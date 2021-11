Putem număra pe degetele de la o mână liderii mondiali care sunt în continuare modeşti şi fireşti, în ciuda funcţiilor importante pe care le ocupă. Este o artă să rămâi un om obişnuit, să nu vrei să ieşi în evidenţă cu orice preţ, chiar dacă puterea pe care o ai la dispoziţie este uriaşă. Angela Merkel, cancelarul Germaniei aflat la final de mandat, intră în istorie ca un politician care a rămas cu picioarele pe pământ, indiferent de criza pe care a avut-o de gestionat sau de succesul pe care l-a obţinut. Ambasadorul german la Bucureşti, Peer Gebauer, a făcut parte din echipa de politică externă a cancelarului Merkel și vorbește într-un interviu pentru Digi24 despre naturaleţea unui lider responsabil cu munca lui, într-un secol în care aproape totul devine doar imagine.

Cristina Cileacu, jurnalist Digi24: Angela Merkel, cancelarul Germaniei, își va încheia mandatul lung în curând. Ea este văzută ca un simbol al unității europene, un negociator foarte stabil. Era dornică să ne protejeze pe toți. Care va fi moștenirea doamnei Merkel, din moment ce nici măcar dna Merkel nu a reuşit să rezolve problemele Uniunii Europene?

Peer Gebauer, ambasadorul Germaniei la București: Într-adevăr, cancelarului îi va fi simţită lipsa, presupun, în Germania, precum şi în Europa şi în întreaga lume. Ea a susţinut un stil de politică politicos, întotdeauna a avut ca scop compromisul şi legătura cu ceilalţi. A participat la un număr semnificativ de negocieri şi nopţi lungi la Consiliul European de la Bruxelles, unde lucrurile au fost complicate. Desigur, lucrurile au fost discutate intens, s-au discutat între diferite țări și ea a urmărit întotdeauna o soluție potrivită pentru Germania, dar și pentru alții. Şi cred că acesta este un element puternic al moştenirii ei. Şi de aceea, aşa cum am spus, presupun că tuturor le va fi dor de ea. Dar democraţia înseamnă şi schimbări în conducere. Şi astfel vom avea un nou guvern în Germania în curând, sper, şi lucrurile vor continua să fie în regulă.

Angela Merkel, mereu curioasă și interesată

Cristina Cileacu: Înainte de a veni în România cu funcţia de ambasador al Germaniei aţi lucrat cu cancelarul Merkel. Dați-ne câteva detalii despre personalitatea ei, poate devin o sursă de inspirație pentru unii politicieni. Dar, de asemenea, aș dori să vă întreb, ce veți folosi din ceea ce ați învățat de la ea, în misiunea dumneavoastră aici, în România?

Peer Gebauer: Într-adevăr, am avut privilegiul să lucrez la Cancelaria Federală, în echipa de politică externă a Cancelarului, în ultimii patru ani, și am avut privilegiul să particip la o serie de întâlniri pe care le-a avut cu numeroși șefi de stat sau de guvern sau alte țări. A fost cu adevărat inspiraţional să o văd la lucru. Așa cum am spus mai devreme, cred că este foarte concentrată pe găsirea unui teren comun și pe găsirea unei soluții, care este un câştig pentru ambele părți. Dar, de asemenea, mi se pare la fel de inspiraţional şi faptul că, chiar și după atât de mult timp la putere - ea a fost liderul Germaniei timp de patru 16 ani - a rămas mereu curioasă şi interesată. Când vorbea cu oamenii, nu a ţinut niciodată predici ca să explice lumii cum stau lucrurile. Dimpotrivă, ea întotdeauna a întrebat și a ascultat. Şi cred că această abilitate de a rămâne deschisă la minte este un element foarte puternic. Și acest lucru combinat cu felul ei de a fi cu „picioarele pe pământ”, modestă, este cu adevărat ceva special, cred, pentru oricine care a avut puterea pentru o perioadă de timp atât de lungă. Așadar, pentru mine, acești ani au fost cu adevărat inspiraţionali și educativi, în sensul că am văzut interacțiunea politică la prima mână și sunt sigur că voi beneficia de această experiență pe tot parcursul mandatului meu aici, ca ambasador al Germaniei în România. Ambele țări, evident, sunt conectate ca state membre ale Uniunii Europene, în calitate de aliați NATO în toate aceste aspecte, această experienţă va conta în munca mea zilnică aici, va fi cu adevărat benefic pentru mine.

Ce se întâmplă în UE, dacă pleacă Angela Merkel?

