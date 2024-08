Ce spune generalul Ben Hodges despre scopul ofensivei Ucrainei în Kursk și răspunsul Rusiei. „Putin a eșuat”

Generalul american în rezervă Ben Hodges, fost comandant al trupelor SUA în Europa, a vorbit într-un interviu pentru publicația ucraineană The Kyiv Independent despre „contraofensiva” Kievului în regiunea rusă Kursk, despre posibilele obiective ale Ucrainei, dar și despre răspunsul Rusiei la această mișcare strategică. Ben Hodges afirmă că Vladimir Putin „a eșuat” în a apăra Rusia și a prezentat o perspectivă mai largă a acțiunilor Ucrainei, care se desfășoară acum pe mai multe fronturi.

The Kyiv Independent: Ne aflăm într-un moment unic în acest război cu incursiunea ucraineană neașteptată în Rusia. Ce părere aveți despre această operațiune?

Ben Hodges: În primul rând, încă o dată, noi toți cei din Occident - și Rusia - am subestimat Ucraina. Capacitatea sa de a aduna o forță atât de capabilă și de a o face într-un mod care i-a luat prin surprindere pe ruși.

A doua concluzie este că nu știm și nu ar trebui să știm scopul oficial al acestei „contraofensive”. Guvernul de la Kiev și Statul Major General au făcut o treabă bună în protejarea informațiilor. Ei nu fac publicitate obiectivelor.

Eu o numesc „contraofensivă” mai mult decât incursiune. Scopul este de a crea un cap de pod pe partea rusă a frontierei care să conteste acea zonă, pe care rușii ar putea să o folosească pentru a lansa drone sau alte atacuri împotriva civililor ucraineni sau pentru a-și consolida forțele.

A treia concluzie pentru mine este răspunsul Rusiei. Au fost incompetenți, lenți, confuzi. Din fericire, au fost surprinși, dar încă mai au probleme de comandă și control.

Cine este la conducere? Este FSB (Serviciul Federal de Securitate)? Statul Major rus? Este Rosgvardiya (Garda Națională a Rusiei), forțele de frontieră? Acest tip de confuzie și ura dintre diferitele părți ale forțelor de securitate ruse au contribuit la reacția lor lentă și inegală.

The Kyiv Independent: Credeți că Ucraina intenționează să mențină pozițiile?

Ben Hodges: Nu cunoaștem obiectivul final. Durata va depinde de obiectiv.

Este de a le menține (teritoriile ocupate) pe termen nelimitat, ceea ce înseamnă că Ucraina va trebui să continue să pună în aplicare forțe, să construiască apărarea pentru a proteja frontierele și să obțină suficientă muniție? Pentru că, în cele din urmă, rușii își vor reveni și vor începe să exercite din ce în ce mai multă presiune prin diferite tipuri de lovituri.

Cred că această „contraofensivă” în direcția Kursk este doar o parte dintr-o operațiune mai amplă, menită să schimbe ritmul, să schimbe narațiunea unui fel de inevitabilitate rusă.

„Putin a eșuat”

The Kyiv Independent: Toate cele trei poduri peste râul Seim, în regiunea Kursk, au fost distruse, tăind posibile căi de retragere pentru unele trupe ruse. Vor fi acestea încercuite? Ucraina își va concentra apărarea pe râu?

Ben Hodges: Mi-aș imagina că au făcut acest lucru și că au folosit resurse pentru a distruge acele poduri pentru a obține fie izolarea forțelor ruse, fie pentru a preveni întăriri sau logistică suplimentară. Acesta ar fi un pas important, eficient, dacă aceasta este intenția.

The Kyiv Independent: Presa rusă minimalizează incursiunea ucraineană. De ce? Ce ne spune asta despre armata rusă și despre puterea președintelui Putin?

Ben Hodges: Pentru că este o catastrofă pentru Kremlin să fie luat prin surprindere astfel.

Nu se potrivește cu povestea pe care au susținut-o. Și cred că au numit-o „o operațiune teroristă ucraineană” și au însărcinat FSB cu răspunsul pentru a se potrivi cu această poveste.

Cred că o parte din surpriză a fost provocată de faptul că statul major (rus) nu credea ceea ce vedea. Și din cauza acestei infrastructuri de comandă confuze și concurente, în care FSB și Forțele Armate Ruse se urăsc reciproc. Rosgvardiya este destul de independentă. Există, probabil, cantități incredibile de corupție în rândul forțelor de frontieră. Toate acestea sunt expuse acum.

Președintele Putin a vorbit mereu despre faptul că el este singurul care poate proteja Rusia. Și a eșuat.

