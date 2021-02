China a blocat declarația ONU de condamnare a loviturii de stat din Myanmar

China a blocat, marți, o declarație comună a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU) de a condamna lovitura de stat din Myanmar, scrie BBC. Aung San Suu Kyi, șefa partidului Liga Națională pentru Democrație (LND), aflat la guvernare în Myanmar, a fost arestată de armată împreună cu alți oficiali ai acestui partid iar întreaga autoritate aparține acum armatei, care a declarat stare de urgență pe o perioadă de un an. Lovitura de stat are loc într-o țară care s-a aflat sub o dictatură militară tiranică vreme de 49 de ani.

După ce liderul de facto Aung San Suu Kyi şi alţi politicieni au fost reţinuţi la primele ore ale zilei de luni, liderii loviturii de stat au format un consiliu suprem care conduce țara.

Cu toate acestea, în cel mai mare oraș din țară, Yangon, au fost înregistrate numeroase cazuri de nesupunere civilă și rezistență față de această acțiune. Pe străzile orașului au fost auzite, în semn de protest, claxoane şi mai mulţi oameni, aflați la ferestre, şi-au exprimat nemulţumirea bătând în vase de gătit.

China a blocat declarația ONU de condamnare a loviturii de stat

Consiliul de Securitate al ONU s-a întâlnit marţi, însă nu a reuşit să ajungă la un acord privind o declaraţie comună, după ce China, membru permanent cu drept de veto, a spus că nu o susţine.

Înainte de discuţii, trimisul special ONU pentru Myanmar, Christine Schraner, a condamnat ferm preluarea puterii de către armata care a refuzat să accepte rezultatul alegerilor generale care au avut loc în noiembrie.

Potrivit BBC, oficialul ONU a susținut că este clar faptul că „rezultatul alegerilor a reprezentat o victorie zdorbitoare” pentru partidul lui Aung San Suu Kyi.

Prin blocarea declarației de condamnare a loviturii de stat, China își exprimă în mod tacit sprijinul față de acțiunile armatei din ultimele zile, a declarat Elliott Prasse-Freeman, expert de la Universitatea din Singapore.

Deși consideră că o declarație a ONU nu ar fi făcut o diferență imediată, aceasta ar servi în continuare ca „un prim pas pentru răspuns internaţional comun”.

Unde se află Aung San Suu Kyi?

Aung San Suu Kyi, care conducea guvernul înlăturat de la putere, nu a mai fost văzută de luni dimineaţă, de când a fost reținută. Alte zeci de persoane au rămas, de asemenea, în arest, inclusiv avocatul ei personal dar și preşedintele Win Myint.

Un apel pentru eliberarea ei a fost făcut şi de Liga Naţională pentru Democraţie, partid pe care îl conduce şi care a obţinut peste 80% din voturi în alegeri.

Totodată, Uniunea Europeană, Statele Unite, Australia și Marea Britanie au condamnat lovitura de stat şi au cerut eliberarea imediată a celor reţinuţi.