Cristina Cileacu: Așa cum aţi spus, ea a avut această capacitate de a încerca să găsească terenul comun pentru fiecare poziție sau fiecare subiect care a fost pe masă. Cum credeţi că va arăta acum Uniunea Europeană, după ce Angela Merkel nu va fi acolo pentru a negocia în numele său, la urma urmei, dacă vorbim, de exemplu, despre banii din Planul de Reziliență și Redresare și ne uităm la anumite țări care preferă doar să profite de bani și nu respectă cu adevărat rolul blocului?

Peer Gebauer: Uniunea Europeană, cu siguranță se confruntă cu o serie de provocări acum, pe de altă parte, cred că nu a existat nici un moment în istoria UE în care să nu ne confruntăm cu nicio provocare. Așadar, dacă priviți UE pe termen scurt, veți descoperi mereu că este probabil într-o situaţie dificilă, dacă o priviți mai mult pe perspectiva pe termen lung, de-a lungul ultimului deceniu, a fost o poveste de succes extraordinară. Sunt un optimist. Cred că povestea asta de succes va continua. Dar, desigur, va trebui să lucrăm cu toții pentru a face acest lucru posibil, ceea ce înseamnă toată lumea, fiecare stat membru, fiecare lider politic responsabil va trebui să se asigure că vom continua să facem eforturi ca să ajungem la compromisuri, că nu ne relaxăm și să ne urmăm doar interesele naționale. Deci, aceasta este o conjunctură importantă și o muncă importantă pentru toți cei responsabili. Va fi posibil după Angela Merkel? Da, bineînţeles. Vom avea alţi lideri care vor prelua controlul. Sunt foarte sigur că Germania şi viitorul cancelar german vor juca, de asemenea, un rol foarte constructiv în încercarea de a crea compromisuri. Și, bineînțeles, îi invităm pe alții să facă același lucru. Aveți dreptate să subliniați că discuțiile de la Bruxelles în cadrul reuniunilor Consiliului European au devenit uneori din ce în ce mai dificile. Dar drumul pe care trebuie să-l urmăm pare încă clar pentru mine că aceasta este calea de a găsi un teren comun, că acesta a fost întotdeauna elementul care a făcut din Uniunea Europeană un succes.

Era Olaf Scholz. Nu vor fi schimbări în politica externă a Germaniei

Cristina Cileacu: Din moment ce ați menționat viitorul cancelar al Germaniei, desigur, SPD este cel mai vechi partid din țara dvs și va da acum cancelarul. Cum va arăta Germania sub rolul conducerea lui Olaf Scholz? Ce se așteaptă de la el?

Peer Gebauer: Ai dreptate, lucrurile încep să arate că probabil în curând vom avea un guvern condus de Olaf Scholz, candidatul social-democraţilor. El a servit ca vicecancelar în cabinetul Angelei Merkel. Este un politician foarte experimentat și, din cât am interacţionat, pot spune că este o persoană foarte sobră și rațională, care cu siguranță va continua cursul stabilității pentru Germania și în UE. Așadar, atunci când întrebați ce să vă așteptați în ceea ce privește schimbările, nu văd prea multe schimbări în ceea ce privește politica externă a Germaniei, în ceea ce privește politica germană în cadrul UE. Dimpotrivă, vom vedea o continuare a rolului german, al rolului pe care Germania l-a jucat până acum în UE. Şi cred că acesta este un lucru bun, o veste bună.

Cât de divizată este UE?

Cristina Cileacu: Revenind la Uniunea Europeană fără Angela Merkel, pentru că este destul de clar că misiunea ei se va încheia destul de curând, credeţi că vom experimenta din nou, diferenţa de viziune a ţărilor din vestul blocului nostru şi a ţărilor din estul blocului, când vine vorba de modul în care tratăm anumite aspecte, de exemplu statul de drept?

Peer Gebauer: Nu simt o diviziune între ţările occidentale şi cele est-europene. Cred că există percepții diferite ale UE, care sunt adesea într-o singură țară, deci nu este atât de mult un fenomen al unei țări care are această filosofie și celelalte țări au alta...

Cristina Cileacu: Dar este mai degrabă un grup de țări, țările nordice, să spunem, şi țările estice.

