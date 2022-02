Confruntat cu un scandal politic uriaș, premierul britanic Boris Johnson i-a cântat noului director de comunicare „I will survive”

Premierul britanic Boris Johnson i-a cântat piesa „I will survive” („Voi supraviețui”) noului său director de comunicare. Dezvăluirea a făcut-o chiar Guto Harri, pe care Johnson l-a adus sâmbătă ca şef al comunicării pentru a-şi reîntregi echipa în urma unei serii de demisii şi scandaluri politice.

În primul interviu după numire, Harri a povestit că l-a întrebat pe Johnson dacă poate supravieţui ca prim-ministru, iar acesta a răspuns începând să cânte melodia Gloriei Gaynor, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Harri, fost jurnalist la BBC, a mai lucrat pentru Johnson când acesta era primarul Londrei. El a spus că premierul „nu este doar un clovn”.

Noul director de comunicare a relatat întâlnirea lor de vineri, dinainte de numire: „Am intrat şi am salutat militar, spunând „domnule prim-ministru, Guto Harri, prezent la datorie”, iar el s-a ridicat de la birou şi a început să răspundă la salut. Râdeam amândoi. Apoi l-am întrebat „Boris, vei supravieţui?” şi el a spus cu vocea lui profundă, lent şi cu convingere, cântând un pic spre sfârşitul propoziţiei, „I will survive”. M-a invitat să spun „You've got all your love to live” şi mi-a replicat „I've got all my love to give” (n. red. - alte versuri din aceeaşi piesă celebră), deci am avut un mic acces de Gloria Gaynor”.

Johnson se confruntă cu o criză politică după ce o serie de evenimente însoţite de consum de alcool la reşedinţa sa din Downing Street au provocat indignare, deoarece în Regatul Unit erau în vigoare la vremea respectivă restricţii privind circulaţia şi reuniunile, ca măsuri de combatere a epidemiei de coronavirus.

Purtătorul de cuvânt al prim-ministrului a refuzat să comenteze, când a fost întrebat dacă Johnson şi Harri chiar au cântat.

„Nu voi intra în detaliile unor conversaţii private. Dar, aşa cum probabil ştiţi, ei sunt colegi vechi”, a spus oficialul.