„În șase luni, Rusia s-a deplasat doar 60 de kilometri”

The Kyiv Independent: Ce credeți că a ajutat Ucraina să obțină ceea ce a obținut până acum în Kursk?

Ben Hodges: Trei lucruri. Numărul unu - un nivel de secret foarte profesionist. Ceea ce noi numim „securitate operațională” - unde nu împărtășești informații cu oameni care nu trebuie să știe.

Numărul doi - cred că au văzut că există un loc unde puteau ataca, unde apărarea din partea rusă urma să fie foarte slabă.

Și în al treilea rând - mi se pare că Ucraina a dezvoltat, de asemenea, capacități care contracarează cumva dronele rusești. Ucraina este fie capabilă să le degradeze (pe acestea), fie să ascundă ceva, deși dronele de supraveghere rusești ar fi trebuit să fie capabile să vadă o astfel de acumulare de forțe.

The Kyiv Independent: Rusia continuă progresele mici, dar constante pe frontul estic din Ucraina, în regiunile Donețk și Harkov. Se apropie de orașul de joncțiune Pokrovsk, o linie de aprovizionare critică. Ce părere aveți despre decizia Ucrainei de a trimite trupe să lupte în Rusia în loc să consolideze apărarea în est?

Ben Hodges: Peste tot în media occidentală se spune: „Doamne, Pokrovsk!” și „Rușii avansează”.

Păstrez o hartă a Ucrainei cu mine tot timpul. Și mă uitam ieri la ea, încercând să măsor distanța de la Avdiivka la Pokrovsk - este doar de aproximativ 60 de kilometri. Deci, în șase luni, Rusia s-a deplasat doar 60 de kilometri, pierzând mii de soldați în fiecare săptămână.

Este îngrozitor să fii forțele ucrainene acolo, încercând să aperi Pokrovsk, mai ales când știi că muniția și alte lucruri sunt direcționate către această contraofensivă în direcția Kursk. Dar mi se pare că Statul Major General și-a asumat un risc calculat, ceea ce este foarte adecvat și normal în război.

Senzația mea este că Statul Major ucrainean este mai puțin îngrijorat de ceea ce face Rusia în est. Acest atac în direcția Kursk va avea în cele din urmă un efect semnificativ.

Este prea devreme pentru a spune dacă forțele care atacă în est vor fi sau nu retrase pentru a merge la Kursk. Am vorbit ieri cu o persoană cu cunoștințe în domeniu, care mi-a spus că se pare că unele forțe ruse din zona Zaporojie au fost deviate. Acestea vor trebui să se deplaseze sute de kilometri pentru a încerca să se întărească odată ce vor începe să se deplaseze.

Și, bineînțeles, pentru că Statul Major rus urăște FSB, nu se grăbesc să devieze forțele din est pentru a ajuta FSB în Kursk.

Cine deține Crimeea controlează Marea Neagră

The Kyiv Independent: Și cum se pare că trupele ruse se află acum la aproximativ 10 kilometri de Pokrovsk, cum credeți că va evolua situația acolo?

Ben Hodges: Dacă sunt 10 kilometri, atunci probabil că sunt încă 10.000 de soldați ruși morți.

Desigur, Ucraina nu are suficientă muniție și să ne fie rușine că nu am livrat tot ce era necesar cât mai repede posibil. Și cred că nu există nicio scuză pentru asta. Acesta a fost un eșec în Occident, din partea propriului meu guvern. Sunt mândru de ceea ce au făcut SUA, dar am eșuat în cea mai importantă sarcină, de a ne angaja să ajutăm Ucraina să câștige. Între SUA, Germania, Regatul Unit, Franța și alți aliați, nu reușim să acționăm cu urgența necesară pentru a ajuta Ucraina să câștige.

The Kyiv Independent: De ce credeți că Ucraina este atât de concentrată asupra Crimeei, continuând să lovească obiective militare acolo?

Ben Hodges: Ceea ce se întâmplă în direcția Kursk face parte dintr-o operațiune pe mai multe paliere: aerian, terestru, maritim, cibernetic, drone, informații.

Sabotajul forțelor speciale, atacarea Rusiei, a aerodromurilor, a apărării aeriene și a flotei din Marea Neagră, care aproape că a devenit irelevantă, urmărirea infrastructurii rusești de petrol și gaze, urmărirea infrastructurii rusești de transport. Toate acestea fac parte dintr-o campanie de expulzare a Rusiei de pe teritoriul ucrainean.

