SUA, acuzate că încearcă să „exporte” MAGA în Marea Britanie. Granturi pentru „educație publică” stârnesc controverse

Ambasada SUA la Londra oferă granturi de până la 500.000 de dolari pentru programe de „educație publică”, o inițiativă care a stârnit acuzații de ingerință în politica internă britanică și temeri că Washingtonul încearcă să promoveze în Marea Britanie teme asociate mișcării MAGA, relatează The Guardian.

Folosind un limbaj pe care mişcarea pro-Trump MAGA a încercat să şi-l însuşească, un anunţ de finanţare identifică ca obiectiv promovarea unei „discuţii naţionale” despre „valorile civilizaţionale comune” care stau la baza relaţiilor dintre SUA şi Marea Britanie. Vor avea prioritate solicitanţii care urmăresc să celebreze „libertatea de exprimare” şi „reglementarea limitată”.

Aceasta vine după ce oficiali importanți ai administraţiei Trump au exprimat critici aspre la adresa autorităţilor britanice şi au repetat dezinformări pe o serie de teme, inclusiv avortul şi reglementarea digitală, alăturându-se mişcărilor de extremă dreaptă europene în atacurile împotriva discursului urii şi a politicilor de imigraţie.

Subvenţiile par să fie separate de alte subvenţii în valoare de 12 milioane de dolari pe care Departamentul de Stat al SUA intenţionează să le aloce unor organizaţii din Marea Britanie fondate de conservatorii proeminenţi Jacob Rees-Mogg şi Toby Young. Aceste subvenţii preconizate, dezvăluite în documente ale guvernului SUA scurse către ziarul The Guardian, fac parte dintr-un pachet de sprijin destinat grupurilor europene privite cu ochi buni de administraţia Trump.

Acuzații de „amestec în democraţia britanică”

Guvernul SUA este acum acuzat de „amestec în democraţia britanică” după ce documentele publicate pe site-ul Ambasadei SUA au invitat organizaţii caritabile, organizaţii non-profit şi alte entităţi să solicite subvenţii în cadrul unui program intitulat „Liberty Under Law: The Shared Anglo-American Tradition” (Libertatea sub imperiul legii: tradiţia comună anglo-americană).

Acesta vizează „programe inovatoare, cu vizibilitate ridicată, de educaţie publică şi implicare civică” care „adâncesc înţelegerea publică a tradiţiei comune anglo-americane a dreptului comun”. Scopul este să marcheze, anul viitor, cea de-a 70-a aniversare a dezvelirii monumentului dedicat Magna Carta la Runnymede de către American Bar Association (ABA).

ABA - care nu este implicată în programul de subvenţii - a intentat un proces administraţiei Trump pentru presupuse acte de intimidare a avocaţilor şi a firmelor de avocatură. Omologii europeni, printre care Law Society şi Bar Association din Marea Britanie, şi-au exprimat sprijinul faţă de avocaţii americani, susţinând că atacurile preşedintelui SUA la adresa firmelor de avocatură prezintă similitudini cu evenimentele din Germania nazistă.

Un anunţ cu privire la finanţare precizează: „Se va acorda prioritate iniţiativelor ambiţioase care leagă principiile fundamentale, precum libertatea de exprimare, dreptul la un proces echitabil, judecata cu juriu, guvernarea limitată, statul de drept, drepturile de proprietate, impozitarea prin consimţământ şi libertatea vieţii civice contemporane”.

Proiectele propuse trebuie să îndeplinească unul sau mai multe dintre obiectivele stabilite, inclusiv necesitatea de a „demonstra un impact măsurabil asupra discursului public, a acoperirii mediatice şi a implicării civice în ceea ce priveşte statul de drept şi normele democratice”.

Lisa Smart, deputată liberal-democrată şi purtătoare de cuvânt a partidului la Cabinet Office, a declarat: „Magna Carta avea ca scop limitarea puterilor tiranilor şi stipula că toată lumea se supune statului de drept, faţă de care Trump a manifestat în repetate rânduri un dispreţ total. Avem o tradiţie mândră de libertate şi libertate de exprimare în această ţară şi nu avem nevoie ca banii MAGA ai lui Trump să se amestece în democraţia noastră”.

Temeri privind „propaganda MAGA”

Există, de asemenea, o profundă nelinişte în rândul funcţionarilor actuali şi al celor care au părăsit recent Departamentul de Stat al SUA. Unul dintre ei a declarat pentru The Guardian: „Deşi nu este neobişnuit să se susţină eforturile de diplomaţie publică menite să pună în valoare relaţia specială dintre SUA şi Marea Britanie, finanţarea specifică a unor teme legate de o viziune îngustă a «America First» este extrem de neobişnuită”.

Aceeaşi persoană a acuzat guvernul SUA că încearcă să „creeze naraţiuni cu originea în Marea Britanie pentru a susţine propaganda MAGA”. Notificarea precizează că finanţarea nu este destinată susţinerii activităţilor politice partizane sau a activităţilor de lobby.

Un purtător de cuvânt al Ambasadei SUA la Londra a declarat că iniţiativa de finanţare vizează consolidarea legăturilor dintre SUA şi Marea Britanie „şi aprofundarea înţelegerii publice a principiilor constituţionale, a statului de drept şi a normelor democratice care stau la baza ambelor naţiuni”.

Răspunzând la acuzaţia lui Smart de „amestec”, acesta a adăugat: „Ambasada este conştientă de astfel de preocupări şi a întrerupt cheltuielile din era Biden destinate diplomaţiei publice pentru proiecte ideologice care creează diviziuni, precum «justiţia climatică», activismul LGBTQ şi iniţiativele de angajare bazate pe rasă - dintre care niciuna, din câte ne amintim, nu a stârnit astfel de plângeri din partea oficialilor”.

Critici și asupra modului în care sunt formulate obiectivele finanțării

Au fost exprimate rezerve şi de către foşti funcţionari veterani ai Departamentului de Stat cu privire la anumite formulări utilizate într-o a doua oportunitate de finanţare oferită pe site-ul Ambasadei SUA în cadrul programului Secţiunii de Diplomaţie Publică, un program anual de subvenţii.

Solicitanţii, inclusiv cei care intenţionează să deruleze „iniţiative educaţionale şi de sensibilizare a publicului”, sunt invitaţi să depună propuneri pentru obiective precum consolidarea prosperităţii SUA şi a rezilienţei economice a Regatului Unit, asigurarea sprijinului Regatului Unit pentru politica SUA, inclusiv „asigurarea sprijinului pentru dreptul Israelului de a se apăra”, precum şi contracararea concurenţei din partea Chinei.

Un fost funcţionar al Departamentului de Stat a declarat: „În trecut, formularea pentru astfel de lucruri ar fi fost mai degrabă «creşterea înţelegerii politicii SUA». Acum se spune foarte deschis mai degrabă «convingerea oamenilor să fie de acord cu politica SUA»”. „Creşterea sprijinului pentru Israel într-o ţară terţă este ciudată. Nu pot spune dacă s-a mai făcut vreodată, dar este ciudat”, a adăugat el.

Editor : M.I.