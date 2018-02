Condamnare grea pentru cântăreața care a spus că apa din fluviul Nil nu e bună de băut

Sherine Abdel Wahab, cântăreaţa egipteană de muzică pop care a fost trimisă în judecată pentru că a făcut o afirmaţie nefavorabilă în legătură cu fluviul Nil, a fost condamnată, marţi, la şase luni de închisoare, scrie AFP.com, citat de News.ro.

O instanţă din Cairo a condamnat-o pe artistă pentru că aceasta a răspândit „informaţii false”. Cântăreaţa va rămâne în libertate pe cauţiune până la încheierea unui recurs.

Sherine Abdel Wahab, cunoscută cu numele de scenă Sherine, a fost trimisă în judecată anul trecut, după ce a făcut o afirmaţie despre fluviul Nil, în timpul unui concert pe care l-a susţinut în Emiratele Arabe Unite. Ea ar fi sugerat că dacă este consumată, apa din Nil poate duce la îmbolnăvire, potrivit surselor judiciare.

Acest anunţ a fost făcut în noiembrie după ce Sindicatul Muzicienilor din Egipt a transmis că îi va interzice cântăreţei să susţină concerte în ţară.

Mai mulţi utilizatori ai reţelelor de socializare au distribuit un videoclip în care un fan este suprins în timp ce îi cere artistei să cânte melodia ei, „Have you drunk from the Nile" (Ai băut din Nil?, n.r.). „O să te îmbolnăveşti de bilharziază”, a răspuns ea, referindu-se la parazitul aflat în apă pentru combaterea căruia Egiptul se luptă de mai multe decenii.

„Bea apă Evian, este mai bine”, a glumit ea, referindu-se la un brand de apă îmbuteliată.

Potrivit Sindicatului Muzicienilor, comentariile artistei reprezintă „o ridiculizare nejustificată la adresa dragului nostru Egipt”.

Ulterior, Abdel Wahab a publicat un mesaj pe platforma de socializare Facebook în care a precizat că acel concert a avut loc în urmă cu mai mult de un an.

„Nu îmi amintesc că am spus acest lucru, pentru că, desigur, nu l-aş fi spus serios. Această afirmaţie nu îmi reflectă sentimentele pentru ţara mea. Îmi pare rău”, a scris artista.

Cântăreaţa, în vârstă de 37 de ani, s-a aflat în topurile muzicale din Egipt înainte de a îşi anunţa retragerea din muzică, anul trecut. Însă, ulterior, artista s-a răzgândit cu privire la această decizie. Artista a fost membru al juriului la versiunea arabă a show-ului „The Voice” („Vocea”, n.r.).