Ce secrete ascundea Beatrice, femeia care știa toate trucurile marelui Houdini. Pactul pe care l-au făcut înainte ca Harry să moară

Legendarul magician a fost iubirea vieții ei, iar moartea sa a fost un moment devastator pentru Beatrice „Bess” Houdini, cu toate că Harry și-a riscat viața de mii de ori înainte. După ce Harry a murit, Bess l-a așteptat timp de 10 ani, încercând fără succes să îl contacteze pe soțul ei prin toate mijloacele posibile, relatează El Pais.

„Zece ani este destul să aștepți orice bărbat”, a spus Bess pentru revista TIME la scurt timp înainte să moară. Fără îndoială, aceasta este fraza cu care va rămâne în istorie văduva faimosului iluzionist austro-ungar Harry Houdini, un specialist al evadărilor spectaculoase din situații din care pare imposibil de scăpat.

Moartea lui Harry Houdini este în continuare un subiect de dezbatere printre fanii teoriilor conspirației și ai cazurilor misterioase.

Harry Houdini, legat în lanțuri cu mâinile la spate. Foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

Cel mai faimos artist al evadării (cu scuzele de rigoare față de David Copperfield) a murit în 1926, după ce ar fi primit o serie de lovituri puternice în stomac pentru care nu era pregătit.

Harry și Bess, oponenți înverșunați ai falșilor spiritualiști - la fel de populari pe atunci cum sunt și acum - aveau o înțelegere: dacă el va muri înaintea ei, vor încerca să comunice cu ajutorul ședințelor de spiritism.

Pentru a se asigura că intră în contact cu cine trebuie, cei doi au convenit să folosească o parolă: „Rosabelle – răspunde – spune – roagă-te, răspunde – privește – spune – răspunde, răspunde – spune”.

Această serie stranie de cuvinte vine dintr-un cod secret creat de magicieni ca să comunice cu asistenții lor în timpul actelor de mentalism. Fiecare cuvânt sau grup de cuvinte corespunde unei litere. Spre exemplu, cuvântul „răspunde” era litera B, „răspunde-răspunde” era litera V și așa mai departe.

Codul folosit de cuplul Houdini însemna „believe” (crede). Dar Harry nu i-a transmis niciodată vreun mesaj lui Bess din lumea de dincolo.

De-a lungul relației lor, Bess și Harry au rămas foarte apropiați. Cu toate că își risca deseori viața în timpul reprezentațiilor sale, moartea lui Houdini a venit pe nepregătite și a devastat-o pe Bess.

După ce faimosul magician a murit, Bess a început să aibă probleme cu banii, alcoolul și cu miile de șarlatani care îi cereau bani ca să o ajute să comunice cu spiritul lui Harry.

Mulți ani, Bess a păstrat promisiunea pe care i-a făcut-o soțului ei de a organiza ședințe de spiritism, sperând în zadar că Harry va apărea și va spune cuvintele magice pe care le-au stabilit.

Faptul că toate încercările ei au eșuat a condus-o atât de tare în depresie, încât Bess a încercat de două ori să se sinucidă. După 10 ani în care a făcut tot posibilul să ia legătura cu Harry, Bess a organizat „Ședința Finală” pe terasa Hotelului Knickerbocker din Hollywood în noaptea de Halloween.

Pozele de la ultimul eveniment în care Bess a încercat să cheme spiritul lui Harry sunt cu adevărat înspăimântătoare și spectaculoase. La finalul ultimei sesiuni, Bess a încheiat cu un mesaj plin de teatralitate.

Houdini nu a venit. Ultima mea speranță s-a dus. Nu cred că Houdini mai poate veni la mine sau la oricine altcineva. După ce am urmat cu fidelitate pactul de 10 ani cu Houdini, după ce am folosit toate tipurile de spiritualiști și ședințe, este acum credința mea personală și convinsă că comunicarea spirituală sub orice formă este imposibilă. Nu cred că fantomele sau spiritele există. Altarul Houdini a stat aprins 10 ani. Acum, cu mult respect, sting lumina. S-a terminat. Noapte bună, Harry.