Dar sexul nu prea era genul ei.”

Quentin H, 34 de ani, era gardian la o închisoare din Avignon și vânduse droguri MDMA pe site-ul unde Dominique Pelicot căuta bărbați. El a recunoscut că a violat-o pe Gisèle Pelicot în patul ei în noiembrie 2019. El a declarat că și-a dat seama că „ceva nu era în regulă”, iar Gisèle Pelicot nu se mișca. Întrebat de ce, în calitate de director de închisoare, nu a raportat acest lucru la poliție, el a spus: „Mi-a fost rușine, am vrut să-mi scot asta din cap”.

Procesul continuă până la 20 decembrie.

Editor : B.E.