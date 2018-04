Cazul Skripal. Poate că lumea nu va afla niciodată cine este autorul otrăvirii fostului agent, spune chimistul din spatele neurotoxinei Novicioc

Poate că lumea nu va afla niciodată cine a fost autorul otrăvirii fostului agent dublu Serghei Skripal și a fiicei sale, Iulia. Declarația îi aparține chimistului Vladimir Ugliov, care a făcut parte din echipa de cercetători sovietici care a dezvoltat neurotoxina Novicioc.

Vladimir Ugliov a discutat cu jurnaliștii televiziunii Current Time (coordonată de Radio Europa Liberă în cooperare cu Vocea Americii) despre acest caz care dus la cea mai mare expulzare de spioni ruși din istorie și la un război diplomatic de proporții între Londra și Moscova.

„Imaginați-vă că aveți cadavrul victimei unei crime. Criminalul a lăsat indicii, inclusiv amprente. Dar nu ai acele amprente în baza ta de date. Asta înseamnă că nu poți identifica asasinul decât dacă îl prinzi”, a explicat chimistul rus.

Sursa folosită în otrăvirea lui Serghei Skripal este „vreo eprubetă care se află în maximă siguranță într-o casă dintr-un oraș și într-un oraș dintr-o țară”, a adăugat Ugliov, făcând aluzie la toate necunoscutele care planează în acest caz asupra autorului atacului cu neurotoxină.

În privința neurotoxinei A-234 (din categoria Novicioc) folosită împotriva fostului ofițer GRU și a fiicei lui, Vladimir Ugliov susține că ceea ce îl intrigă este faptul că lipsesc anumite simptome de bază ale expunerii la acest agent toxic, cum ar fi urinarea și defecarea incontrolabile.

„Poate că doza a fost prea mică, la fel cum mi s-a întâmplat mie”, a subliniat în interviu expertul în chimie.

Vladimir Ugliov a relatat experiența pe care a avut-o în timp ce lucra la această neurotoxină la baza militară ultra-secretă din orașul Shikhany, regiunea Saratov. Din neatenție, Ugliov a scăpat o cantitate mică din substanța extrem de toxică pe dosul palmei, însă nu din compusul A-234, ci din A-242, sub formă de granule.

„În cazul meu, am rămas cu o leziune pe dosul palmei care a durat cinci sau șase ani. Însă mi-era foarte frică, pentru că știam (le ce pericol se expusese – n.r.)... Am scăpat cu viață numai pentru că era un A-242, care s-a cristalizat aproape imediat... Și nu am avut alte simptome”, a povestit Ugliov.

Vitală, după momentul expunerii la A-242, a fost și viteza de reacție: chimistul și-a înmuiat palma într-o soluție pe bază de acid clorhidric, clătindu-se apoi cu peroxid de hidrogen. „După care m-am spălat cu săpun și apă”.

Nume de cod: Gordon

În cazul lui Serghei Skripal, presa britanică a scris că neurotoxina Novicioc a fost aplicată sub formă de gel pe mânerul ușii casei fostului agent din orașul Salisbury. Ugliov spune că A-234 are în general o vâscozitate scăzută, fiind puțin mai densă decât apa. Adăugarea unui „gel de îngroșare” face ca neurotoxina să aibă o aderență mai mare pe anumite suprafețe, cum ar fi mânerul unei uși, fără să se evapore. Numai că, atrage atenția chimistul, aplicată sub formă de gel, neurotoxina își pierde gradul ridicat de toxicitate pe care îl are păstrată în stare pură.

Între timp, tabloidul britanic Daily Mirror, citând surse apropiate anchetei autorităților de la Londra, notează că cel care i-a otrăvit pe Serghei și Iulia Skripal ar fi un agent FSB cu nume de cod – Gordon.

Gordon ar fi acționat sub identitatea falsă a unui prosper om de afaceri din domeniul securității, folosind numele fictive de Mihail Savițkis.

Agentul Gordon ar fi părăsit Marea Britanie și s-ar afla în prezent în Rusia, mai scrie Daily Mirror.

După ce şi-a desfăşurat experţii la Salisbury, Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a anunţat joia trecută că analize în laborator „confirmă descoperirile Regatului Unit cu privire la identitatea agentului chimic toxic utilizat la Salisbury”.

OIAC nu a numit însă în mod public substanţa în cauză.

OIAC nu a stabilit nici responsabilitatea în acest caz, aflat la originea gravei crize diplomatice dintre Moscova şi Londra.

Starea lui Serghei Skripal, în vârstă de 66 de ani, este într-o ameliorare constantă, însă el rămâne spitalizat, în timp ce fiica sa, în vârstă de 33 de ani, a fost externată.