Peer Gebauer: Este adevărat, dar apoi avem şi țările mediteraneene. Cred că depinde doar de subiect atunci când vine vorba, să spunem, de migrație, o mare provocare pentru UE, în zilele noastre. Ţările de la graniţă (n.r. a UE), desigur, au interese puţin diferite, poate, faţă de ţările care sunt mai centrale. În ceea ce priveşte finanţarea, de asemenea, nu este Vest împotriva Est. Este adesea mai mult Nord împotriva Sudului sau Sud-Estului, iar acest lucru este valabil pentru o serie de alte probleme. Da, avem aceste întrebări și cred că frumusețea UE a fost întotdeauna că nu am discutat aceste probleme teoretic la potenţialul lor, pentru că s-ar putea să nu fim niciodată de acord până la nivelul de 100%. Încercăm întotdeauna să ne concentrăm pe rezolvarea problemelor care se aflau pe ordinea de zi chiar acum, iar acesta a fost unul dintre factorii care ne-au determinat să mergem mai departe și cred că aceasta este singura modalitate de a continua să avansăm pentru moment. Vom continua să avem diferențe? Presupun că vom avea diferenţe şi în viitor. Dar atâta timp cât toată lumea este de acord că va trebui să lucrăm pentru a menține Uniunea noastră împreună, puternică, atunci vom ajunge în cele din urmă la un rezultat și vom avea succes.

Ce leagă România de Germania

Cristina Cileacu: Și credeți că Germania poate juca în continuare acest rol de a fi un pilon de stabilitate în UE, cu toate aceste furtuni, mai mult sau mai puţin uriaşe sau mai mici, în jur?

Peer Gebauer: Cred că trebuie să jucăm acest rol şi vrem să jucăm acest rol. Pentru noi, Uniunea Europeană a fost o poveste de succes extraordinară din punct de vedere politic, economic. Dacă vă uitați la istoria Europei de-a lungul ultimelor secole, veți realiza că trăim în cele mai bune, ei bine, să spunem cel mai bun moment de până acum, fără războaie între țările noastre, cu o creștere extraordinară a schimburilor economice, cu integrare în atât de multe domenii la care nu s-ar fi gândit nimeni acum câţiva ani. Deci suntem pe o direcţie foarte bună. Pentru Germania este un interes cheie să avem o UE puternică și cred că acest lucru este ceva care ne leagă și de România. Primele mele săptămâni de aici îmi arată că, de asemenea, România este un susținător cheie și ferm al unei UE puternice și pentru asta ar trebui să lucrăm împreună.

Cristina Cileacu: Din moment ce sunteţi acum ambasador în România, trebuie să întreb care sunt principalele teme ale mandatului dumneavoastră aici?

Peer Gebauer: Într-adevăr, există o serie de chestiuni care ne conectează bilateral atunci când vine vorba, desigur, de aspecte economice, de schimburile comerciale intense, de o amprentă investițională puternică a companiilor germane aici, în România și invers. Acesta este, cu siguranță, un domeniu asupra căruia dorim să ne concentrăm și, probabil, de asemenea, asupra aspectelor energiei, tranziției energetice care este necesară atât în Germania, cât și în România, dar și în domeniul digitalizării, IT și lucruri care ţin de viitor. Desigur, avem acest schimburi culturale şi parteneriate puternice, reprezentate în principal de germanii din România, minunații „constructori de poduri” ai minorității germane, care ne conectează în atât de multe domenii. Și, desigur, avem aceste parteneriate politice puternice, care trebuie evidențiate, pe care le-am subliniat anterior fiind parteneri în UE, fiind aliați în NATO și împărtășim foarte multe valori. Și cred că acestea sunt domenii pe care vreau să pun un accent specific și să vedem dacă putem aprofunda schimbul nostru în chestiunile politice de interes comun. Permiteți-mi să numesc, de exemplu, regiunea foarte dificilă a Mării Negre. România este una dintre țările de pe malul Mării Negre care ne oferă o înţelegere mai profundă şi mai clară în privinţa percepției noastre asupra evoluțiilor din această regiune. Sunt deci o serie de aspecte, sunt foarte sigur că nu mă voi plictisi niciodată aici și aștept cu nerăbdare să mă preocup de toate acestea.

Cum privește Germania problema Nord Stream 2

Cristina Cileacu: Să revenim puțin la securitatea Europei, nu numai în zona Mării Negre, deoarece securitatea poate fi văzută din diferite perspective. Desigur, este apărarea, dar și energia, schimbările climatice, migrația, deci multe alte probleme pot afecta securitatea, o pot influenţa. Nord Stream 2 a fost, de asemenea, în centrul multor dezbateri cu unii parteneri europeni și cu partenerul transatlantic, mă refer la Statele Unite. Ne puteţi explica cum ar trebui Europa să vadă acest proiect al Germaniei?