Cred că Crimeea este cel mai important teritoriu. Este ceea ce și-a dorit Rusia. Pentru că Crimeea oferă celui care o deține capacitatea de a controla Marea Neagră, fie din punct de vedere economic, fie militar. Deși mă îndoiesc că rușilor le pasă foarte mult de Lugansk, le pasă cu siguranță de Crimeea.

Ucraina a procedat în mod corect, foarte metodic, izolând Crimeea prin distrugerea căilor de acces către aceasta, prin distrugerea feriboturilor. Într-o zi, când vor fi pregătiți, vor distruge marele pod Kerci și vor tăia calea ferată construită de ruși care coboară de-a lungul Mării Azov. Aceasta ar fi izolarea. Apoi Ucraina va prelua Crimeea când va fi timpul.

Slăbiciunea Ucrainei: Ucraina este că baza de recrutare

The Kyiv Independent: Cum ați evalua resursele atât ale Ucrainei, cât și ale Rusiei pentru a continua lupta? Se va schimba ceva semnificativ în 2025?

Ben Hodges: În primul rând, să vorbim despre Rusia. Sancțiunile au fost eficiente, dar nu atât de eficiente pe cât ar trebui să fie, deoarece există încă prea multe lacune. Rusia este încă capabilă să exporte petrol, folosind așa-numita sa „flotă fantomă”, și să vândă acest petrol Indiei și Chinei. Chiar dacă este sub prețul pieței, tot generează venituri pentru ca Kremlinul să își continue efortul de război.

De asemenea, se pare că au mari probleme cu oamenii. Au pierdut atât de mulți oameni pe front, plus probabil un milion de tineri de vârstă militară care au părăsit țara în ultimii ani. Și, la un moment dat, vor trebui să mobilizeze tinerii care locuiesc în regiunea Moscovei și în Sankt Petersburg. Cred că au evitat acest lucru până acum pentru că va fi foarte, foarte incomod din punct de vedere politic și nepopular. Cred că sunt aproape de a fi nevoiți să facă asta.

Pe partea ucraineană - din fericire, forțele aeriene ruse au fost atât de incompetente, iar apărarea aeriană ucraineană a fost atât de competentă, încât rușii nu au fost în măsură să oprească echipamentele și munițiile care vin din Polonia în Ucraina. Cred că acest lucru va continua. Mi se pare că Ucraina își reconstruiește propria industrie de apărare, chiar și în timp ce se află în război în interiorul țării. O mulțime de companii occidentale contribuie și ele la acest lucru.

Cea mai mare îngrijorare a mea pentru Ucraina este că baza de recrutare și formare nu este ceea ce ar trebui să fie.

Ucraina are destui oameni. Există probabil două milioane de femei și bărbați de vârstă militară care ar putea servi. Dar guvernul nu a făcut încă o treabă suficient de bună cu recrutarea și formarea.

„Tancurile rusești sunt la fel de bătrâne ca mine”

The Kyiv Independent: Dacă Putin decide să înceapă recrutarea la scară largă în Rusia, credeți că se va schimba cumva situația și dorința rușilor de a susține războiul?

Ben Hodges: Ei bine, cred că atunci când vor începe să aibă loc înmormântări în Moscova și Sankt Petersburg, atunci ați putea vedea o schimbare de dispoziție.

The Kyiv Independent: Privind la situația de pe linia frontului, nu pare încă că Rusia își epuizează stocurile de arme sovietice, dar unii analiști spun că acest lucru s-ar putea întâmpla anul viitor. Vedeți vreun semn în acest sens? Și cum va afecta asta decizia Rusiei de a dori să prelungească războiul?

Ben Hodges: Am urmărit, ca toată lumea, cum tancurile care sunt la fel de bătrâne ca mine sunt scoase din depozit, vopsite, recondiționate și trimise pe front. Deci cred că Rusia mai are probabil mii de vehicule blindate de diferite tipuri.

Dar ceea ce face ca un vehicul blindat să fie eficient nu este doar obiectul, ci și echipajul din interior. Sunt aceștia instruiți corespunzător? Au cele mai bune sisteme de control al focului, vizoare, dispozitive de vedere pe timp de noapte, capacitatea de a ataca ținte și de a le lovi de la distanță? Nu cred că tancurile din anii '50 și '60 au neapărat aceste caracteristici sau că Rusia poate adăuga aceste capacități la toate tancurile sale.

Faptul că sunt nevoiți să importe muniție din Coreea de Nord îmi spune ceva. Faptul că depind de piese din China pentru sistemele cu rază lungă de acțiune este, de asemenea, revelator.

Editor : Bogdan Păcurar