Live TV

Condamnat la 45 de ani de închisoare pentru trafic de droguri, un fost președinte al Hondurasului va fi grațiat de Donald Trump

Data publicării:
trump

Donald Trump a anunțat că îl va grația pe fostul președinte al Hondurasului, Juan Orlando Hernandez, condamnat anul trecut la 45 de ani de închisoare în Statele Unite pentru trafic de droguri. Anunțul făcut de președintele SUA a venit cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale din Honduras.

„Voi acorda o graţiere totală şi absolută fostului preşedinte Juan Orlando Hernandez, care, potrivit multor persoane pe care le respect enorm, a fost tratat într-un mod foarte dur şi nedrept”, a scris preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.

Donald Trump, care se implică adesea în viața politică a altor țări, a îndemnat în această săptămână la votarea candidatului de dreapta Nasry Asfura, din partidul conservator al lui Orlando Hernandez. Președintele american a punctat că „dacă acesta nu va câștiga, Statele Unite nu vor arunca niște bani utili”, potrivit News.ro.

Partidul Naţional al lui Asfura a stabilit o strânsă colaborare cu Washingtonul sub conducerea lui Hernandez, care a guvernat între 2014 şi 2022 şi a fost arestat la scurt timp după ce a plecat din funcţie.

Fostul președinte al Honduras a fost găsit vinovat de un juriu din Manhattan, anul trecut, pentru că a acceptat mită în valoare de milioane de dolari pentru a proteja transporturile de cocaină destinate Statelor Unite, aparţinând traficanţilor pe care cândva declarase public că luptă împotriva lor. Acesta a fost condamnat în iunie 2024 și a declarat la acea vreme că a fost condamnat pe nedrept.

Hondurienii sunt chemaţi la urne duminică pentru a vota într-un scrutin care rămâne cu rezultat incert, sondajele arătând că Asfura, fost primar al capitalei Tegucigalpa, este practic la egalitate cu fostul ministru al apărării Rixi Moncada, din partidul de stânga LIBRE, aflat la putere, şi cu prezentatorul de televiziune Salvador Nasralla, din Partidul Liberal, de centru.

Țara din America Centrală este condusă din 2021 de preşedinta Xiomara Castro, care a stabilit relaţii strânse cu Cuba şi Venezuela, două ţări aflate într-o criză economică şi a drepturilor omului profundă, ale căror guverne sunt considerate dictaturi de administraţia Trump şi au fost criticate în repetate rânduri.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Consulate General of Poland in St. Petersburg officially closed
1
Rusia închide ultimul consulat al Poloniei, după ce ucraineni aflați în slujba FSB au...
BUCURESTI - CONFERINTA - COOPERAREA IN INDUSTRIA APARARII - RO -
2
Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a publicat diploma de...
femeie cu o cana in mana la un targ de craciun
3
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorologii au emis prognoza pentru luna decembrie
gen ben hodges at a conference
4
Ce răspunde generalul american Ben Hodges la întrebarea: „Mai sunt Statele Unite un...
FED INVITAT ILIE BOLOJAN 21 271125_05872
5
Ilie Bolojan, la Digi24: premierul reacționează după avizul CSM și îi dă replică lui...
A ”pierdut” 25.000.000€! Circulă cu metrolul prin București și a spus de ce n-a renunțat la clubul de fotbal
Digi Sport
A ”pierdut” 25.000.000€! Circulă cu metrolul prin București și a spus de ce n-a renunțat la clubul de fotbal
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump și Nicolas Maduro
Donald Trump și Nicolas Maduro au vorbit la telefon. Când a avut loc discuția dintre cei doi lideri
joe biden si donald trump la casa alba
Ce motiv a găsit Donald Trump să anuleze 92% din ordinele executive semnate de Joe Biden. Anunțul făcut de președintele SUA
G7 Foreign Ministers, Niagara-on-the-Lake, Canada - 12 Nov 2025
Marco Rubio intenționează să spună „pas” reuniunii NATO. Cine ar urma să reprezinte Washingtonul (surse Reuters)
Vladimir Putin și Donald Trump.
Donald Trump va recunoaște anexarea teritoriilor ucrainene de către Putin: „Nu le pasă ce cred europenii” (The Telegraph)
harta pe care se văd în prim plan românia, moldova și ucraina
„România, piatra de temelie în reconstrucția Ucrainei”. Șeful Asociației Armatei SUA: Conducerea română trebuie să meargă la Trump
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
O miză mai mare decât capitularea Ucrainei. Cristian Diaconescu...
parada militara de 1 decembrie
Imagini de la repetiţiile generale pentru parada de Ziua Naţională...
bombing of Gaza on 4 October 2025
Alertă în Republica Moldova. Două drone au încălcat spațiul aerian al...
dosare cu documente
România, nota 3 la digitalizare în UE. Primăriile alocă sume uriașe...
Ultimele știri
Viktor Orban consideră inevitabile concesiile teritoriale în fața Rusiei. Ce rol vede pentru Ucraina postbelică 
Leziuni cerebrale, orbire și moarte: metanolul din băuturile alcoolice provoacă victime la nivel global. „A devenit o normalitate”
Peste 15.000 de oameni la canonizarea lui Arsenie Boca: 24 de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale. Recomandările ISU
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Saturn a ieșit în sfârșit din retrograd. Patru zodii își încheie odată pentru totdeauna ciclurile karmice
Cancan
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Fanatik.ro
Prietenul lui Mircea Lucescu, cu o avere de 8 miliarde de dolari, achiziționează o companie importantă din...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Orașul istoric din România unde a apărut cel mai spectaculos obiectiv turistic în onoarea lui David Popovici...
Adevărul
„Apărarea, la mâna aranjamentelor politice” - De ce e compromisă România, potrivit unui expert în securitate
Playtech
Cum aerisești corect locuința pe timp de iarnă fără să pierzi căldură și fără să apară mucegaiul
Digi FM
Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro. Tânăra spunea că mama ei și Mr...
Digi Sport
Avere uriașă pentru Emma Răducanu, la 23 de ani
Pro FM
Loredana Groza, într-o rochie scurtă, cu un decolteu adânc. Fanii, extrem de duri: „Pozele nu au nicio...
Film Now
Câți bani au primit actorii din Stranger Things? Millie Bobby Brown domină detașat topul salariilor
Adevarul
Mărturia virală a unei educatoare despre lipsa iubirii în familiile înstărite: „În ultima zi am plâns în...
Newsweek
Doar 39 lei în plus la pensie pentru un pensionar care a depus adeverințe că a lucrat în condiții deosebite
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Macaulay Culkin încă are cicatricea lăsată de mușcătura lui Joe Pesci din „Singur acasă”, după 35 de ani...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...