Peer Gebaur: Nord Stream 2 a cauzat o mulțime de întrebări și îngrijorare la nivelul partenerilor noștri, iar guvernul nostru a încercat întotdeauna să asculte și să explice raționamentul din spatele acestui proiect. Acum, în primul rând, este un proiect economic de livrare a gazului în Germania pe o cale foarte scurtă. Și dacă ne referim la chestiunea creşterii dependenţei faţă de un anumit furnizor, în acest caz, Rusia, argumentul meu este că tocmai ne-am extins accesul la energie din diverse domenii, deoarece Nord Stream 2 nu este singura conductă, evident, prin care ne achiziţionăm gazul. Aceasta are un unghi politic, care are sigur un efect în principal asupra Ucrainei, ca țară de tranziție, ca țară principală de tranziție pentru gaz, pentru gazul rusesc până acum. Prin urmare, am fost clari în discuțiile noastre cu SUA, Rusia și Ucraina, că depunem multe eforturi pentru a ne asigura că există o continuare a rolului pe care Ucraina îl joacă în acest moment ca țară de tranzit. Sprijinim negocierile dintre Rusia şi Ucraina în continuarea tratatului de tranzit (n.r. pentru gaz) şi am precizat foarte clar că nu vom accepta utilizarea gazului ca armă politică. Prin urmare, avem o serie de garanții în vigoare pentru a ne asigura că temerile și preocupările pe care le-au avut partenerii noștri sunt luate în considerare în mod corespunzător. Dar, din nou, este cu siguranță o problemă în care înțeleg că există preocupări și trebuie să ne asigurăm că vom continua să ne sprijinim partenerii pentru a atenua aceste preocupări.

Punctele slabe ale Uniunii Europene

Cristina Cileacu: Am vorbit mai mult despre Uniunea Europeană și mai puțin despre Germania. Dar, din moment ce Germania este unul dintre pilonii Uniunii Europene, voi continua întrebările la acelaşi nivel. Cum simte Germania, dacă vorbim despre Uniunea Europeană, puterea sa de negociere pe agenda afacerilor externe globale? Pentru că majoritatea vocilor, dacă le ascultăm, spun că UE nu este un negociator puternic, că UE nu este atât de importantă. UE are doar bani, dar atât, nu are şi putere.

Peer Gebauer: Aveţi dreptate, aceasta este o provocare pentru UE şi pentru Europa. Suntem foarte puternici din punct de vedere economic, foarte puternici la nivelul asigurării de asistență umanitară și ajutor pentru dezvoltare. Se pare că ne lipsesc puţin pârghiile în privinţa problemelor politice de securitate, unde ne bazăm în continuare, desigur, pe Alianța transatlantică. Şi uneori avem tendinţa să nu vorbim pe o singură voce, când ar fi mai util să vorbim pe o singură voce. Aşa că trebuie să lucrăm la asta. Cred că, odată cu trecerea timpului, oamenii din Europa și din toate statele membre europene, realizează din ce în ce mai mult că poți face mai mult prin unirea forțelor, că vocea ta se aude mai bine atunci ești dispus să fii de partea celorlalți parteneri europeni. Avem o Uniune Europeană formată din state care încă își au suveranitatea națională, deci, evident, nu suntem un singur stat şi cred că pentru moment, oamenii nu vor să fie doar o singură ţară. Suntem un număr de țări. Deci, aceasta înseamnă că trebuie să găsim o modalitate de a câștiga, prin declarații comune. Cred că acest lucru se va dezvolta în continuare cu timpul. Un pilon important al acestei relevanțe a politicii externe a UE, desigur, este pilonul de securitate. Și începem deja să dezvoltăm o capacitate sporită în cadrul UE, ca parte a Alianței transatlantice de securitate, pentru a ne face mai independenți și mai puternici împreună. Și cred că acesta este un pas important pe care îl facem și mă bucur că atât Germania, cât și România urmează această direcţie.

Cristina Cileacu: Și cum rămâne cu influențele pe care anumite țări ale Uniunii Europene le primesc din afară, să zicem în principal din partea de est a lumii?

Peer Gebauer: Alți actori internaționali își urmăresc, desigur, interesele în moduri care s-ar putea să nu fie în interesul nostru și în moduri care sunt puțin diferite de ale noastre. Trebuie să fim rezistenți, trebuie să fim puternici și trebuie să dezvoltăm mijloace pentru a ne apăra împotriva acestor influențe. Acest lucru nu este ușor, necesită creativitate şi, din nou, compromisuri în cadrul UE, unirea forţelor în raport cu aceste ameninţări externe. Dar nu există nicio metodă alternativă. Învățăm în mod constant și cred că pe măsură ce devin mai puternici alți actori internaționali, devine mai clar pentru noi că nu există altă alternativă decât să facem lucrurile împreună ca Uniune.