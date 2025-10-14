Ce căuta șeful FIFA, Gianni Infantino, la summitul de la Sharm el-Sheikh, pentru pacea în Gaza

Președintele FIFA, Gianni Infantino, s-a alăturat celor peste 20 de lideri mondiali, președinți și oficiali la Summitul pentru Pace organizat la Sharm El-Sheikh, în Egipt. Prezența președintelui FIFA la summit a surprins pe mulți, fiind singurul oficial sportiv printre șefii de stat, potrivit Sky News. Summitul, coprezidat de președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, și de președintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, s-a desfășurat în stațiunea de pe malul Mării Roșii, cu scopul de a sprijini armistițiul recent încheiat, de a pune capăt războiului care durează de doi ani și de a elabora planuri pe termen lung pentru stabilitatea și reconstrucția Fâșiei Gaza.

Infantino a menținut de mult timp o relație apropiată cu președintele american Donald Trump, participând la ceremonia de semnare a Acordurilor Abraham de la Casa Albă în 2020, între Israel și statele arabe.

Deși a fost supus presiunii de a folosi influența fotbalului pentru a aborda conflictul Israel–Hamas, Infantino a insistat că sportul nu poate rezolva problemele geopolitice.

Apelurile din Europa de a suspenda echipele israeliene din fotbal s-au stins după ce s-a raportat că administrația Trump ar interveni pentru a preveni acest lucru. Recent, Infantino l-a lăudat pe Trump pe Instagram, spunând că acesta „merită cu siguranță Premiul Nobel pentru Pace.”

Vizitele frecvente la Casa Albă și gesturile simbolice, precum dăruirea lui Trump a unei replici a trofeului Cupei Mondiale, subliniază legătura lor personală puternică. Observatorii speculează acum că Infantino ar putea propune chiar un „meci al păcii” simbolic între Israel și Palestina.

După semnarea unui document privind viitorul regiunii, președintele Infantino a subliniat semnificația profundă a acestei zile, se arată pe site-ul FIFA.

„Ei bine, când vorbim despre o zi istorică, aceasta a fost și este cu siguranță o zi istorică”, a spus el. „O zi istorică pentru Orientul Mijlociu, o zi istorică pentru lume, o zi istorică pentru pace. Un nou început, așa cum a spus președintele Trump, noi zori pentru întreaga regiune, pentru întreaga lume. Este foarte important pentru FIFA să fie aici pentru a sprijini, a ajuta, a asista, a ne pune la dispoziție pentru a face tot ce putem pentru a ne asigura că acest proces de pace se concretizează și ajunge la cel mai bun rezultat posibil.” Infantino a subliniat, de asemenea, rolul esențial de lider al președintelui Statelor Unite.

„Rolul președintelui Trump a fost absolut fundamental și crucial în acest proces. Fără președintele Trump, nu ar fi existat pace... Președintele Trump a dărâmat bariere, a construit punți, a reunit oamenii și, de fapt, împreună cu Egiptul, împreună cu Qatarul, împreună cu Turcia și alte țări – pe care le-a menționat și el – de la Arabia Saudită, la (Emiratele Arabe Unite), la Indonezia, la Bahrain, la Iordania, toate aceste țări din Orientul Mijlociu care au susținut acest proces.

„Dar, sub conducerea președintelui Trump, acest lucru s-a întâmplat, iar acum putem scrie cu adevărat câteva pagini noi. Pagini de unitate, de pace, într-o regiune care are cu adevărat nevoie de asta”, a spus el.

La reuniune au participat lideri internaționali proeminenți, printre care secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul italian Giorgia Meloni. Au fost prezenți și președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, regele Iordaniei, Abdullah al II-lea, și președintele Autorității Naționale Palestiniene, Mahmoud Abbas.

Președintele FIFA a subliniat rolul important al fotbalului în crearea unei noi speranțe în regiune.

