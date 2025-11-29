Condamnat la 45 de ani de închisoare pentru trafic de droguri, un fost președinte al Hondurasului va fi grațiat de Donald Trump

Donald Trump a anunțat că îl va grația pe fostul președinte al Hondurasului, Juan Orlando Hernandez, condamnat anul trecut la 45 de ani de închisoare în Statele Unite pentru trafic de droguri. Anunțul făcut de președintele SUA a venit cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale din Honduras.

„Voi acorda o graţiere totală şi absolută fostului preşedinte Juan Orlando Hernandez, care, potrivit multor persoane pe care le respect enorm, a fost tratat într-un mod foarte dur şi nedrept”, a scris preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.

Donald Trump, care se implică adesea în viața politică a altor țări, a îndemnat în această săptămână la votarea candidatului de dreapta Nasry Asfura, din partidul conservator al lui Orlando Hernandez. Președintele american a punctat că „dacă acesta nu va câștiga, Statele Unite nu vor arunca niște bani utili”, potrivit News.ro.

Partidul Naţional al lui Asfura a stabilit o strânsă colaborare cu Washingtonul sub conducerea lui Hernandez, care a guvernat între 2014 şi 2022 şi a fost arestat la scurt timp după ce a plecat din funcţie.

Fostul președinte al Honduras a fost găsit vinovat de un juriu din Manhattan, anul trecut, pentru că a acceptat mită în valoare de milioane de dolari pentru a proteja transporturile de cocaină destinate Statelor Unite, aparţinând traficanţilor pe care cândva declarase public că luptă împotriva lor. Acesta a fost condamnat în iunie 2024 și a declarat la acea vreme că a fost condamnat pe nedrept.

Hondurienii sunt chemaţi la urne duminică pentru a vota într-un scrutin care rămâne cu rezultat incert, sondajele arătând că Asfura, fost primar al capitalei Tegucigalpa, este practic la egalitate cu fostul ministru al apărării Rixi Moncada, din partidul de stânga LIBRE, aflat la putere, şi cu prezentatorul de televiziune Salvador Nasralla, din Partidul Liberal, de centru.

Țara din America Centrală este condusă din 2021 de preşedinta Xiomara Castro, care a stabilit relaţii strânse cu Cuba şi Venezuela, două ţări aflate într-o criză economică şi a drepturilor omului profundă, ale căror guverne sunt considerate dictaturi de administraţia Trump şi au fost criticate în repetate rânduri.

