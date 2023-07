Cercetătorul care a șocat lumea modificând genetic 3 copii vine cu o nouă propunere controversată.„Totul este, pe scurt, o nebunie”

He Jiankui, controversatul om de știință chinez care a stârnit indignare în 2018, când a dezvăluit că a creat primii copii modificați genetic, vine cu o nouă propunere pentru modificarea embrionilor umani despre care susține că ar putea ajuta „populația în vârstă”, relatează CNN.

He, care în 2019 a fost condamnat la trei ani de închisoare în China pentru „practici medicale ilegale”, a reapărut anul trecut și a surprins comunitatea științifică globală când a anunțat pe rețelele sociale că-și deschide un laborator de cercetare la Beijing.

De atunci, actualizările cercetărilor sale, postate pe contul său de Twitter, s-au concentrat pe planuri pentru dezvoltarea terapiei genice pentru bolile rare.

Dar acum a creat o nouă controversă, printr-o propunere de cercetare despre care experții spun că amintește de munca sa anterioară, considerată lipsită de etică și periculoasă. Noua tehnică ar putea avea un impact asupra ADN-ului uman de-a lungul mai multor generații.

Într-un document succint, de o pagină, He a propus cercetări care ar implica modificarea genetică a embrionilor de șoarece și apoi a ovulelor fertilizate umane pentru a testa dacă o mutație „conferă protecție împotriva bolii Alzheimer”.

„Îmbătrânirea populației este de o importanță majoră, atât ca problemă socioeconomică, cât și ca presiune asupra sistemului medical... În prezent, nu există niciun medicament eficient pentru boala Alzheimer”, a scris el, într-o aparentă aluzie la problema demografică a Chinei, care se confruntă cu creșterea proporției de vârstnici.

Spre deosebire de experimentul care i-a adus 3 ani de închisoare, acest potențial experiment implică un fel de ovul fertilizat anormal, considerat în general nepotrivit pentru a fi implantat unei femei.

Niciun embrion uman nu ar fi implantat pentru o sarcină care să fie dusă la termen și ar fi necesare „aprobare guvernamentală și autorizare etică” înainte de experimentare, arată cercetătorul în propunerea sa.

Experții externi spun că propunerea lui He nu este solidă din punct de vedere științific.

Autoritățile din China au înăsprit regulile și standardele etice care afectează editarea genelor umane în urma dezvăluirilor despre cercetările sale anterioare. De asemenea, i-au interzis să se angajeze în activități legate de reproducere asistată și au pus limite în munca sa cu resurse genetice umane, potrivit presei de stat.

Dar lansarea unei noi propuneri care implică editarea genetică a embrionilor îi îngrijorează pe oamenii de știință și experții în etică medicală.

„Totul este, pe scurt, o nebunie”, a spus Peter Dröge, profesor asociat la Universitatea Tehnologică Nanyang din Singapore, care se concentrează pe genetica moleculară și biochimică.

Pe lângă considerente etice, modificarea genetică a unui embrion pentru a aborda o boală complexă care afectează oamenii spre sfârșitul vieții și nu are o cauză genetică clară și unică este „foarte discutabilă”, a spus el.

„Practic, el vrea să modifice genetic specia umană, astfel încât să nu facă Alzheime. Sunt foarte surprins că apare din nou cu asta”, a adăugat Dröge.

Joy Zhang, director fondator al Centrului pentru Știință Globală de la Universitatea Kent din Marea Britanie, a spus că propunerea pare să fie „mai mult o operațiune publicitară decât o agendă de cercetare fundamentată”.

„Cu toate acestea, trebuie să privim aceste afirmații publice cu prudență, deoarece totuși ar putea îndruma în mod greșit pacienții și familiile acestora și ar păta nu doar reputația științei din China, ci și efortul global de cercetare în acest domeniu”, a spus ea.

Ca răspuns la întrebările de la CNN, He a spus că „acum colectează feedback de la oameni de știință și bioeticieni” și că nu are un termen pentru acest studiu.

„Nu voi face niciun experiment până când nu voi obține autorizația guvernamentală și, de asemenea, voi obține aprobarea unui comitet internațional de etică cu bioeticieni din SUA și Europa”, a adăugat el.

He Jiankui a șocat lumea științifică în 2018, când a anunțat că a editat genele a două fete gemene, Lulu și Nana, înainte de naștere. Apoi s-a alflat că a existat și un al treilea copil modificat genetic. Ulterior, a fost demis de universitatea din Shenzhen, a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare și a fost condamnat de alți cercetători pentru că a continuat procedura riscantă, controversată din punct de vedere etic și nejustificată din punct de vedere medical, cu acordul obținut inadecvat al familiilor implicate.

După eliberare, He a spus că s-a grăbit cu procedura, dar nu a exprimat regrete și nu a prezentat scuze.

„M-am gândit de mult timp la ceea ce am făcut în trecut. Pentru a rezuma într-o singură propoziție: am făcut-o prea repede”, a spus He.

