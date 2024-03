„Realegerea” lui Vladimir Putin în alegerile trucate de săptămâna trecută nu pare să fie ceva care să-i intereseze prea mult pe moscoviți - în interviuri stradale luate de publicația The Moscow Times unii dintre ruși par resemnați, indiferenți și apatici în ce privește „victoria” dictatorului, în timp ce alții îl laudă mai mult sau mai puțin entuziasmați. Unii dintre moscoviții intervievați sunt siguri că alegerile au fost falsificate și au chiar curajul să o spună, în timp ce alții văd în Putin singura opțiune.

-Ce credeți despre rezultatul alegerilor prezidențiale?

-A fost grozav. A câștigat Putin. Ura.

---

-Cred că au fost modificate grosolan.

-Cât credeți că a luat Putin de fapt?

-Nu știu. Poate că în jur de 60%.

-Ați votat?

-Am votat, desigur, pentru candidatul Davankov. Pentru că e cel mai tânăr și pentru că a condus o campanie pentru pace.

-Nu cred că se va întâmpla nimic bun mai departe

---

-Sunt dezamăgită.

-De ce, la ce te așteptai?

-Nu credeam că va fi o diferență atât de mare între Putin și ceilalți candidați.

-Din păcate nu putem să spunem că alegerile s-au ținut corect și fără fraudă.

-De ce?

-Pentru că votul online și votul electronic sunt ambele instrumente subdezvoltate și oferă oportunități pentru tot felul de fraude.

-Nu cred că se va schimba nimic important. Linia politică actuală se va consolida.

-Cred că o schimbare de conducere e necesară de multă vreme. Partidul de la putere pe care-l avem astăzi nu mai respectă nevoile societății. Am votat pentru Davankov.

---

-Ne vom întoarce un pic în vremurile sovietice. Gata cu capitalismul ăsta... Putin încă are toată puterea.

-De asta l-ați votat pe Putin?

-Cine a zis că am votat cu el, am votat pentru guvern. Toate semnele ne arată că ne întoarcem în perioada sovietică. Eu susțin comunismul cu o economie de piață, ca-n China. Vreau să fie și la noi la fel

---

-Sunt foarte mulțumită. L-am votat pe Putin și doar pe el.

---

-Crezi că rezultatele sunt veridice?

-Nu, nu 87% pentru Putin. Poate între 60% și 70%.

-Ai votat?

-Nu, nu am apucat.

---

-Până nu se termină operațiunea militară specială, e deplasat să schimbi președintele. Pentru că atât de multe lucruri s-au întâmplat. Un alt președinte nu ar încheia războiul în favoarea noastră.

---

-L-am votat pe Vladimir Vladimirovici (Putin – n. red.). Din cauza a ceea ce se întâmplă în Rusia în prezent și în general din cauza presiunilor din Occident. E cea mai rațională alegere.

-Ce se întâmplă în Rusia?

-E greu de spus.

---

-Totul e grozav. Nu există surprize.

-Ai votat?

-Desigur.

-Pentru cine?

-Pentru Putin.

-Ce crezi că se va schimba după alegeri?

-Vom avea o nouă mobilizare. Eu am scutire.

-Susții mobilizarea?

-Da.

---

-L-am votat pe Vladimir Vladimirovici (Putin – n. red.), bineînțeles. E preferatul meu.

-De ce?

-E grozav. Știe să conducă o țară!

-Mai bine diavolul pe care îl cunoști, decât cel pe care nu-l cunoști. Pe Putin îl cunoști, nu ne dezamăgește. Dar să votăm pe cineva nou? Cine știe ce s-ar întâmpla.

-Nu ne-a dezamăgit niciodată?

-Niciodată. Contăm pe el.

---

-Orice nebun știe că mobilizarea ne va afecta negativ economia. O economie proastă face ca operațiunile militare să fie imposibile și declanșează nevoi pe linia frontului. Dar dacă va veni, voi merge să lupt.

---

-Am votat pentru cine trebuie.

-Adică pentru cine?

-Persoana care e bună pentru mine. L-am votat pe Putin.

-De ce Putin.

-Am crescut cu el, e singurul pe care-l cunosc.

Nu cred că se va schimba nimic, lucrurile vor rămâne stabile în principiu. Da, opoziția va mai protesta, vor fi sancțiuni. Politicienii străini vor spune că alegerile prezidențiale au fost incorecte, dar nu cred că se va schimba nimic serios. Lucrurile vor rămâne la fel, iar operațiunea militară specială va continua. Când se va termina, drepturile noastre civile se vor îmbunătăți.

Editor : Adrian Dumitru